Margaret Atwoodin teoksen henkilöistä harva on mukava, mutta silti lukija toivoo heidän selviytyvän.

Romaani

Margaret Atwood: Viimeisenä pettää sydän (The Heart Goes Last). Suom. Hilkka Pekkanen. Otava. 438 s. Saatavana myös äänikirjana.

Charmaine ja Stan ovat nuori pariskunta, jolla ei mene hyvin lähi­tulevaisuuden Amerikassa. He asuvat autossa. Stan on työtön, Charmaine työskentelee baarissa. Auto on heidän kotinsa ja turvansa, sillä voi myös paeta katujen ryöstäjiä ja raiskaajia.

Eräänä päivänä Stan ja Charmaine saavat kuulla hämmästyttävästä yhteiskunnallisesta kokeilusta. Consiliencen kaupunki etsii asukkaita: ihmisille tarjotaan kaupungissa asiallinen työpaikka ja asuttavaksi mukava omakotitalo turvallisessa lähiössä.

Kokeiluun kuuluu kuitenkin erikoinen ehto. Kaupungissa asutaan vuorokuukausina: joka toinen kuukausi vietetään vankilassa ja tehdään vankilatöitä. Vankilakuukauden aikana koti on toisen pariskunnan käytössä, joka taas vuorollaan menee vankilaan.

Koska nuorilla ei ole mitään menetettävää, he hakevat Consilienceen ja pääsevät sisään.

Varsinkin Charmainelle paikka on unelmien täyttymys. Hän saa siistin kauniin kodin ja elämäänsä järjestystä. Eikä siellä vankilassakaan lopulta niin epämukavaa ole.

Paratiisiin alkaa kuitenkin hiipiä syntisiä sävyjä, kun heidän kotinsa toiset asukkaat alkavat pelata seksuaalista peliä Stanin ja Charmainen kanssa. Yhtäkkiä pariskunta on keskellä juonitteluja ja kaupungin utopiakuoren alla piileviä synkkiä totuuksia.

Margaret Atwood on viime ­aikoina tullut tunnetuksi synkistä dystopiaromaaneista. Kuvaa on korostanut vielä Orjattaresi-teoksen pohjalta tehty Handmaid’s Tale -televisiosarja. Viimeisenä pettää sydän vaikuttaa aluksi kulkevan samassa lajityypissä. Maailma on jälleen joutunut pahojen ihmisten käsiin, eikä yksilöllä ole enää toivoa. Jokaisen hymyn takana on pedon hampaat, ja paratiisit ovat ansoja.

Mutta romaani ottaakin kohta kierroksia, jotka saavat näkemään sen satiirisena. ”Kansalaisethan ovat aina olleet vähän vankien kaltaisia, ja vangit ovat aina olleet vähän kansalaisten kaltaisia”, kuten Charmaine filosofoi arkipäiväisesti.

Stan ja Charmaine eivät ole ­viattomia nuoria, jotka joutuvat pahan koneiston rattaisiin. He eivät ole erityisen miellyttäviä henkilöitä. Aluksi Charmaine vaikuttaa haaveilijalta, joka on kusipäisen Stanin armoilla, mutta kohta Charmainesta löytyy uusia puolia. Ne saavat Stanin tavan kuolata jokaisen hameen perään vaikuttamaan viattomalta kevytsovinismilta.

Harva teoksen henkilöistä on varsinaisesti mukava, mutta silti lukija toivoo heidän selviytyvän. Poikkeuksena on Ed, koko vankilakaupunki-idean isä. Hänelle lukija alkaa nopeasti toivoa ikävää loppua.

Viimeisenä pettää sydän pohdiskelee tavallisten ihmisten potentiaalia pahuuteen. Teoksen vankila-kaupunki muistuttaa eettisesti epäilyttäviä sosiaalipsykologisia kokeita, joissa katsottiin, mitä kaikkea ihminen on valmis tekemään, kun olosuhteet ovat sopivia ja joku käskee.

Eräässä mielessä elämme sellaisessa maailmassa nyt. Mukava ympäristömme ja markkinoiden paine pistää meidät kuluttamaan asioita, joiden tiedämme tuhoavan luontoa tai aiheuttavan kärsimystä jossain muualla.

Atwoodin romaanin juonittelu ja testaaminen ottaa lopulta niin paljon kierroksia, että kokonaisuudessa mennään jo huumorin puolelle. Lukijaa pidetään lähes loppumetreille asti ymmällään, mistä ihmeestä kaikessa juonittelussa oikein on kyse. Loppu on sellainen, että sitä ei teoksen alkupuolen sävystä olisi osannut arvata.

Teos ei ole Atwoodin Oryx ja Crake- tai Testamentit-romaanien kaltainen synkkä totuus uhkaavasta todellisuudesta. Viimeisenä pettää sydän ei kuitenkaan ole vähäpätöinen kirja. Sen synkän pinnan alla kupliva satiirinen nauru tuntuu vapauttavalta näinä synkkinä aikoina.