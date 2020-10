Jazzala palkitsi Tampere Jazz Happeningin yhteydessä myös toimittaja Matti Laipion sekä Eclipe Musicin Tapio Ylisen.

Suomen Jazzliiton jakama vuoden 2020 Yrjö-palkinto on myönnetty saksofonisti Timo Lassylle.

Perusteluissa Jazzliiton hallituksesta koostuvan palkintoraadin jäsen Jussi Fredriksson kuvaa Lassyn kuuluvan ”suomijazzin ehdottomaan aateliin”.

”Lassyn sielukas musiikki on rikastuttanut poikkeuksellisen vahvasti kotimaisen jazzmusiikin kenttää pitkin 2000-lukua. Lassyn juureva ja mukaansatempaava ilmaisu on valloittanut musiikinystävien sydämiä myös perinteisen jazzyleisön ulkopuolella. Terävä sävelkynä, tunnistettava soundi, loistava instrumentalisti, fantastinen yhtyeenjohtaja”, Fredriksson sanoo Jazzliiton tiedotteessa.

Timo Lassy (s. 1974) on esiintynyt sooloartistina ja levyttänyt kahdeksan soololevyä vuodesta 2007 alkaen. Hän on esiintynyt paljon myös muiden artistien levyillä ja keikoilla sekä säveltänyt ja tuottanut elokuvamusiikkia. Ennen soolouraansa Lassy oli mukana suositussa The Five Corners Quintetissa.

Lassyn Moves-levy palkittiin vuonna 2018 Emma-gaalassa vuoden jazzalbumiksi. Tänä vuonna saksalainen Membran-merkki julkaisi Big Brass (Live at Savoy Theatre Helsinki) -livealbumin, jolla kuullaan Timo Lassy Bandin lisäksi Ricky-Tick Big Band vaskisektiota.

Suomen Jazzliiton Yrjö-palkintoa on jaettu vuodesta 1967 ansioituneelle suomalaiselle jazzmuusikolle.

Yrjö-palkinto on vuosittain vaihtuvan taiteilijan tilausteos. Tänä vuonna taideteos on kansainvälisesti tunnustetun valokuvataiteilijan ja luontokuvaajan Heikki Willamon käsialaa.

Jazzliitto jakoi samassa yhteydessä myös Andania-palkinnon pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta työstä suomalaisen jazzin hyväksi. Sen sai toimittajana ja kirjoittajana jazzia tunnetuksi tehnyt Matti Laipio.

Varsinkin vanhemmat jazzharrastajat muistavat syvällisesti jazziin perehtyneen Laipion yhtenä ”jazzin äänistä” Ylen radio-ohjelmissa, kuuluvat palkintoperustelut.

Laipiolla on toiminut myös Jazzliiton puheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä 1970- ja 1990-luvuilla.

Ylen Jazzradion jakaman Varjo-Yrjö-palkinnon sai tamperelainen Tapio Ylinen. Ylisen vetämä Eclipse Music on ollut pitkään eräs aktiivisimmista suomalaisen jazzin julkaisijoista. Ylinen pyörittää myös Eclipse Jazz Clubia Tampereella.