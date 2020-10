Larry-niminen otus piinaa autistista poikaa ja tämän perhettä elokuvassa, jonka hirviö näkyy ainoastaan kameran ruudulla.

Gillian Jacobs (vasemalla) ja Azhy Robertson (oikealla) Jacob Chasesin elokuvassa Come Play.­

Kauhu

Come Play. Ohjaus Jacob Chase. Pääosissa Azhy Robertson, Gillian Jacobs, John Gallagher Jr. 97 min. K16. ★

Kauhuelokuvat hyödyntävät modernia teknologiaa parhaimmillaan kekseliäästi. The Blair Witch Project oli kuin metsästä löytynyt videotallenne, Paranormal Activityssa käytettiin valvontakameroita ja Searching tapahtui kokonaan älylaitteiden ruuduilla.

Jacob Chasen ohjaaman ja kirjoittaman Come Playn jekku on se, että päähenkilöitä piinaava hirviö näkyy ainoastaan kameran ruudulla. Pohjalla on Chasen muutaman vuoden takainen lyhytelokuva Larry.

Elokuva kysyy: Mitä, jos arkeemme uineet digiruudut toimisivatkin porttina toiseen todellisuuteen? Ja mitä, jos sieltä tulisi keskuuteemme jotain pahaa?

Päähenkilö on autistinen Oliver (Marriage Storysta tuttu Azhy Robertson), joka käyttää älypuhelinta kommunikoidakseen. Eräänä yönä puhelimen ruudulle ilmestyy satu Larry-nimisestä otuksesta, joka etsii ystävää. Komerossa alkaa ryskyä.

Larry näkyy ainoastaan puhelimen kameranäkymässä, mikä mahdollistaisi kaikenlaisia piinaavia kohtauksia. Chasen elokuva tyytyy kuitenkin koviin paukahduksiin ja nurkan takaa syöksähtäviin yllätyksiin.

Tunnelmaa ei malteta luoda, ja kohtausten koreografiat toistavat genren kuluneimpia kliseitä. Valot sammuvat ympäriltä, käytävän päässä kajastaa valo, hirviötä paetaan sängyn alle ja niin edelleen.

Chasen käsikirjoitus on huono. Hahmot käyttäytyvät epäloogisesti, eikä eroa läpikäyvien vanhempien (Gillian Jacobs ja John Gallagher jr.) välinen dialogi tunnu oikealta.

Pelottelun taustalta paljastuu lälly digiaikamoraliteetti, joka lausutaan ääneen, jotta jokainen varmasti tajuaisi: ihmiset viettävät liikaa aikaa ruutujen ääressä, liian vähän toistensa kanssa.

Come Playta katsoessa voi todeta, että tämän ruudun äärellä 97 minuuttia on aivan liikaa.