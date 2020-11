Ensi vuonna Suomalaisen kamariorkesterin uutena musiikillisena johtajana aloittava Jan Söderblom tunnetaan myös festivaalijohtajana.

Jan Söderblom yllätti itsensä vuonna 2014 menemällä kollegojensa ehdotuksesta Helsingin kaupunginorkesterin koesoittoon, jossa haettiin orkesterille uutta ensimmäistä konserttimestaria.

”En voinut kuvitella, että menestyisin koesoitossa. Olin osallistunut vain yhteen koesoittoon aikaisemmin, ja se meni penkin alle”, Söderblom sanoo ja naurahtaa.

Ensimmäistä kertaa elämässään Söderblom otti vakituisen työn orkesterisoittajana. Kapellimestarina hän oli toiminut Lappeenrannan ja Porin kaupunginorkestereiden johdossa.

”Konserttimestarina olen oppinut enemmän kapellimestarin työstä viidessä vuodessa kuin viitenätoista vuotena kapellimestarina”, hän sanoo.

”Konserttimestarina toimiminen on luksusta. Se on kiitollisimpia tehtäviä orkesterissa. Olen lähellä kapellimestaria ja näen paikaltani kaikki äänenjohtajat. Olen viihtynyt hyvin. HKO on inhimillinen työyhteisö.”

Nykyisenä poikkeusaikana kuulijoita on Musiikkitalon orkesterikonserteissa niin vähän, että herää kysymys, miten selvästi muusikko ylipäätään aistii harvalukuisen yleisön läsnäolon.

”Kyllä pienenkin yleisön aistii selvästi. Asun nykyään Fiskarsissa ja tulen junalla Helsinkiin. Junassa kaikki on käytännössä kuten kuten ennen korona-aikaa. Rautatieasemalta on neljän minuutin matka Musiikkitaloon. Siellä näyttää nyt siltä, että jonkun mielestä mielestä konsertissa on nykyään hirveän vaarallista”, Söderblom sanoo.

”Minun tietääkseni konserteissa ole syksyn aikana esiintynyt tartuntoja. Siellä ollaan tarkkoja, hygieniasta huolehditaan hyvin. Turvajärjestelyt on hoidettu hienosti.”

Korona-ajalla on ollut myös positiiviset vaikutuksensa. ”On opittu uudenlaista ketteryyttä ohjelmasuunnittelussa.”

Viulua Söderblom alkoi soittaa kolmen, neljän vuoden ikäisenä.

”Ihmettelin, että täytyi harjoitella niin paljon. Muut taisivat kuitenkin huomata, että viulunsoitto oli minulle helppoa. Kolme, neljä kertaa aloin soittaa pianoa, mutta lopetin sen, koska se tökki minua liikaa. Oli jo päässyt viulun kanssa lentoon.”

Isä Ulf Söderblom oli Kansallisoopperan ylikapellimestari. Söderblom kasvoi oopperan maailmassa Kansallisoopperan silloisessa kotitalossa Aleksanterin teatterissa ja Savonlinnan oopperajuhlilla.

”Äitini oli sairasvoimistelija, siis nykykielellä fysioterapeutti. Hän oli yleensä kotona, mutta antoi paljon tunteja ja opetti myös joogaa. Kun äiti lähti töihin, minut vietiin Aleksanterin teatteriin. Sain kasvaa ooppera-areenalla, ja oopperasta tuli olennainen osa minun maailmaani. Järisyttävän vahvat oopperakokemukset ovat vaikuttaneet lähtemättömästi muusikkouteeni.”

Söderblomin ensimmäiset opettajat olivat Géza Szilvay ja Ari Angervo Länsi-Helsingin musiikkiopistossa. Sibelius-Akatemiassa hän ei opiskellut viulunsoittoa, vaan lähti vuonna 1987 kolmeksi vuodeksi Tukholman kuninkaalliseen musiikkikorkeakouluun Edsbergiin unkarilaisen Endre Wolfin oppilaaksi.

”Itämeri oli tuolloin huikea kuilu, joka erotti Ruotsin Suomesta. Ilmapiiri Edsbergissä oli uudenlainen ja vapauteen kannustavampi.”

Keskeinen koulu ja kehittäjä Söderblomille oli kahdenkymmenen vuoden ajan Uusi Helsinki -kvartetti, joka perustettiin 1982, Söderblomin ollessa 11-vuotias.

”Ennen kuin löysin orkesterisoiton ja kamarimusiikin, olin soittanut pääasiassa yksin. Partituurit avasivat erilaisten tulkintojen mahdollisuudet.”

Uusi Helsinki -kvartetti nousi vähitellen kansainväliseen maineeseen ja menestykseen, vaikka matkalla oli ongelmansakin.

”Olimme välillä tukkanuottasillakin.”

Musiikkifestivaalien taiteellisen johtajan tehtävistä Söderblomille alkoi karttua kokemusta jo 1990-luvun puolella. Siinä oppi nopeasti luovaa suunnittelua, organisointia ja yhteisöllisen, leikkimielisenkin festivaalihengen loihtimista.

Organisointikyvystään Söderblom antoi vaikuttavan näytteen elokuussa 2014, jolloin hän ideoi ja järjesti Musiikkitaloon suuren, viisituntisen väkivaltaa ja erityisesti tuolloin alkanutta Ukrainan sotaa vastustavan Rauhankonsertin. Hän houkutteli mukaan 150 muusikkoa Suomesta ja maailmalta ja sai myös rahoituksen järjestymään.

Parhaillaan on meneillään Kauniaisten musiikkijuhlat, joka yhdistää kamarimusiikkia ja tiedeluentoja. Viime syksynä sen nykyinen taiteellinen johtaja Söderblom keksi tämän vuoden festivaalille nimen Perhosvaikutus, joka osoittautui hyvin ajankohtaiseksi korona-aikana.

Perhosvaikutus on kaaosteo­riassa käytetty vertaus siitä, että perhosen isku voisi saada aikaan myrskyn toisella puolella maapalloa. Pienikin alkutilan muutos tai häiriö voi saada reaktioketjussa aikaan suuri vaikutuksia.

”Konserttien määrää on täytynyt karsia, mutta eihän aina pidä elää yltäkylläisyydessä.”

Ensi vuoden alussa Söderblom aloittaa Suomalaisen kamariorkesterin uutena musiikillisena johtajana. ”SKO on varsinainen dream team. Sain hienon 50-vuotislahjan!”

Filosofoivan luonteen omaavana Söderblom on alkanut heti miettiä SKO:n olemassolon tarkoitusta ja ehtoja muutostilassa olevan aikanamme.