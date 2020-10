Hieno kaupunkinäkymä on saanut arkkitehti Matti Rautiolan asumaan 20 vuotta kodissa, jossa moni asia on päinvastoin kuin hän asuntosuunnittelun professorina opetti

Opetus- ja johtotyöt ovat täyttäneet Matti Rautiolan työurasta vuosikymmeniä. Nyt hän on viimein palannut takaisin suunnittelupöydän ääreen: ”Ei tarvitse enää puhua tai kirjoittaa”

Kulku Helsingin Iso-Roobertinkatua pitkin on kuin katsaus Helsingin rakennushistoriaan jugendista modernismiin. Kadun Rööperin puoleisessa päässä on Keijo Petäjän 1960-luvulla suunnittelema talo, jonne on asettunut useampi arkkitehti, myös Matti Rautiola perheineen.

”Asunnossa on monta asiaa päinvastoin kuin mitä asuntosuunnittelun professorina opetin”, Rautiola sanoo ja nauraa.

”Opetusteni vastaisesti asuntoon tullaan suoraan olohuoneeseen, pääikkunat ovat luoteeseen ja koilliseen, WC avautuu olohuoneeseen, keittiö on pieni ja pitkän käytävän päässä on ylisuuri makuuhuone ja parveke”, Rautiola luettelee.

Mutta kaupunkinäkymä suurista ikkunoista on vastustamaton, ja erikoisesta pohjaratkaisusta huolimatta Matti ja Paula Rautiola ihastuivat asuntoon ja sen sijaintiin lähes 20 vuotta sitten.

Putkiremontti ajoi Rautiolat puoleksi vuodeksi yksiöön Kal­lioon. Rautiola ei kannata varauksetta massiivisia putki­remontteja eikä ole varma niiden välttämättömyydestä nykyisessä laajuudessaan.

”Samanlaista traditiota ei ole muualla Euroopassa.”

Rööperi on saanut Rautiolan pohtimaan kaupungistumista. Hän on vakuuttunut, että hyvä kaupunki lähtee alhaalta ylöspäin, kaupunkilaisista ja katu­tasolta.

Jos kaupunkia tehdään lähtökohtana pelkkä raha tai taiteellisuus, osallisuuden kokemus jää etäiseksi, jopa ulkopuoliseksi.

”Kansalaistoiminta synnyttää kortteleille ja kaduille jatkuvasti muuttuvaa, kiinnostavaa kaupunkielämää. Kaupunkien laatu nousee mielestäni kansalaislähtöisyydestä, tasa-arvosta ja demokratiasta sekä muutoksen sallivasta pienirakeisuudesta”, Rautiola painottaa.

”Meillähän on kaikki palvelut katutasossa tuossa alhaalla. Albertinkatu kivijalkakauppoineen on kuin yhdenlainen ostoskeskus, jonka omistuspohja jakautuu pieniin yksiköihin. Ikivanha keksintö eli kaupunki.”

Koronavirusepidemian mukanaan tuoma etätöiden lisääntyminen voi johtaa uuteen ajatteluun asuinympäristöistä.

”Aikaisemmin etätyötä ei uskallettu pistää käyntiin, koska pelättiin sen olevan vaikeasti kontrolloitavaa. Nyt on todettu, että päivittäistä elämää voi hyvin pyörittää kotoa käsin. Tästä saattaa seurata mielenkiintoinen muutos pohjoismaiseen, modernistiseen kaupunkirakenteeseen”, Rautiola sanoo.

Rautiolat ovat tulleet pohjoisesta Tampereen kautta Helsinkiin. Matti Rautiola syntyi Tor­niossa ja kävi koulunsa Rovaniemellä.

”Rakennusmestari-isäni, 95-vuotias, asuu vieläkin Rovaniemellä ja sai juuri uusituksi ajokorttinsa viideksi vuodeksi”, hän kertoo ylpeänä. Rautiolan kolmesta veljeksestä kaksi on arkkitehtejä ja kolmas diplomi-insinööri.

Matti Rautiolan pikkuveljensä Eskon ja opiskelukaverinsa Hannu Kiiskilän kanssa vuonna 1976 perustama Arrak Arkkitehdit syntyi Napa­piirin majan kutsukilpailuvoiton seurauksena.

Rautiolan aika on kuitenkin vuosikymmeniä kulunut enimmäkseen opetus- ja johtotehtävissä Tampereen teknillisessä yliopistossa ja Taideteollisessa korkeakoulussa sekä viimeksi Rakennustietosäätiössä, jonka yli­asiamiehen tehtävistä hän jäi eläkkeelle toissa vuonna.

Hän oli myös Suomen Arkkitehtiliiton puheenjohtaja vuosina 1999–2001.

Arkkitehti Matti Rautiolan mielestä suomalaisen yhteiskunnan vahvuuksia ovat yhteistyö ja luottamus.­

”Nyt tuntuu, että pääsen vihdoinkin tekemään sitä, mitä olen nuoresta halunnut: istumaan suunnittelupöydän ääressä. Ei tarvitse enää puhua tai kirjoittaa. Olen palannut arkkitehdin ammattiin”, hän iloitsee.

Viime aikoina Rautiola on tutkinut yhdessä Jussi Rautsin kanssa Aallon Tiilimäen toimiston noin 7 000 lehtileikkeen arkistoa, jossa on Alvar Aallon omia tekstejä 1920-luvulta alkaen.

”Aalto kirjoitti kauniisti. Hän oli tavattoman taitava kirjoittaja sekä vastuuntuntoinen yhteiskunnallinen ajattelija ja vaikuttaja”, Rautiola sanoo.

”Myös Jälleenrakennustoimisto oli Aallon idea. Aallosta on jonkinlainen elitistinen mielikuva, mutta se on vinoutunut.”

Sodan aikana, vuonna 1942 perustettiin Aallon aloitteesta Suomen arkkitehtiliiton jälleen­rakennustoimisto, jolla oli merkittävä rooli standardisoinnin kehittämisessä.

Rakennustietosäätiö RTS perustettiin vuonna 1972 työn jatkajaksi, ja se julkaisee esimerkiksi RT-kortistot, joissa opastetaan rakennusalan eri ammattilaisia yhtenäiseen käytäntöön.

Rakennustietosäätiö harjoittaa myös muuta valistustoimintaa, julkaisee alan kirjallisuutta ja jakaa apurahoja. Mutta juuri rakennusalan eri ammattiryhmien yhteistoiminta on Matti Rautiolasta tärkeää Rakennustiedon historiassa.

Rautiolan mielestä suomalaisen yhteiskunnan vahvuuksia ovat yhteistyö ja luottamus, joista ei pitäisi tinkiä.

”Sadassa vuodessa Suomi, köyhä kehitysmaa, pystyi nousemaan yhdeksi maailman menestyneimmistä maista. Tämän tausta on sekä Ruotsin vallan ­aikaisissa juurissa ja lainsäädännössä että avautumisessa Venäjän avulla Eurooppaan. Kunpa kansallista yhteistyöhakuisuutta ja luottamusta ei heitettäisi romukoppaan.”