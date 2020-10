Äärimmilleen viety yksilöusko saarnaa valintojen radikaalia vapautta mutta tekee samalla jokaisesta valinnasta merkityksettömän.

Pekka Torvinen.­

Mitä pidemmälle modernia aikaa elämme, sitä vahvemmalta näyttää, että todellinen profeetta ja tulevaisuuden ennalta nähnyt ei ollut taloustieteilijä Karl Marx vaan aristokraatti Alexis de Tocqueville.

Hän ymmärsi Yhdysvaltoja 1800-luvulla kiertäessään, että individualismi demokratiassa johtaa tilanteeseen, jossa ihmiset vetäytyvät itseensä ja sulkeutuvat ”omiin yksinäisiin sydämiinsä”, ja vain hyvin harva haluaa enää osallistua aktiivisesti itsehallintoon.

Tocqueville kirjoitti Demokratia Amerikassa -kirjan toisessa osassa vuonna 1840 seuraavasti:

”Elinolojen muuttuessa tasa-arvoisemmiksi ilmaantuu yhä suurempi joukko ihmisiä, jotka eivät ole niin rikkaita eivätkä niin mahtavia, että he paljonkaan vaikuttaisivat kaltaistensa kohtaloon. Silti he ovat hankkineet tai säilyttäneet niin paljon omaisuutta ja sivistystä, että he tulevat toimeen omillaan. He eivät ole kenellekään velkaa eivätkä oikeastaan odota mitään keneltäkään. He tottuvat pitämään itseään aina erillisinä ja haluavat kuvitella, että heidän kohtalonsa on kokonaan heidän omissa käsissään.”

Eikö tämä kuvaa täsmälleen ei vain yhdysvaltalaisen vaan myös suomalaisen ja koko läntisen yhteiskunnan tilaa vuonna 2020?

Tocquevillen luonnostelema ajattelutapa on nykyään hyvin yleinen. Jokaisen pitäisi löytää ”oma juttunsa”, toteuttaa itseään sen mukaan, eikä kukaan muu voi eikä ainakaan saa määrätä, mitä minä voin ja haluan tehdä, kunhan en estä muita toteuttamasta itseään.

Diagnoosi on tehty monella nimellä ja erilaisilla painotuksilla, esimerkiksi Christopher Lasch (1932–1994) kutsui sitä narsismin kulttuuriksi.

Ongelmaksi nähdään erityisesti 1960-luvun jälkeen jatkuvasti kiihtynyt individualismi, joka on osa Tocquevillen pelkoa: modernia yhteiskuntaa uhkaa niin sanottu pehmeä despotismi, jossa ihmiset alistuvat markkinavoimien ja byrokraattisen valtion ”rajattoman holhousvallan” alle. Vuonna 2020 läntiset yhteiskunnat ovat kroonisessa fragmentoitumisen tilassa. On hyvin vaikeaa ellei jo mahdotonta asettaa suuria tavoitteita, kun lähes jokainen näkee itsensä atomistisesti. Ja kun entistä harvempi uskoo mihinkään ihmisiä yhdistävään ideaaliin, sitä vaikeampaa suurten tavoitteiden toteuttaminen on. Yhteiskunnasta katoaa yhteisyys.

Yhteiskunnat ovat yhä monin osin demokraattisia. Mutta politiikka koskee enää lähinnä yksittäisiä kysymyksiä. Samalla poliittista kulttuuria ylläpitäneet yhdistykset ovat kadonneet ja kansalaisjärjestöille annetaan kenties rahaa muttei aikaa.

Kykymme todella päättää tulevaisuudestamme heikkenee merkittävästi, kun kansalaisuus nähdään vain oikeutena, ei myös velvollisuutena. Lopulta käy niin, että jokainen ajattelee vain itseään, Tocqueville kirjoitti 180 vuotta sitten. Jäljelle jäävät enimmäkseen kiistat oikeuksista.

Eikä siinä mitään, ne ovat tärkeitä, mutta täysin riittämättömiä taisteluita, ainakin jos Tocqueville on oikeassa.

Nykyaikainen individualismi fetisoi valintaa ja sen muka radikaalia vapautta. Äärimmilleen viedyn näkökannan mukaan tärkeintä on vapaus valita oma elämäntyyli, eikä kellään voi olla nokan koputtamista minun tunteisiini. Kaikki valinnat ovat olevinaan yhä arvokkaita.

Tämä relativistinen näkemys kuitenkin kumoaa itse itsensä, kuten kanadalaisfilosofi Charles Taylor osoittaa kirjassaan Autenttisuuden etiikka (1991, suom. 1995). Itsensä toteuttamisella on oma eettinen pohjansa, joka on nähty muita arvokkaammaksi, jolla on oma historiallinen kehityskaarensa. Olemme yksilöinä olemassa vain yhteisön, menneen ja nykyisen ansiosta. Toimintamme taustaa ei voi unohtaa vajoamatta tyhjänpäiväisyyteen.

Niinpä iso osa new age -hömpästä on tyhjää ja latteaa (tyyliin ”hyväksy vain ja ainoastaan se, mikä tuntuu sisäisen äänesi mukaan oikealta”) – ja yllättävän lähellä kristillisiä herätysliikkeitä, jotka nekin korostavat suuria tunteita teologisen oikeaoppisuuden sijaan.

Taylor ei pelkää poleemista esimerkkiä: moderni individualismi uhkaa pehmeässä relativismissaan tehdä seksuaalisesta suuntautumisestakin mieltymyskysymyksen, samantasoisen ”kuin seksikumppanin valinta pituuden tai tukanvärin perusteella”.

”Kun seksuaalinen suuntautuminen samastetaan mieltymyksiin, kuten tapahtuu, kun valinta otetaan ratkaisevaksi oikeutusperusteeksi, romutetaan huomaamatta alkuperäinen hanke, joka oli seksuaalisten suuntautumisten osoittaminen yhdenvertaisiksi. Näin määriteltynä erilaisuudesta tulee merkityksetöntä.”

Taylor ei ole mikään konservatiiviänkyrä vaan autenttisuuden ihanteen puolustaja. Se on hyvin voimakas, 1700-luvulla alkava juonne modernin ajan synnyssä. Autenttisuuden ihanteen mukaan ”luonto varustaa ihmisolennot eettisellä vaistolla, intuitiivisella käsityksellä oikeasta ja väärästä”. Hyveellä on sisäinen ääni, oikean ja väärän ymmärtäminen on jollain tasolla sidoksissa tunteisiimme.

Usko vaistoon ja intuitioon puolestaan tulee kristinuskosta ja sen kääntymisestä sisäiseen tutkiskeluun, siitä, että jokaisen on löydettävä tie Jumalan luokse itsensä sisältä, sydämestään. Individualismin ensikipinät ovat kristinuskossa. Tässä mielessä kirkkoisä Augustinus pani alulle itsensä toteuttamisen kulttuurin. Augustinus, the original hipster.

Lopulta olemme nykypäivässä, jossa ostamme epäeettisesti tuotettuja kristalleja jonkin hämärän uushengellisyyden nimissä, etsimme uusia elämyksiä ja harjoitamme mindfulnessia, jotta olisimme tehokkaampia työelämässä.

Tietoisuusharjoiteretoriikka on kadottanut kaiken sisältönsä, kun Apple Watch kehottaa muistaa hengittää ja kun mainos muistuttaa huolehtimaan taloudellisesta mielenrauhasta.

Autenttisuuden ihanne on muuttunut irvikuvaksi itsestään, äärimmäiseksi yksilöuskoksi. Miksi mindfulnessia kannattaisi harjoittaa? Siksi, että se on sisäisen tutkiskelun menetelmä. Mutta se ei riitä, sydämestä pitäisi löytää reitti johonkin taustaan, jonka pohjalta määrittää identiteetti muuten kuin uskottelemalla, että kohtalo on täysin omissa käsissä.

”Vain jos elän maailmassa, jossa historia, ympäristön tila, muiden ihmisten tarpeet, kansalaisvelvollisuudet, Jumalan ääni tai jokin muu tämän luokan tekijä saa ratkaisevan merkityksen, voin määritellä itselleni identiteetin, joka ei ole triviaali. Autenttisuus ei ole minän ulkopuolelta tulevien vaatimusten vihollinen vaan nimenomaan edellyttää sellaisia vaatimuksia”, Taylor kirjoittaa.

Parhaimmat modernit kirjailijat ovat ymmärtäneet tämän. Vaikka valistuksen ja romantiikan jäljiltä taiteilijan ilmaisu kiinnittyy välttämättä hänen tuntemuksiinsa, se ei tarkoita, etteikö taiteilija silti voisi kurottaa itsensä ulkopuolelle.

Kun Marcel Proustin kertoja maistaa lehmuksenkukkateehen kastettua madeleine-leivosta, sinkoutuu mielessään takaisin lapsuuteen ja alkaa sanallistaa muistamaansa, Proust (1871–1922) on jonkin yksilöä mittaamattomasti suuremman äärellä ja yrittää tehdä sen näkyväksi. Ja kun lukijana lopulta näkee, miten koko romaanisarja Kadonnutta aikaa etsimässä on rakennettu kuin katedraali ja yli sivun mittaiset virkkeet soljuvat päässä, tuntee melkein kuin olisi osa jotain pyhää.

Herätysliikkeiden ja new agen suosio kertoo, että modernissa ajassa on yksi lähes yleismaailmallinen tuntemus: jotain on kadotettu, ja sitä kohti hapuillaan. Miksi turismi on niin suosittua, miksi minäkin lähden lähes paikassa kuin paikassa mieluusti katsomaan kirkkoja, muita pyhiä paikkoja, vanhoja rakennuksia tai taidetta? Koska iso osa meistä etsii jotain. Tuhannen vuoden takaiset rakennukset kertovat jostain latteaa nykyaikaa suuremmasta.

Kulttuurimme jossain syvissä kerroksissa on yhä idea, että luonnolla on meille jotain asiaa, vaikka tiede on aikoja sitten todistanut toisin ja kehottanut meitä aikuistumaan. Aistimme, ettei naiivi vulgaarimaterialismi voi pitää paikkaansa. Tunne ei riitä, mutta ei riitä yksin järkikään.

Tämän modernin dilemman kanssa elämme. Itsensä toteuttaminen on voimakas ja kannatettava ihanne, mutta kun se valjastetaan osaksi kulutusyhteiskuntaa, autenttisuuden kulttuuri alkaa muuttua irvikuvakseen ja jokaisen ”omassa jutussa” on aina uusi markkinarako. Kaikki banalisoidaan. Uskottelemme itsellemme, että olemme vapaita yhteisön kahleista, ja samalla päästämme yhteiskunnan tilaan, jossa jäljellä ovat vain Tocquevillen ennalta näkemät ”vähäpätöiset ja rahvaanomaiset huvit”.