Tove Jansson -elämäkertaelokuva on myyty jo yli 30 maahan, ja edelleen on isoja alueita myymättä, kertoo tuottaja Andrea Reuter.

Tove-elokuvan on käynyt katsomassa alle neljässä viikossa yli 100 000 ihmistä, kertoo elokuvan levittäjä Nordisk Film.

Zaida Bergrothin ohjaama ja Alma Pöystin tähdittämä Tove Jansson -elämäkertaelokuva on myös myyty jo yli 30 maahan, muun muassa muihin Pohjoismaihin, Baltian maihin, Venäjälle, Etelä-Koreaan ja Japaniin.

Elokuvan tuottaja Andrea Reuter Helsinki-filmistä on ”tosi iloinen, ylpeä ja tietysti helpottunut” menestyksestä.

”Enkä vain lukujen takia vaan siksi, että ihmiset ottavat koko ajan yhteyttä niin meihin kuin Almaan ja Zaidaan ja kirjoittavat elokuvasta somessa. Tuntuu, että elokuva on tapahtuma”, Reuter kertoo puhelimessa.

”Tosi ihanaa myös nähdä, että ihmiset ovat ymmärtäneet, että elokuvateattereissa on turvallista käydä.”

Tove on neljä viikkoa ensi-iltansa jälkeen tiettävästi katsotuin suomenruotsalainen elokuva 40 vuoteen. Vuonna 1979 ensi-illassa ollut Ralf Långbackan käsikirjoittama ja ohjaama Herra Puntila ja hänen renkinsä Matti (Herr Puntila och hans dräng Matti) keräsi elokuvateattereissa aikoinaan yli 200 000 katsojaa.

Herra Puntilaa eli elokuvan pääosaa näytteli Lasse Pöysti. Toven pääosaa näyttelee Alma Pöysti, Lassen lapsenlapsi.

Reuter uskoo, että Tove ohittaa vielä 40 vuoden takaisen katsojaennätyksen.

Mutta mikä tekee elokuvasta erityisesti suomenruotsalaisen?

”Tärkeintä on itse dialogissa käytetty kieli, mutta me teimme päätöksen, että myös kaikissa muissa asioissa käytetään ruotsia eli planssit ja alku- ja lopputekstit ovat ruotsiksi, koko leffa on siis ruotsinkielinen. Tämä on meidän määritelmämme suomenruotsalaiselle elokuvalle”, Reuter sanoo.

”On tietysti olemassa paljon Suomi–Ruotsi-yhteistyönä tehtyjä elokuvia, joissa tapahtumista osa sijoittuu Ruotsiin ja kieli on vain riikinruotsia. Ne eivät ole suomenruotsalaisia elokuvia.”

Reuterin mukaan Tovella on mahdollisuudet vielä suurempaan kansainväliseen levitykseen Muumien tunnettavuuden takia, vaikka elokuva ei suoraan Muumeja koskekaan.

”Tilanne on pandemian takia vaikea, kun monissa maissa elokuvateatterit eivät ole lainkaan auki ja levittäjät varovaisia. Mutta meillä on edelleen isoja alueita myymättä.”

Lokakuussa ensi-iltansa saaneista kotimaista elokuvista myös Risto Räppääjä ja väärä Vincent on kerännyt jo yli 100 000 katsojaa. Vuoden katsotuin kotimainen elokuva on tällä hetkellä tammikuussa ensi-iltansa saanut Teräsleidit, jonka on käynyt elokuvateattereissa katsomassa lähes 250 000 ihmistä.