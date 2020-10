Arkkitehtuuri

Arkkitehdit Kaija ja Heikki ­Siren olivat viime vuosisadan jälkipuoliskon modernistiemme kärkikaartia, mutta heidän arkkitehtuuriaan ei voi panna yhteen lokeroon. Joskus se oli asketismiin asti niukkaa ja geometrista. Korkeatasoiset materiaalit ja maiseman analysointi olivat heille tärkeitä, kertoo tuore näyttely.

”Emme ole koskaan tähdänneet rakennuksissamme minkäänlaiseen kansalliseen olemukseen. Vaikkakin juuremme ovat vahvasti suomalaisessa rakennusperinteessä ja siinä mielessä olemme todella suomalaisia”, Heikki Siren on sanonut näyttelyesitteen mukaan.

”Tärkeimmät vaikutuksemme olemme saaneet perinteisestä japanilaisesta arkkitehtuurista – etenkin sen tilan tunnusta.”

Kaija ja Heikki Siren kuvattuina kotitoimistollaan Lauttasaaressa.­

Espoon kaupunginmuseon näyttely Sirenien arkkitehtuurista avautui Kaija Sirenin satavuotispäivänä, 23. lokakuuta, Tapiolassa WeeGee-näyttelykeskuksessa.

Suuri osa Sirenien tuotannosta on Espoossa, joten paikka on perusteltu.

Sirenien tunnetuimpia töitä ovat muun muassa Otaniemen Teekkarikylä, Otaniemen kappeli, Lahden konserttitalo, Oriveden kirkko, Ympyrätalo, Linzin konserttitalo Itävallassa ja Bagdadin kongressikeskus.

Kaija Siren ja Heikki Siren olivat opiskelukavereita ja avioituivat jatkosodan aikana 1943.

Valmistuttuaan pariskunta perusti yhteisen toimiston. He niittivät kunniaa tulemalla palkituiksi melkein kaikissa kilpailuissa, joihin osallistuivat.

Heikillä oli vakiovitsi, että hänellä ja Kaijalla oli samat numerot päästötodistuksissa: Kaijalla 9,5 ja Heikillä 5,9. Myöhemmin perhepiirissä tultiin siihen tulokseen, että Heikillä oli ehkä jonkinlainen lukihäiriö, jollaista siihen aikaan ei tunnettu. Tämä ei estänyt Heikkiä tulemasta hyväksi arkkitehdiksi.

Heikki Siren oli eduskunta­talon arkkitehdin J. S. Sirénin poika, mutta hän osoitti nopeasti oman lahjakkuutensa menestymällä kilpailuissa, joihin ehdotukset jätetään aina nimettöminä.

Sirenien yhteinen työura kesti 50 vuotta. Oma talo, johon tuli sekä koti nelilapsiselle perheelle että toimisto, valmistui Lauttasaareen 1950-luvun alussa.

Menestys alkoi Otaniemen Teekkarikylän asemakaavakilpailusta, jossa he voittivat toisen palkinnon. He saivat sen seurauksena opiskelija-asuntojen suunnittelun itselleen. Tarinan mukaan kilpailun voittanut Alvar Aalto olisi ollut hieman hapan asiasta.

Vuonna 1959 Tapiolaan valmistunut Otsonpesän rivitalo koostuu palikkamaisista osista.­

Sodan jälkeen oli ankara pula rakennusmateriaaleista, varsinkin tiilistä. Teekkarit keräsivät pommituksissa tuhoutuneen Neuvostoliiton lähetystön rau­nioista tiilet materiaaliksi Teekkarikylään, ja tekivät siitä näyttävän tempauksen.

Otaniemen kappelia tullaan katsomaan ulkomailta asti. Se oli myös Sirenien oma lempityö. Järkytys oli suuri, kun kappeli paloi 1970-luvulla. Se kuitenkin rakennettiin uudelleen.

Kappelissa ei ole alttariseinää, vaan sen korvaa näkymä lasi­seinän kautta metsään, jossa on valkoinen risti. Tätä ideaa modernistit ovat käyttäneet myöhemminkin.

Sirenit hyödynsivät ympäröivää luontoa arkkitehtuurissaan. Tontin puut ja suuret kivet jätettiin paikalleen. Teekkari­kylää varten Heikki tutki paikkaa mereltä käsin ja päätti, etteivät talot saa ylittää korkeudeltaan puiden latvoja.

Otaniemen kappelissa alttariseinän korvaa näkymä metsään, jossa on valkoinen risti.­

Sirenit pääsivät mukaan Tapiolan puutarhakaupungin suunnitteluun vuonna 1952 järjestetyn asuntoreformikilpailun tuloksena.

Sodan jälkeen rivitaloja pidettiin halvempina perheasuntoina kuin omakotitaloja. Tiilestä oli pulaa, mutta ei puusta.

Heikki kehitti yhdessä Puutalo Oy:n insinöörien kanssa tehdasvalmisteisia puuelementtejä Tapiolan rivitaloja varten. Sireneillä oli siis osuutensa rakentamisen teollistumiseen. Myös Pohjois-Tapiolan ostoskeskus on Sirenien suunnittelema.

Suurten ikäluokkien varttuessa tarvittiin kouluja. 1960-luvulla tehtiin matalia koulurakennuksia, koska mittakaavaa pidettiin lapsille sopivimpana. Valaistukseen kiinnitettiin entistä enemmän huomiota.

Sirenit suunnittelivat eri puolille maata kaiken kaikkiaan kahdeksan koulua, joista ensimmäinen oli Aarnivalkean koulu Ta­piolaan. Se on yksikerroksinen, tasakattoinen rakennus, jonka kolmen siiven väliin jää ”ulko­ilmaluokaksi” tarkoitettu puistomainen tila. Aarnivalkean koulu on nykyisin suljettu.

Lauttasaaren koulun ja Suomalaisen yhteiskoulun yhteyteen rakennettiin myös uimahallit. Koulujen liikuntatiloja tehtiin monitoimikäyttöön.

On kerrottu, että irakilaiset päätyivät tilaamaan Bagdadin kongressipalatsin Sireneiltä näh­tyään Linzin konserttitalon Brucknerhausin. Konserttitalon akustiikkaa on kehunut loistavaksi jopa Herbert von Karajan, ja sen lasinen, kaareva lämpiö näyttää maiseman Tonavalle ja vuorille.

Bagdadin kongressipalatsi myös rakennettiin suomalaisin voimin. Keskus vaurioitui 1990-luvun Persianlahden sodassa, mutta se luvattiin korjata entiselleen.

Bagdadin kongressipalatsi myös rakennettiin suomalaisin voimin. Keskus vaurioitui Persianlahden sodassa.­

Tarkka, korkeatasoisten materiaalien käyttäminen oli yksi Sirenien arkkitehtuurin perusteista. Väreihin paneutui Kaija, joka päätyi Bagdadissa islamilaisen rakennusperinteen mukaan taivaansinisiin tiiliin. Väri tehtiin tiilien päälle siniseksi värjätyllä lasitteella.

Esimerkki materiaalien käytöstä on myös Kansallisteatterin pieni näyttämö, joka on yksi Sirenien päätöistä. Se on nyt vaarassa, koska suunnitellussa remontissa aiotaan uusia Kupittaan keraamisista laatoista tehty seinä. Näyttelyn kuraattori Elina Standertskjöld arvioi keraamisen seinän harkittuine vaihteluineen olevan merkittävä osa pienen näyttämön arkkitehtuurissa.

Oriveden kirkosta järjestettiin suunnittelukilpailu vuonna 1958. Voitto tuli Sireneille Kaarikirkko-nimisellä ehdotuksella.

Kirkkoon tuli Kain Tapperin alttarireliefi, joka oli ensimmäinen abstrakti alttariteos Suomessa. Seurakunnassa siitä ei pidetty, ja seurauksena oli yksi 1960-luvun kulttuurisodista. Reliefiä moitittiin laituriksi ja sen tekijää mieleltään järkkyneeksi. Sirenit puolustivat koko arvovallallaan Tapperia loppuun asti.

Ympyrätalo on yksi Sirenien merkkirakennuksista. Ympäröivä liikenne ja katutila vaikuttivat ratkaisuun pyöreästä muodosta: talo ei sulje jalankulkua, vaan sen lävitse pääsee kulkemaan.

Tulevaisuudessa pohditaan varmaan, mikä oli Kaija Sirenin osuus parin töistä. Oma käsitykseni on, että Sirenit toimivat tasaveroisena pariskuntana, jolla oli yhteneväiset näkemykset arkkitehtuurista ja estetiikasta.

Brucknerhaus-konserttitalo valmistui Linziin Itävaltaan vuonna 1974.­

Työtä tehtiin toimistossa kodin yhteydessä, ja toimiston väki nautti lounaat perheen kotona. Heikki johti toimistoa, Kaija hoiti perheen, mutta myös työskenteli koko ajan toimistossa, ja kilpailuehdotukset ideoitiin yhdessä. Lapsista Jukka jatkaa Sirenien toimistoa, Hannu on kuvanveistäjä, jonka yksi teos on Ympyrätalon pihalla, ja Kirsi ja Sara hakeutuivat teatterialalle.

Arkkitehtuurimuseon tutkimusjohtaja Juhana Lahti luonnehtii näyttelyluettelossa Sirenejä minimalisteiksi. Heidän ilmaisunsa oli ”less is more” – niukkaa Ludwig Mies van der Rohen hengessä. Pitäisikö kuitenkin puhua ra­tionalisteista? Sodanjälkeiseen niukkuuteen oli muut lähtökohdat kuin minimalismi.

Espoon kaupunginmuseon työryhmä ja kuraattori Elina Standertskjöld ovat luoneet onnistuneen pohjan keskustelulle Sirenien tyylistä.

Espoon kaupunginmuseo Kamu, Näyttelykeskus WeeGee, Ahertajantie 5, Tapiola. Kaikki tai ei mitään. Kaija + Heikki Siren. Päättyy 9.1.2022.