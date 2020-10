HBO:lla on parhaillaan nähtävissä poikkeuksellisen ajankohtainen dokumenttisarja. The Vow kertoo amerikkalaisesta NXIVM-yhteisöstä, jota seksikultiksikin kutsutaan.

Sitä johti vuosikausia Keith Raniere, 60, jota kultin piirissä kutsuttiin Edelläkävijäksi.

Raniere sai tuomionsa tuomioistuimessa tiistaina. Tuomio oli 120 vuotta vankeutta.

Suoratoistopalveluissa on viime vuosina nähty useita dokumenttisarjoja erilaisista hengellisistä kulteista, ja yleensä niihin on liittynyt naisilta seksiä eri tavoin vaativa guru tai muu johtaja.

Raniere ei tee eroa muista, mutta yhdessä asiassa hänen johtamansa kultti on ollut poikkeuksellinen.

Se houkutteli jäsenikseen nimenomaan erityisen vaikutusvaltaisia ihmisiä.

Yhdeksänosaisen The Vow -sarjan takana on Emmy-palkittu dokumentaristipariskunta Jehane Noujaim ja Karim Amer, jotka ovat aiemmin tehneet kiitettyjä dokumentteja muun muassa Cambridge Analytica -kriisistä ja Tahrir-aukion tapahtumista.

Näyttelijä Sarah Edmondson oli yksi polttomerkityistä naisista. Hän sanoo, ettei hänen tarvinnut harrastaa seksiä Ranieren kanssa, mutta hänkin rekrytoi ”orjia” kultissa ollessaan.­

Vastenmieliseksi kultiksi yhteisö muuttui vähitellen.

Se ehti toimia Albanyssa New Yorkissa lähes 20 vuotta. Alkuun se väitti edistävänsä henkistä kasvua ja naisten voimaannuttamista, mutta aikaa myöten se muuttui yhä enemmän johtajansa näköiseksi manipulointikoneeksi.

Kuten kulteissa yleensäkin, NXIVM:ssä oli monta tasoa. Kauimpana kehällä olivat erilaisille henkisen kasvun kursseille osallistuvat ihmiset, joiden tehtävä oli lähinnä tuottaa rahaa sisäpiirille. Vuosien aikana tämä joukko oli valtava: jopa 16 000 ihmistä.

Osalle kurssit ovat varmasti olleet hyödyllisiä, monille vahingollisia.

Dokumentin esittelemät ihmiset puolestaan kuuluivat siihen satojen ihmisten ryhmään, joka uppoutui syvemmälle yhteisön toimintaan. He luopuivat urastaan, ystävistään ja perheistään ja alkoivat seurata Ranieren opetuksia.

Monille uran hylkääminen tarkoitti melkoista elämänmuutosta, sillä kultin toimintaperiaatteena oli kerätä yhteen mahdollisimman vaikutusvaltaisia ihmisiä. Näitä olivat muun muassa bisnesmiehet, kuuluisat näyttelijät sekä mahtisukujen perijät.

Star Wars -elokuvissakin esiintynyt Bonnie Piesse oikeustalolla kesällä 2019.­

Dokumentin materiaalissa näkyykin sulavasti kursseilla puhuvia myyntitykkejä, jotka saavat kenet tahansa vakuuttumaan asiastaan. Tarkoitus oli kerätä rahaa yhteisölle, ja loppukädessä Ranierelle.

Kaikkein omistautuneimmille naisille oli kehitetty omalaatuinen orja–valtias-pyramidijärjestelmä, jossa naiset suostuivat ainakin näennäisen vapaaehtoisesti sekä alistumaan että alistamaan toisia. Päästäkseen mukaan salaiseen ryhmään naisten piti paljastaa itsestään vahingollista tietoa. Kultti keräsi naisista henkilökohtaisia kuvia ja videoita sekä pääsi käsiksi heidän omaisuutensa.

Jossain vaiheessa naisia alettiin polttomerkitä Ranieren nimikirjaimilla. Osalle naisista sisäpiiriläisyys tarkoitti myös velvollisuutta harrastaa seksiä hänen kanssaan.

Ja toisin kuin esimerkiksi Jeffrey Epstein, joka valitsi uhreikseen pitkälti köyhiä ja hädänalaisia lapsia, Ranieren värväämät naiset olivat tasapainoisen oloisia menestyjiä.

Kuinka Raniere sitten onnistui?

Kultin johtajaksi hän on pinnalta säyseän oloinen. Hän on pehmeällä äänellä puhuva tavallisen oloinen mies, joka vaihtaa hiustyyliään sujuvasti tarkoituksenmukaisimmaksi.

Hikinauhassaan hän näyttää enemmänkin reppanalta kuin upporikkaan kultin johtajalta.

Sarjaa pidempään seuratessa vaikutelma alkaa muuttua. Kun Raniere puhuu suoraan kameralle, hänen karismansa pystyy aistimaan. Hän ei koskaan takertele sanoissaan ja on ehkä opetellut illusionistien keinoja äänenpainoineen ja kädenliikkeineen.

Edelläkävijä myös keskittyy opetuslapsiinsa säilyttääkseen valtansa. Hän vie heitä kaksin kävelylle usein yöaikaan ja saa heidät tuntemaan olonsa erityisiksi.

Elokuvantekijä Mark Vicente taas kertoo, että Raniere sai hänet aina tuntemaan olonsa sellaiseksi kuin tämä olisi pettynyt häneen. Se sai hänet ylittämään itsensä kerta toisensa jälkeen, jotta hän voisi saavuttaa johtajan hyväksynnän.

Myös pelko pitää seuraajat kultissa. Siitä lähteneet leimataan pahoiksi ihmisiksi, jotka Raniere tuhoaa taloudellisesti ja psyykkisesti ylivoimaisten taloudellisten resurssien ja juristiarmeijan voimin.

Kultin jättänyt Mark Vicente oli yksi Ranieren läheisimmistä oppilaista vuosikausien ajan.­

Raniere on selvästi selvillä siitä, miten erilaisia aivopesumetodeja käytetään. Dokumentin mukaan niitä ovat muun muassa eristäminen, univajeen lisääminen, jatkuva kyseenalaistaminen ja ruoan säännöstely.

Sisäpiiriin kuuluvat naiset noudattavatkin näännyttävän niukkaa ruokavaliota, jotta he laihtuisivat johtajan haluamalla tavalla.

Yhä uudelleen Raniere haistaa ihmisen heikot paikat ja testaa jatkuvasti, mihin kukakin hänen seuraajistaan on valmis suostumaan.

Sen saa kokea myös Vicenten vaimo, kahdessa Star Wars - elokuvassa (Kloonien hyökkäys, 2002, Sithin kosto, 2005) näytellyt Bonnie Piesse. Raniere käskee juomaan kuravettä heidän yöllisillä kävelyretkillään.

Tämä suostuu.

Sekä Piesse että Vicente ovat niitä kultin jäseniä, jotka myöhemmin kääntyvät johtajaansa vastaan. Dokumentin raastavinta ainesta onkin seurata, kuinka kulttilaiset katuvat pimeitä vuosia elämässään.

Niistä tehokkain on kohtaus, jossa Vicente kaivaa Ranieren hänelle vuosikymmentä aiemmin antaman tarinan. Siinä kuvataan organisaatiota, jonka johdossa on hyvää tarkoittava mentori. Mentori kuitenkin tajuaa, että organisaatiossa on psykopaatti.

Tarinan huipentuma on se, että mentori tajuaa itse olevansa se psykopaatti, joka tuhoaa kaiken.

”Olin kauhuissani”, Vicente sanoo dokumentissa. ”Jo kymmenen vuotta sitten se mulkero näytti, mitä aikoo tehdä minulle.”

”Ja olen varma, että se oli hänestä hauskaa.”

Sarjan sanoma tiivistyy päähenkilöiden tavallisuudessa: yhdeksän jakson voimin The Vow kertoo, kuinka haavoittuva selvästi älykkään ihmisen mieli on. Erilaisten kulttien uhrit näyttäytyvät dokumenteissa usein höyrähtäneinä ja hauraina ihmisinä, jotka suorastaan kerjäävät vaikeuksia, mutta The Vow osoittaa kenen tahansa mielen olevan muokattavissa, jos sitä osataan oikealla tavalla koetella.

Dokumentissa Ranieren tarinoiden uhriksi joutuu myös Tiibetin hengellinen johtaja dalai-lama, jonka yksityisvierailua Raniere käytti mainettaan puhdistaakseen.

Manipulointitaitojaan hän oli hionut jo ennen kulttijohtajan uraa epärehellisenä liikemiehenä.

Ranieren alamäki alkoi muutaman päättäväisen kultin jättäneen ihmisen toiminnan seurauksena. Yksi heistä on Dynastia-sarjassa Amanda Carringtonia esittänyt Catherine Oxenberg. Oxenbergin äiti on entinen Jugoslavian prinsessa Jelisaveta Karađorđević, joka on Walesin prinssi Charlesin pikkuserkku.

Dynastia-sarjan tähtiä vuonna 1989: Joan Collins, Diahann Carroll, Kate O’Mara, Troy Beyer, Linda Evans, Pamela Bellwood, Heather Locklear, Catherine Oxenberg ja John Forsythe.­

Oxenbergin tragedia on se, että hän itse esitteli tyttärelleen Indialle yhteisön, jossa tämä vietti lopulta seitsemän vuotta painajaismaisissa oloissa. Koskettavia ovatkin dokumentin kohdat, joissa äiti yrittää epätoivoisesti saada tytärtään hylkäämään kultin ja sen johtajan.

Myös tyttären iholta löytyvät Edelläkävijän nimikirjaimet.

”Jos India olisi kuunnellut minua 2017, olisimme vain jättäneet paikan käsi kädessä, mutta Raniere olisi jatkanut naisten polttomerkitsemistä”, Oxeberg kertoo Varietylle.

”Koska se ei onnistunut, minun täytyi vaihtaa strategiaa ja repiä alas koko organisaatio.”

Catherine Oxenberg ja Toni Natalie oikeustalon edessä kesäkuussa 2019. Natalie jätti kultin ensimmäisten joukossa.­

Lopulta kultin jättäneiden puhujanlahjoista ja uskottavuudesta oli hyötyä. The New York Timesin toimittaja uskoi heitä, ja lehti julkaisi laajan jutun kultista loppuvuonna 2017.

Myös FBI kiinnostui Ranieren toiminnasta, ja tämä vangittiin Meksikossa vuonna 2018.

Catherine Oxenbergin ja Indian kohtaamista dokumentti ei näytä, sillä vapautusprojektin loppuvaiheessa äiti päätti sammuttaa kamerat. Hän ei halunnut riskeerata sitä, että tytär olisi muuttanut mielensä.

India Oxenberg on muutenkin elänyt kultista lähdön jälkeen hiljaisuudessa, mutta äskettäin hän antoi haastattelun Business Insiderille.

Siinä hän kertoi liittyneensä kulttiin kaupallista uraa edistääkseen. Hän oli juuri lopettanut lukion ja haaveili yrittäjän urasta. Tuolloin hänen äitinsä kertoi uudenlaisesta kurssista, joka auttoi menestymään.

”Siellä huomasin, että minulta puuttui paljon taitoja”, nyt 29-vuotias nainen sanoo.

”He lupasivat kehittää niitä ja lupasivat myös, että pääsisin tarpeettomista peloista eroon”, hän sanoo.

India Oxenberg saapui tiistaina kuulemaan Keith Ranieren saamaa tuomiota New Yorkissa.­

Siitä alkoi seitsemän vuoden aika seksikultissa, joka kontrolloi täysin hänen elämäänsä. Oxenbergin mukaan hänen piti pyytää lupa kaikkeen: syömiseen, liikkumiseen ja matkustamiseen.

”Nyt katsottuna se on todella kummallista ja selkeää hyväksikäyttöä, mutta siihen aikaan tunsin ansaitsevani sen”, hän sanoo.

Monien muiden uhrien lailla India Oxenberg kohtasi Ranieren oikeudenkäynnissä. Siellä hän puhui suoraan entiselle johtajalleen.

”Sinä varastit elämästäni seitsemän vuotta, joita en koskaan enää saa takaisin”, hän sanoi.

Ranieren tuomio tuli muun muassa kiristyksestä, seksuaalisessa tarkoituksessa tehdystä ihmiskaupasta ja alaikäisen tytön seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Vankeuden lisäksi mies määrättiin maksamaan noin 1,5 miljoonaa euroa sakkoja.

Piirtäjän näkemys kulttijohtaja Keith Ranieresta kuuntelemassa tuomiotaan tiistaina.­

Kultista lähdön jälkeen sen entiset jäsenet ovat rakentaneet elämäänsä uudelleen. Monet heistä ovat alkaneet luoda uutta uraa menestyvinä yrittäjinä ja taiteilijoina, ja monista tullaan varmasti kuulemaan tulevaisuudessa positiivisemmissa yhteyksissä.

Dokumenttia katsellessa monesti miettiikin, miten itse olisi vastaavassa tilanteessa selvinnyt.

Olisiko kyseenalaistanut palvotun ja vaikutusvaltaisen johtajan käskyt?

Vai olisiko mennyt lauman mukana kuten kaikki muutkin?

The Vow -sarjan ensimmäinen tuotantokausi HBO Nordicissa.