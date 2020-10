Korkeakulttuuri palaa sinne mistä se lähtikin, mesenaattien huomaan.

Matkalla raitiovaunupysäkille teen ihmiskokeen. Kysyn vastaantulijoilta, onko Göran Schildt tuttu.

Paitsi että en ilkeä. Ei häntä kuitenkaan kukaan tunne, ja näillä nurkilla pitää kehdata kulkea jatkossakin. Eikä kohdalle osu ketään sellaista naapuria, jota osaan uumoilla tietäjäksi.

Nyt Schildtistä on ilmestynyt tuhti elämä­kerta. Asialla on kulttuuri­historioitsija Henrik Knif, jonka Två liv on Kari Kosken suomen­noksena Kaksi elämää. Kummankin laitoksen on julkaissut Gummerus, jolla ei ole ennestään ollut mitään tekemistä päähenkilön kanssa. Göran Schildtin (1917–2009) kirjoja julkaisi ensin WSOY ja sitten pitkään monine uusintapainoksineen Otava.

Gummeruksen osti vuosi sitten kansainvälisen äänikirjamarkkinan suurpeluri Storytel, joten olisi lysti ajatella, että se saapui tänne pelastaakseen suomalaisen kulttuurin.

Finlandia-palkintojen ehdokkaat julkistetaan ensi viikolla. Tietokirjallisuuden vuoro on ensimmäisenä, tiistaina.

Ehdokkaita juhlitaan, mutta oikeasti viikko on melkein kaikille suomalaisille kirjailijoille vuoden synkin: ei tälläkään kertaa ansaittua nostoa esiin.

Osanottoni dosentti Knifille Åbo Akademin suuntaan. Kelpo teos, vaan nyt eivät ole kokonaiskatsaukset menneen maailman hienojen heebojen elämään ja aikaansaannoksiin huudossa, tuskin edes missään raadissa.

Vielä viisitoista vuotta sitten kustantaja saattoi luottaa siihen, että merkkihenkilön elämäkerta myy ainakin tuhannen kappaletta. Enää ei voi. Kirjahyllymuuttujalla mitaten sivistysporvaristo on kuollut sukupuuttoon.

Nimiölehden mukaan Knifin kirja on ”toteutettu Thomas Thesleffin ja hänen perheensä osoittamin varoin Christine ja Göran Schildtin säätiön perustajien kunniaksi”.

Mesenaattien huomaan.

Varmaan sille pitäisi keksiä maanläheisempi ja viihdyttävämpi nimi. Jotakin rennompaa kuin ’taide’.

Eipä silti, etteikö korkealentoisuudella olisi ollut kimuranttia myös wanhoina hywinä aikoina. Kuten Knif kirjoittaa, Schildtille kävi koko lailla samoin kuin hänen ystävälleen Tove Janssonille, joka halusi taidemaalariksi, mutta elannon ja maineen toivat alkuun lähinnä vain huvin vuoksi piirrellyt valkoiset pikku otukset.

Schildt puolestaan tähtäsi taidehistorioitsijaksi, mutta Välimeren purjehtijana hänet tunnetaan. Hänen tutkielmansa Paul Cézannesta, André Gidestä ja Alvar Aallosta pölyyntyvät arkistossa, kun taas Aurinkolaiva, Odysseuksen vanavedessä ja muut Kreikan saaristossa ja mytologiassa mukavasti fabuloivat opukset saattavat vielä jatkossakin löytää uusia lukijoita.

Mikä etteivät myös hänen muutamat muistelmateoksensa. Tarinat, tapaukset ja tunteet kun myyvät.

Schildtiä jo hiukan harrastaneena ilahdun etenkin silloin, kun Henrik Knif ammentaa lähteistä, joihin en ole hoksannut tutustua. Kuten Vivica Bandlerin omaelämäkerrasta Adressaten okänd (Vastaanottaja tuntematon, suom. Juha Siltanen, 1992). Tähän tapaan:

Göran makaa Kuusankosken kenttäsairaalassa. Viipurinlahdella vihollisen räjähtävä luoti on osunut alavatsaan ja tehnyt nuorukaiselle kammottavaa tuhoa.

Lääkärit sitoivat häntä parastaikaa, ja sitä oli vaikea katsoa, joten käännyin poispäin, niin hänen kuin itsenikin takia. Göran alkoi itkeä ja sanoi:

– Et sä halua edes katsoa mua?

– Jos sä haluat, niin mä katson, sanoin minä.

Ilahtuminen on tietenkin juuri tässä yhteydessä väärä sana.

Mutta tällaista vakavasti otettava taide on, katsoo kaihtelematta myös kaikkein ikävimpiä asioita.

