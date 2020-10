Eric Rohmerin historiallinen elokuva O:n markiisitar on koominen mutta lopulta pitkäveteinen

O:n markiisitar on kuriositeetti ranskalaisohjaaja Erik Rohmerin tuotannossa.

O:n markiisitar ★★★

Die Marquise von O..., Saksa/Ranska 1976

Eric Rohmerin elokuva O:n markiisitar on kuriositeetti ranskalaisohjaajan tuotannossa. Se sijoittuu 1800-luvun alkupuolelle, ja kaiken lisäksi siinä puhutaan saksaa.

Yleensä Rohmer teki sala­viisaita ihmissuhde-elokuvia omas­ta ajastaan ja ranskalaisesta elämäntyylistä.

Ensihämmästyksen jälkeen ymmärtää kuitenkin nopeasti, miksi Rohmer viehättyi saksalaiskirjailija Heinrich von Kleistin pienestä koomisesta tarinasta.

O:n markiisitar kertoo nuoresta aatelisnaisesta (Edith Clever) ja hänen pelastajastaan, venäläisestä kreivistä (nuori Bruno Ganz). Markiisitar on mitä ilmeisimmin tullut raskaaksi, mitä hän ei kuitenkaan halua myöntää, ja se olisi vanhemmillekin kova pala. Vähän ennen kuin raskaus alkaa näkyä, kreivi ilmaantuu paikalle ja olisi valmis oitis viemään markiisittaren vihille. Perheen pähkäillessä tilanne kuitenkin vain mutkistuu.

Parhaissa elokuvissaan Rohmer on kertonut juuri samanlaisia, suorastaan nihilistisiä kertomuksia ihmisistä, jotka kuvittelevat tekevänsä oikeita ratkaisuja ihmissuhteissaan mutta tosiasiassa vain sotkevat niitä entisestään. Järki on usein onnen este, ja niin on myös tyhmyys.

O:n markiisitar sijoittuu Rohmerin tuotannossa kahden sarjan, Moraalisten tarinoiden ja Komedioiden ja sananlaskujen, väliin. Vaikka Kleistin harkitun koukeroinen dialogi naurattaa, elokuva on lopulta jankkaava ja aika pitkäveteinen.

