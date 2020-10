Vuonna 1992 Antti L.J. Pääkkönen voitti Tenavatähti-laulukilpailun, nykyään hän on yksi maan käytetyimmistä ääninäyttelijöistä

”Dubbaaminen vaatii tietynlaista luontaista rytmitajua. Siksi moni muusikko on hyvä dubbaaja”, Antti L.J. Pääkkönen sanoo.

Musiikin ohella Antti L. J. Pääkkönen on tehnyt muun muassa ohjauksia sekä ääni-, teatteri- ja mainosrooleja. ”Identiteetiltäni olen freelancer. Se on iso osa minäkuvaani”, hän sanoo.­

Tunnelma on juhlallinen. Meneillään on vuoden 1992 Tenavatähti-lastenlaulukilpailun finaalilähetys. Juontaja Seppo Hovi esittelee tohkeissaan illan esiintyjiä. Ylisanoja ei säästellä.

”Vanha holvikirkko on sävelmä, ja laulaja on herrasmies viimeisen päälle”, Hovi hehkuttaa.

Lavalle astelee silmälasipäinen poika, päällään monta numeroa liian iso puvuntakki.

Täysi Tampere-talo hiljenee. Samoin yli miljoonapäinen yleisö kotikatsomoissa. Jännitys kohoaa.

Kappale käynnistyy. Poika tarttuu mikrofoniin ja alkaa laulaa: ”Jo ilta tullut on, urut soi, kylä nukkuu...”

Youtubesta löytyvä videopätkä tihkuu tuhtia ysärinostalgiaa.

”Ai ai, ei vitsit”, Antti L. J. Pääkkönen huokaa ja pyörittää päätään. Videon poika on hän. 28 vuotta sitten.

Elokuussa 1992 Pääkkönen voitti Tenavatähti-ohjelman kolmannen tuotantokauden. Finaalilähetyksessä hän tulkitsi Eero Raittisen tunnetuksi tekemän Vanhan holvikirkon ja itse säveltämänsä kappaleen Takapulpetin tyttö.

11-vuotiaasta Pääkkösestä tuli valtakunnallinen julkkis.

Seuraavan parin vuoden ajan hän viiletti viikonloppuisin pitkin Suomea esiintyen messu­tapahtumissa, konserteissa ja kirkoissakin. Fanipostia tuli muovikopallinen. Moni ihailija olisi halunnut ruveta Pääkkösen kanssa kirjeenvaihtoon.

Kotipitäjässä Lapualla reaktiot olivat päinvastaisia. Koulutoverien silmissä pojan sosiaaliset pisteet laskivat tenavatähteyden myötä entisestään. Pikkuvanhasta Pääkkösestä tuli luokkansa silmätikku.

Pääkkönen muistelee ylä­asteen alkua. Häneltä oli muutamaa viikkoa aiemmin ilmestynyt omakustannelevy Hymy auttaa.

”Ulos mennessä yksi kymppiluokkalainen kovistelijapoika nappasi minua kurkusta kiinni ja sanoi käheällä äänellä: ’Nyt ei hymytkään auta.’ Sain rimpuiltua ­itseni siitä jotenkin irti”, Pääkkönen kertoo.

”Olihan se aika turbulenttia ­aikaa. Lukiossa helpotti.”

Tenavatähteyteen Pääkkönen sanoo suhtautuvansa nykyisin monenkirjavin tuntein. Ikäviä koettelemuksia riitti, mutta julkisuus toi mukanaan myös paljon hyvää. Kilpailuvoiton ansiosta hän sai muun muassa ensimmäisen ääninäyttelijän roolinsa Disneyn animaatioelokuvassa Herkules (1997).

Siitä kehkeytyi vuosien myötä kokonainen ura.

Pääkkönen on nyt 40-vuotias. Mitä hän ajattelee lapsille suunnatuista kykykilpailuista?

”Se on hyvä kysymys. Jos mulla itselläni olisi lapsia ja he tulisivat sanomaan, että haluavat osallistua telkkarin laulukilpailuun, olisi ensireaktioni varmastikin kielteinen”, Pääkkönen sanoo.

”Lastenlaulukilpailussa itsessäänhän ei ole mitään pahaa, mutta jos niiden myötä lapsi saa julkisuutta, saattaa se vaikuttaa persoonan kehitykseen. En välttämättä myöskään tiedä, miten vanhempana tukisin julkisuutta saanutta lasta nykypäivän alati muuttuvan ja paikoin armottomankin someviidakon keskellä.”

Ammattipiireissä Pääkkönen tunnetaan erityisesti lukuisista äänirooleistaan. Ansioluettelosta löytyy kymmeniä lasten animaatiosarjoja ja lukuisia kansainvälisiä kassamagneetteja kuten neljä Ice Age -elokuvaa.

Hänen yksittäisistä töistään tunnistettavin lienee suomen­kielinen äänirooli Paavo Pesusienenä. Pääkkönen on myös ohjannut lukuisia suomenkielisiä dubbauksia.

Ääninäyttelijöiden ammattikuntaa ei olla aina rankattu kovin korkealle taiteilijapiireissä. Pääkkönen osaa kertoa asenneilmapiirin ääninäyttelemistä kohtaan alkaneen muuttua vasta Vesa-Matti Loirin tehtyä häikäisevän roolin Henkenä Disneyn Aladdinissa (1992).

Pääkkönen sanoo, että dubbaaminen on taiteenlaji, johon pätevät omat lainalaisuutensa. Kaikille se ei välttämättä sovi.

”Olen nähnyt joitakin pitkän linjan ammattinäyttelijöitä, kovan luokan teatteri- ja elokuvatähtiä, joiden kanssa ääniroolia testatessa on heti huomannut, että tämä ei nyt oikein lähdekään. He ­eivät ole sinut tekniikan kanssa. Dubbaaminen vaatii tietynlaista luontaista rytmitajua. Siksi moni muusikko on hyvä dubbaaja.”

Tällä hetkellä Pääkkösen kalenterin täyttävät perinteiset teatteriroolit. Syyskuussa Kaupunginteatterissa sai ensi-iltansa musikaalikomedia Päiväni murmelina. Ensi keväänä vuorossa on Kansallisteatterin kiertuenäyttämölle tekeillä oleva Diplomaatit.

Esitystä viedään näytille terveydenhuollon, sosiaalityön ja vankeinhoidon yksiköihin – paikkoihin, joista ihmiset eivät muuten pääse elävän taiteen pariin.

Ei Pääkkönen laulajanuraansakaan ole unohtanut. Nykyisin hän keikkailee trubaduuripohjalta itseään pianolla säestäen. Puhetta on ollut myös uuden musiikin julkaisemisesta. Hanketta on koronavirustilanteen vuoksi päätetty siirtää tuonnemmas.

Pääkköstä se hieman harmittaa. ”Edelleen on sellainen fiilis, että joo, tuotakin tekee mieli vielä tehdä.”

Vuoden 1992 Tenavatähti-finalistit olivat Henna-Riika Ruotsalainen (ylärivi, vas.), Johanna Virtanen, Elina Kurola, Anne Rasmus, Antti Pääkkönen (alarivi, vas.), Reetta Jakkula, Juha Valkama ja Ella Lahtinen.­