Saamenmaalla jokaisella on tarina kerrottavana monilahjakkuus Nils-Aslak Valkeapäästä (1943–2001). Norjan Henie Onstad -museossa on vihdoin avautunut taiteilija–aktivistin ensimmäinen iso retrospektiivi.

Kun kuraattorikaksikko Lars Mørch Finborud ja Geir Tore Holm ryhtyi tekemään näyttelyä Nils-Aslak Valkeapäästä, selvisi, että näyttelyn voisi koota myös niin sanotulla huoltoasemametodilla.

Finborud ja Holm matkustivat ympäri pohjoiskalottia tekemässä haastatteluita ja etsimässä Valkeapään teoksia. Teoksia haettiin lainaan ystävien ja kollegoiden kodeista ja mökeiltä, koska Valkeapäälle oli tärkeää, että hänen teoksensa pysyvät Saamenmaalla.

Matkoillaan he törmäsivät tuon tuosta ihmisiin, joilla oli oma Valkeapää-tarinansa kerrottavana.

”Kun ihmiset kuulivat, millä asialla olemme, he kertoivat muistoja ja tarinoita Áillohaksen merkityksestä”, kertoo Holm, saamelaistaiteilija itsekin. Áillohaš on Nils-Aslak Valkeapään taiteilijanimi.

”Ajattelimme, että voisimme vain istua huoltoaseman kahviossa ja jutella jokaisen sisääntulijan kanssa.”

Siksi tämäkin juttu on tehty eräänlaisella digitaalisella huoltoasemametodilla: alla nuoremmat saamelaistaiteilijat kertovat Valkeapään merkityksestä.

Finborud ja Holm kurkistelevat puhelimen näytöllä hyväntuulisina. He ovat Henie Onstad -taidemuseossa Oslon ulkopuolella, ja illalla avautuu heidän kuratoimansa näyttely. Se on ensimmäinen iso Valkeapää-retrospektiivi, 19 vuotta hänen kuolemansa jälkeen.

Nils-Aslak Valkeapää: Nimetön, 1995.­

Matkustaminen näyttelyiden perässä on tällä hetkellä vaikeaa, joten kuraattorit vievät videokierrokselle näyttelytiloihin. Kierros on heiluva ja kaikuisa, mutta selväksi käy, että näyttely on perusteellinen koonti Valkeapään tuotannon eri puolista.

Jo museon ovella kuuluu Valkeapään joiku. Konserttisalissa on moniaistinen installaatio Valkeapään Beaivi, áhčážan -runokuvateoksesta. Muita näyttelyn teemoja ovat Valkeapään kirjat kuvituksineen, kuusikulmainen Lásságámmi-taiteilijatalo Norjan Yykeänperässä sekä hehkuvanväriset, saamelaissymboliikkaa käyttävät maalaukset, joissa kuuluu Reidar Särestöniemen vaikutus.

Nils-Aslak Valkeapää työstää teosta.­

Holm vinkkaa kameraa kannattelevaa Finborudia lähemmäs ja näyttää kirkasta lasipulloa, jota koristaa sininen spiraali. ”Luulen, että tämän Valkeapää teki yhdessä Kaj Franckin kanssa.”

Kuraattorit puhuvat Valkeapään kansainvälisyydestä ja edelläkävijyydestä. Näyttelykatalogin kansi näyttää Lappi-postikortilta, mutta sisäsivuilla Valkeapää poseeraa New Yorkin kaduilla.

”Halusimme leikkiä pohjoisen saamelaiselämän ja urbaanin nykytaidemaailman välisellä kontrastilla ja energialla”, Holm sanoo.

Nils-Aslak Valkeapää / Áillohaš. Luonnos Vindens veier -runokokoelmaa varten, 1983.­

Nils-Aslak Valkeapää on Pohjoismaissa ja erityisesti saamelaisalueella kulttuurinen kiintotähti. Iso, kokoava museonäyttely hänen tuotannostaan on kuitenkin puuttunut.

Valkeapään maine muusikkona ja runoilijana oli niin voimakas, että hänen työnsä kuvataiteilijana on jäänyt sen jalkoihin, Finborud arvioi.

Monitaiteilijuutta ei nykyään usein arvosteta, vaan ajatellaan, että taiteilijan täytyy keskittyä johonkin ollakseen siinä hyvä. Monitaiteilijuus on kuitenkin varsin saamelaista, Holm sanoo.

Erityisen tärkeää se oli Valkeapäälle, joka pyrki edistämään saamelaiskulttuuria kaikilla rintamilla. 1970-luvulla saamelaistaiteelta puuttuivat instituutiot – järjestöt, levy-yhtiöt ja kustantamot. Valkeapää opetteli, perusti, edisti ja järjesti.

“Oli pakko luoda saamelaistaiteen kenttä ja verkostot. Se oli Áillohaksen kutsumus”, Holm sanoo.

Nils-Aslak Valkeapää: Nimetön, 1995.­

Viimeisten kymmenen vuoden aikana saamelaistaiteilijat ovat nousseet voimakkaasti esille esimerkiksi Documentan kaltaisissa nykytaiteen suurtapahtumissa. Näkyvyyteen on vaikuttanut dekolonialistinen pyrkimys tuoda alkuperäiskansojen tekemä taide osaksi nykytaiteen kenttää sen sijaan, että se joutuisi vanhanaikaisesti etnografisiin museoihin.

Erityisesti Norja on kunnostautunut saamelaistaiteen esittelyssä ja viemisessä ulkomaille. Museot ovat täydentäneet kokoelmiaan saamelaistaiteilijoiden teoksilla.

Aiemmin lokakuussa Norja ilmoitti, että seuraavassa Venetsian biennaalissa Pohjoismainen paviljonki muuttuu saamelaispaviljongiksi. Siellä esiintyvät suomalainen Pauliina Feodoroff, norjalainen Máret Ánne Sara ja ruotsalainen Anders Sunna.

Ei ole siis täysin yllättävää, että norjalaiset ehtivät tekemään myös ensimmäisen ison Valkeapää-retrospektiivin. Onneksi näyttely näillä näkymin nähdään ensi vuonna myös Suomessa, Rovaniemen Korundissa.

Mitä Nils-Aslak Valkeapää merkitsee nuoremmille taiteilijoille?

Outi Pieski, kuvataiteilija:

”Hänen joikunsa soivat lapsuudenkodissani c-kasetilta. Meillä ei juuri muuten kuunneltu musiikkia. Muistan, miten tämä musiikki oli isälle jotenkin erityistä ja merkityksellistä. Hän oli siitä jotenkin ylpeä ja se kosketti häntä suuresti.

Kun opiskelin Kuvataideakatemiassa 90-luvun lopulla, oli Áillohaš ainoa saamelainen taiteilija joka muutamien koulun opettajien esiinnostamana tuli osaksi sitä kuvataiteen kenttää jossa opiskelin. Tämä lähensi toisiinsa niitä erillään olevia maailmoja, joiden välillä olen kasvanut.

Olen opiskellut saamea hänen runojensa avulla, aluksi sanakirjan kanssa ja myöhemmin sujuvammin. Yhä vielä niissä on paljon opittavaa. Kirja Beaivi áhcážan ja siihen kootut arkistokuvat saamen kansan esivanhemmmista on ollut nuoruudessani mielettömän kiehtova ja puoleensavetävä. Suhteesta siihen kirjaan on tullut hyvin henkilökohtainen, kuin suhde sukulaiseen.”

Pauliina Feodoroff, ohjaaja ja käsikirjoittaja:

”Olin vuonna 2001 saamelaisten maahan, veteen ja luonnonvaroihin liittyviä oikeuksia selvittävässä, ns. Hannele Pokan toimikunnassa kolttien kyläkokouksen edustajana. Toimikunnan viimeisessä kokouksessa sain silloiselta tyttöystävältäni tekstiviestin, että Áillohaš on kuollut. Se, että hänen lähtönsä tapahtu juuri samana päivänä kun meidän työmme valmistuu ja epäonnistuu, loi tunteen siitä, että asiat eivät tule menemään hyvin.

Silloin en vielä lukenut tai puhunut pohjoissaamea, mutta totta kai tiesin Áillohaksen. Kaikki tietävät hänet. Hän on kuin Sibelius tai Kekkonen. Ennen kuin opin lukemaan pohjoissaamea, katsoin hänen kirjoitustaan kuvina kuin lapsi. Ne tuntuivat loitsukirjoilta, joiden lukemiseen ymmärrykseni ei vielä riittänyt.

Hänestä tehdyistä videoista ja lehtijutuista välittyy minulle yksinäisyys. Minua surettaa se, miten eksotisoiden ja toiseuttaen hänen työtään käsiteltiin. Tuntui, että se, mitä hän ilmaisi, meni ohi. Hänellä ei myöskään ollut ympärillään vanhemman polven saamelaistaiteilijakollegoita samalla tavalla kuin nuoremmilla. Hänen sukupolvensa tekijät, kuten Britta Marakatt-Labba, Mari Boine ja Harald Gaski ovat kaikki olleet pioneereja. Minua surettaa myös se, ettei hän voinut elää ja työskennellä avoimesti kumppaniensa kanssa.

Pedestaalille nostaminen ja palvominen ei ole oikea tapa kunnioittaa ketään. Mutta on ilmiselvää, että se rihmasto, jonka osa hän oli ja on, säteilee edelleen, ja me jatkamme sitä. Hänen perintönsä on se, että meitä nuoremman polven taiteilijoita on, ja että kieli ja kulttuuri elävät edelleen.”

Marja Helander, kuvataiteilija

”Kasvoin lapsena Nummelassa, ja meilläkin katsottiin tv-ohjelmia, joissa Valkeapää esiintyi. Isä osti minulle ja siskolleni omat kappaleet Beaivi, áhcázan -kirjaa, se oli hänelle tärkeää.

Tajusin hänen kuvataiteensa hienouden ja arvon vasta myöhemmin. 1990-luvun puolivälissä olin mukana Biekka Eallin -multimediaprojektissa saamelaistaiteesta. Kuvasin hänen teoksiaan keskellä yötä studiossa, jonka rakensin erään koulurakennuksen kellariin Norjan puolella. Ne tekivät pimeydessä vaikutuksen. Ne olivat värikylläisiä, ja monissa oli vanhoja saamelaisia symboleita Altan kalliopiirroksista lähtien.

Ne kuvasivat perinteistä saamelaista maailmankuvaa, tehden näkyväksi jotain sellaista, mitä me emme pysty arkimaailmassa näkemään. Henkilökohtaisesti koen ne unimaailmana, paralleelina universumina, sisäisinä näkyinä, henkisinä voimahahmoina. Tulkintoja on varmasti monia. Henie Onstadin näyttelyssä on varmaan niitäkin teoksia.

Valkeapään vaikutus oli saamelaiskulttuurille todella suuri, hän oli taiteilijana niin monialainen ja poliittisesti aktiivinen. Tuntuu, että Valkeapää sai enemmän arvostusta muualla kuin Suomessa. Hän oli edelläkävijä nuoremmille taiteilijoille ja rikkoi stereotypioita, joita saamelaisista oli siihen aikaan.”

Niillas Holmberg, runoilija ja muusikko:

”En ehtinyt tutustua Ailuun, vaikka hänet lapsena tapasinkin, mutta hän oli vanhempieni ja monien työkavereitteni ystävä. Ailu oli kuitenkin tärkeässä osassa käynnistämässä omaa taivaltani runoilijana, hän nimittäin ilmestyi uneeni kun olin teini. Sen jälkeen aloin kirjoittaa keskittyneemmin. Myöhemmin, kun tutustuin hänen tuotantoonsa, minulle selvisi, että hän kirjoitti kohtalaisen paljon unista.

Ailu olikin ennen kaikkea uneksuja, haaveilija sanan produktiivisessa mielessä. Olen noista ajoista lähtien saanut elämääni suunnattoman paljon unista, oppinut niitten myötä muitakin käänteentekeviä asioita. Luulen, että Ailu on todella monelle meikäläiselle nimenomaan opettaja, ei todellakaan pelkkä viihdyttäjä.

Ailu sanallisti paljon sellaista tietoa, mikä normaalioloissa siirretään sukupolvelta toiselle sanatta. Perinteiden ja kulttuurin siirto on assimilaation myötä problematisoitunut, ja hänen työllään on ollut älyttömän suuri merkitys. Se on myös ylistys runoudelle, sillä kaikkia niitä asioita ei voi ilmaista muilla konsteilla.”

Nils-Aslak Valkeapää / Áillohaš Henie Onstad Kunstsenterissä 23.10.2020–10.1.2021.

Nils-Aslak Valkeapää: Nimetön (Linnut).­