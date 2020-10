Työehtosopimuslain vastaiset koronaklausuulit ovat yleistyneet freelancetaiteilijoiden työsopimuksissa, sanoo Teatteri- ja mediatyöntekijöiden työehtoasiantuntija Sami Hiltunen.

Sonya Lindfors on koreografi ja tanssija, joka on käsitellyt teoksissaan muun muassa valtarakenteita ja mustuutta.­

Parhaillaan Kuopiossa järjestettävä nykytaiteen festivaali Anti (Contemporary Art Festival) on katkaissut yhteistyönsä koreografi Sonya Lindforsin kanssa.

Festivaali myönsi Lindforsille vuoden 2018 syksyllä 30 000 euron arvoisen International Prize for Live Art -palkinnon. Palkinto koostui 15 000 euron arvoisesta rahapalkinnosta ja lisäksi samansuuruisesta tuotantoavustuksesta, joka myönnettiin uuden teoksen valmistamiseksi Anti-festivaalille vuonna 2019.

Yhdessä festivaalin johdon kanssa Lindfors sopi valmistavansa rahalla kaksi erillistä yhteisöteosta, joiden oli määrä saada ensi-iltansa vuoden 2019 Anti-festivaalilla. Molempien teosten työryhmät koostuvat rodullistetuista tekijöistä, ja niiden oli tarkoitus tuoda esiin ”toiseutettuja näkökulmia, kehoja ja ääniä”.

Teosten työstäminen alkoi keväällä 2019, ja Lindfors työryhmineen työskenteli kesän yli niiden parissa, pääasiassa Kuopiossa, jossa Lindfors piti myös työpajoja ja luentoja.

Kun ensi-ilta oli käsillä syksyllä, kävi kuten tanssijoille toisinaan käy: Lindfors loukkaantui ja joutui sairaalaan. Esitykset piti perua, ja festivaali tiedotti, että teokset siirretään seuraavan vuoden festivaalin ohjelmistoon.

Lindforsin mukaan kukaan työryhmästä ei ollut tässä vaiheessa saanut palkkaa tai korvausta Anti-festivaalilta lukuun ottamatta kokki Kozeen Shiwanille maksettua 400 euron peruutuskorvausta.

Kun työryhmä keväällä 2020 Lindforsin sairasloman jälkeen ryhtyi jatkamaan työskentelyä, tulikin jälleen hyvin pian keskeytys, mutta tällä kertaa koronan vuoksi. Festivaali pyysi Lindforsia allekirjoittamaan uuden sopimuksen tilaustyötä koskien.

Sopimukseen oli kirjattu uusi pykälä, jonka Lindfors halusi tarkistuttaa ammattiliiton juristilla: siinä ilmoitettiin, että tilaajalla on mahdollisuus purkaa sopimus viimeistään 30 päivää ennen työn toimeenpanoa.

Lindfors pitää tapausta räikeänä esimerkkinä taiteilijan heikosta neuvotteluasemasta.

”Mullehan on jo myönnetty se palkintoraha, ei tullut mieleenkään, että se voitaisiin ottaa pois. Olen valmistellut teoksia kollegoideni Esete Sutisen, Julian Owusun ja Maryan Abdulkarimin kanssa vuoden ajan. Ei voi olla niin, että keskellä koronaa taiteilija ottaa riskin, ettei jo tehdystä työstä makseta palkkaa. Vaikka sopimuksen mukaan toinen osapuoli voisi vetäytyä sopimuksesta koska tahansa, meidän kuitenkin edellytettiin jatkavan työskentelyä.”

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto (Teme) ei suositellut allekirjoittamaan sopimusta. Lindfors kysyi festivaalilta, voisiko sopimusta vielä viilata.

”Kommunikaatio tulehtui”, Lindfors luonnehtii.

Festivaali vastasi sähköpostitse, että luottamus Lindforsiin oli mennyttä, eikä yhteistyötä siksi voitu jatkaa. Festivaalin taiteellinen johtaja Johanna Tuukkanen ilmoitti, että festivaali maksaisi Lindforsin lähettämän 7 500 euron laskun.

Loput tuotantotukena Lindforsille luvatut 7 500 euroa jäivät Lindforsin mukaan festivaalin käyttöön. Samoin Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Savon rahaston myöntämä 7 000 euron avustus, jonka festivaali oli hakenut Lindforsin teoksen esittämiseen.

Lindfors korostaa, ettei kyse ole vain yhdestä festivaalista tai yksittäistapauksesta.

”Tämä on kuvaava esimerkki siitä, mitä on freelance-taiteilijuus. Siinä ei ole kyse mistään hyvän ja pahan vastakkainasettelusta. Antikin on organisaatio, joka ainakin haluaa näyttäytyä eettisesti toimivana organisaationa.”

Anti-festivaalin sivuilta löytyy muun muassa turvallisen tilan periaatteet, ja festivaalille valitut teokset käsittelevät usein feminismiä, dekolonialismia ja sosiaalisia ongelmia.

”Aina ei siis ole kyse siitä, että joku ylikansallinen iso firma kiusaa pientä taiteilijaa. Erilaiset keplottelut taiteilijan kustannuksella ovat vain tosi yleisiä. En ymmärrä, miten kukaan nuorempi ja epävarmempi taiteilija pärjää näissä olosuhteissa”, Lindfors sanoo.

Anti-festivaalin taiteellinen johtaja Johanna Tuukkanen kiistää Lindforsin syytteet. Hänen mukaansa festivaali on maksanut noin 8 000 euron edestä Lindforsin projektiin kuuluvia kuluja. Hän ei kuitenkaan muista, onko kulujen joukossa tekijöille työkorvausta tehdystä työstä.

Tuukkanen korostaa, että Prize for Live Art -sopimuksen mukaan Anti-festivaali hallinnoi palkinnon toista puolikasta, teostuotantorahaa, koska kyse on festivaalille tuotettavasta teoksesta.

”Se raha on tarkoituskin kohdistua tuotantoon, ja sen käytöstä sovitaan joka vuosi erikseen tekijän kanssa”, Tuukkanen sanoo.

Tuukkasen näkemys sille, miksi yhteistyö loppui, on se, että keväällä koronarajoitusten aikaan Lindfors päätti toteuttaa teoksensa virtuaalisesti koronan tehtyä matkustamisen mahdottomaksi. Soft variations online löytyykin jo verkosta.

Lindfors kuitenkin sanoo, että Tuukkanen ei ole ilmoittanut tätä syyksi yhteistyön loppumiselle. Päätös virtuaaliesityksestä syntyi, kun vaikutti siltä, että fyysinen esitys olisi mahdotonta toteuttaa koronan vuoksi.

”Silloin kuitenkin neuvoteltiin, että festivaalilla esitetään siitä huolimatta toinen Sonyan teos We should all be dreaming. Sen keikan osalta me ei kuitenkaan päästy sopimukseen”, Tuukkanen kertoo.

Tuukkanen ei halua avata yksityiskohtaisemmin, miksi yhteistyö muuttui mahdottomaksi. Hän kiistää, että luottamus olisi mennyt, vaikka kirjoittikin näin sähköpostissaan Lindforsille.

”Mehän eletään aivan poikkeuksellisia aikoja. Kaikki tapahtumajärjestäjät ovat joutuneet miettimään peruutuspykäliä. Sinänsä on aivan uskomatonta, että me ollaan pystytty festivaali tänäkin vuonna järjestämään. Se on vaatinut uskomattoman määrän työtä olosuhteissa, joissa aluehallintoviraston antamat säännökset muuttuvat viikoittain.”

Tuukkanen haluaa korostaa, että Anti-festivaali on pieni organisaatio. SKR:n Pohjois-Savon rahaston myöntämä 7 000 euron apuraha oli myönnetty festivaalille, olkoonkin, että työsuunnitelma perustui Lindforsin projektiin ja oli hänen teokseensa tarkoitettu.

Tuukkanen sanoo, että festivaali on hakenut apurahalle käyttötarkoituksen muutosta ja se käytetään nyt toiseen projektiin. Lindforsin mukaan käyttötarkoituksen muutoksesta ei kuitenkaan kerrottu heidän työryhmälleen.

”Se on festivaalin apuraha ja tarkoitettu Pohjois-Savon alueelle kohdistuneeseen toimintaan. Meidän mielestämme oli perusteltua muuttaa käyttötarkoitusta, kun selvisi, ettei Lindforsin teos toteudu alueella”, Tuukkanen sanoo.

Tuukkasen mukaan sopimusluonnoksessa, jota Anti-festivaali tarjosi Lindforsille allekirjoitettavaksi, ei ole mitään tavatonta.

”Kaikki tapahtumajärjestäjät ovat joutuneet tarkistamaan näitä peruutuspykäliä. Sonya katsoi, että hän ei voi siihen suostua. Mutta me ollaan kohdeltu täysin tasavertaisesti kaikkia freelancereita, muille se on ollut ok. Kaikki meidän rahoittajat eivät suhtaudu positiivisesti esimerkiksi siihen, että koko festivaali toteutettaisiin verkossa. Meillä on velvoitteita rahoittajia kohtaan.”

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liiton työehtoasiantuntija Sami Hiltunen ei kommentoi yksittäistä sopimusasiaa, mutta kertoo, että epäselvyydet freelancereiden työsopimusasioissa ovat lisääntyneet koronan alettua.

”Keväästä alkaen on tullut vastaan paljonkin sopimuksia, joihin on tarjottu erilaisia covid-19-pykäliä. Työsopimuslain mukaan virus ei kuitenkaan ole syy purkaa työsopimusta. En tiedä, kuinka paljon sellaisia sopimuksia on allekirjoitettu, mutta laillisia ne eivät ole”, Hiltunen sanoo.

Hiltusen mukaan erityisesti määräaikaisiin työsopimuksiin on ilmestynyt erilaisia koronakirjauksia. Sopimuksessa saattaa esimerkiksi lukea, että työsuhde voidaan purkaa heti, mikäli tuotanto keskeytyy tai viivästyy koronaepidemiasta tai muusta vastaavasta syystä.

”Työsopimuksen purkamiseen oikeuttaa vain työntekijästä johtuva erittäin painava syy, eikä epidemia ole sellainen. Tästä asiasta ei voi sopia työsopimuksessa toisin. Ei ole kovin houkuttelevaa freelancerin näkökulmasta, jos toinen osapuoli voi vetäytyä sopimuksesta koska tahansa. Silloin myös taiteilijalla tulisi olla mahdollisuus ilmoittaa koska tahansa perua tulonsa”, Hiltunen sanoo.

Hiltusen mukaan korona sai koko kulttuurialan ”painamaan paniikkinappulaa”.

”Ihmisiä irtisanottiin laittomasti, töitä siirreltiin ja vaikka mitä villiä yritettiin keväällä valmiuslain tultua voimaan. Näyttelijöiden ja muusikoiden liitolla on varmaan tullut vastaan samanlaisia haasteita.”

Kun työlainsäädäntöä koskeva poikkeuslaki astui voimaan huhtikuun alussa, määräaikaisia työntekijöitä sai alkaa lomauttamaan.

”Se helpotti työnantajien paniikkia ja tuskaa”, Hiltunen sanoo.

Poikkeuslaki on tällä erää voimassa vuoden loppuun.

Anti-festivaali on parhaillaan käynnissä Kuopiossa. Festivaali valittiin vuoden teatteriksi vuonna 2019.