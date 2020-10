Kolmen kotimaisen sarja saa pohtimaan tulevaisuuden kannalta keskeisiä kysymyksiä armollisen inhimillisessä mittakaavassa.

Vain parasta minulle. Kantaesitys Helsingin kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä 27.10. Sofi Oksasen, Elina Snickerin ja Maija Vilkkumaan pienoisnäytelmien ohjaus Aino Kivi, lavastus Mika Haaranen, puvut Laura Dammert, valot William Iles, musiikki ja äänisuunnittelu Aleksi Saura, koreografia Kaisa Torkkel. Rooleissa Vappu Nalbantoglu, Aurora Manninen, Riitta Havukainen, Merja Larivaara, Kaisa Torkkel. ★★★★

Vain parasta minulle on katsojan kannalta mitä osuvin nimi Helsingin kaupunginteatterissa nähtävälle kolmen pienoisnäytelmän kokonaisuudelle.

Teatteriin lähtemisen kynnys on vallitsevien olojen takia monelle tavallista korkeampi, ja odotukset valitun esityksen suhteen varmasti sen mukaiset.

Teatterintekijätkin tuntuvat kurottautuvan normaalia korkeammalle.

Ainakin ne, joilla on ollut mahdollisuus päästä näyttämölle.

Teatterisyksy on nimittäin ollut yllättävän korkeatasoinen kaikista ulkokohtaisista rajoituksista huolimatta.

Kaupunginteatterin pienen näyttämön uutuudessa on huomionarvoista jo esityksen muoto. Tanssin ja esitystaiteen puolella nähdään jatkuvasti itsenäisistä teoksista muodostettuja kokonaisuuksia, mutta perinteiset pienoisnäytelmät ovat olleet todella harvinaista herkkua viime vuosikymmeninä.

Vain parasta minulle -esityksen kolme pienoisnäytelmää ovat jokainen omalla tavallaan mainioita, mutta yhdessä ne muodostavat suorastaan hui­kean elämyksen.

Näytelmien kirjoittajat ovat käsittääkseni työskennelleet toisistaan tietämättöminä, mutta teksteistä löytyy silti vahvoja temaattisia kytköksiä.

Ohjaaja Aino Kivi ei ole pelkästään asettanut näytelmiä täsmällisesti oikeaan järjestykseen. Hän on myös rehevällä otteella painottanut tyylipiirteitä, joka avaavat näytelmien välisiä merkitystasoja ja rikastuttavat katsojan kokemusta.

Ehdottomasti parasta esityksessä on katsojan houkutteleminen yhteiseen leikkiin. Katsoja on kuin tasavertainen kumppani, jonka oivalluskykyyn luotetaan. Ja kuten hyvin tiedetään, huumori on yksi oivalluksen keskeisimmistä muodoista.

Sofi Oksasen näytelmä Rakastan sinua jo nyt on jo muutaman vuoden takaa ja käsittelee samoja teemoja kuin hänen romaaninsa Koirapuisto.

Lapsettomuudesta kärsivän naisen ja munasolujaan myyvän velkaisen ukrainalaistytön päällekkäisistä monologeista muodostuu vuoristorata, jossa koomisen ja traagisen lennokas vaihtelu vain vahvistaa aiheen koskettavuutta.

Vappu Nalbantoglu ja Aurora Manninen saavat katsojan pysymään kyydissä äärimmäisen keskittyneellä roolityöllään.

Elina Snickerin Itku vieraalle kertoo nuoren luutnantin ja itkuisen vanhuksen kohtaamisesta uimahallin pukuhuoneessa upottamalla tragikomedian sisään mystiikan ytimen.

Monia hahmoja esittänyt Kaisa Torkkel vastaa esityksen koreografiasta.­

Aurora Mannisen esittämän luutnantin rinnalla nähdään itkijänaiseksi koko kehollaan muuntautuva Riitta Havukainen, jonka ansiosta näytelmästä tulee ennen muuta rytmisesti tehokas äänitaideteos.

Maija Vilkkumaan Merisää viimeistelee kokonaisuuden burleskikomedian mystisen traagisella olemuksellaan. Ilmastonmuutos huuhtoo kaiken tieltään, mutta Vappu Nalbantoglun ja Merja Larivaaran pitelemättömät liikenaiset eivät hidasta tahtiaan.

Kaiken keskellä seikkailee esityksen koreografiasta vastaava Kaisa Torkkel erinäisissä hahmoissaan, joista jokainen kääntää moniselitteisen katseensa kohti yleisöä.