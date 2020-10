HS Kirjasto

Erling Kaggen katsannossa käveleminen on meditaatiota.

Tammikuu 1997: norjalainen Börge Ousland on ensimmäinen yksinään koko Etelämantereen ylittänyt ihminen. 2 829 kilometriä.

Norjalaisseikkailijoilla on hallussaan suurin osa arktisen matkailun ennätyksistä. Erling Kagge taivalsi ensimmäisenä yksinään Etelänavalle vuonna 1993. Seuravana vuonna Liv Arnesenista tuli ensimmäinen nainen, joka on tehnyt saman reissun yksinään.

Erling Kagge on kirjailija, kustantaja, seikkailija ja juristi, jonka elämänfilosofisia teoksia on käännetty 38 kielelle. Nyt tarjolla on Kaikki paitsi käveleminen on turhaa (suom. Kari Koski, Art House).

Kustantajan lupauksen mukaan se on ”viihdyttävä yhdistelmä tarinoita ja tietoa, historiaa, biologiaa, seikkailuja ja pohdintoja kävelemisestä; kävelevän ihmisen, luonnon ja hitaamman elämän ylistys.”

Etelänavan lisäksi on Kagge on kävellyt myös pohjoisnavalle ja Mount Everestille. Muun muassa.

Jäätiköiden ohella kävely vie omaan sisimpään. Kaggen katsannossa käveleminen on meditaatiota, eteenpäinmenoa, elinehto. Kävellessä ehtii huomata maailman ja elämä tuntuu pidemmältä.