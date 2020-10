WHS Teatteri Unionin marraskuun ohjelmistoon kuuluu muun muassa Andromeda uhkaa, Kino Reginassa taas nähdään loppuvuonna esimerkiksi Luchino Viscontin elokuvia sekä ikiklassikko Andrei Rublev.

Elokuvien ensi-illat ovat viime aikoina radikaalisti vähentyneet, mutta Helsingin valkokangastarjonta ei ennen koronavirustakaan ollut pelkkien uutuuselokuvien varassa, eikä ole nytkään. Siltasaaren WHS Teatteri Unionin Karanteenikino-esityssarjassa on viime kuukausina nähty ajankohtaamme sopivia epidemia-aiheisia elokuvia, ja nyt näytille tulee niistä kenties kaikkien aikojen paras: Andromeda uhkaa (1971).

Robert Wisen ohjaamassa, Michael Crichtonin kirjaan perustuvassa elokuvassa virus on peräisin ulkoavaruudesta ja saapuu maapallolle satelliitin mukana, tappaen hetkessä amerikkalaisen pikkukaupungin väestön. Ryhmä tiedehenkilöitä laitetaan eristettyyn tutkimuslaitokseen taistelemaan tuntematonta, mikroskooppista vihollista vastaan, ja jokainen sekunti on kallisarvoinen. Andromeda uhkaa on äärettömän jännittävä teknotrilleri. Scifi-aiheestaan (joka ei enää tosin tunnu niin scifiltä) huolimatta ote on tiukan asiallinen ja realistinen. Modernit jännärit voisivat ottaa oppia – mutta tuskin ottavat.

WHS Teatteri Union 11.11. klo 18.

Burt Lancaster, Claudia Cardinale ja Alain Delon Tiikerikissassa (1963).­

Tiikerikissa lumoaa

Yksi Oodin Kino Reginan syksyn esityssarjoista tuo kankaalle italialaismestari Luchino Viscontin elokuvia. Niistä on hyvin vaikea valita parasta, enkä itse osaa omaa suosikkiani päättääkään. Kansallissosialismin nousua hyytävästi

kuvaava Kadotetut? Klassisen upea Thomas Mann -filmatisointi Kuolema Venetsiassa? Tämänhetkinen valinta on kuitenkin Tiikerikissa (1963). Giuseppe Tomasi di Lampedusan romaaniin perustuva elokuva sijoittuu 1860-luvun Sisiliaan ja kuvaa Italian muutosta feodalismista demokratiaan, ikääntyvän prinssi Corberan (Burt Lancaster) silmin. Elokuva muistetaan eniten pitkästä tanssikohtauksestaan, mutta jokainen sen kuva on kuin kaunis, syvältä koskettava maalaus.

Kino Regina 11.11. klo 20 ja 15.11. klo 16.15.

Anatoli Solonitsyn Andrei Rublevissa (1966).­

Tarkovskin toinen maailma

Niin monipuolisia kuin Kansallisen audiovisuaalisen instituutin teatterinäytökset ovatkin aina olleet, elokuvahistorian suuret klassikothan niistä aina ensin mieleen tulevat. Siksi onkin vähän kliseistä nostaa esiin Andrei Tarkovskin Andrei Rublev (1966). Kuinkahan monetta kertaa se nyt Kavin valkonkankaalla nähdään?

Mutta Tarkovskin mestariteos vain ei petä. Se on ainutlaatuinen kuvaus taiteen merkityksestä karussa, julmassa maailmassa. Se on hypnoottinen matka toiseen aikaan ja paikkaan, niin kuin vain elokuva parhaimmillaan voi olla.

Kino Regina 8.12. klo 19.10 (myynti alkaa 11.11. klo 10) ja 18.12. klo 17.