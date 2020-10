Kirjallisuus

”Reetu nyt puhuu mitä sattuu muutenkin. Ei niihin kannata edes puuttua, kun ne on ihan pimpelipompeli”, sanoo laulaja Meiju Suvas, joka hänkin saa oman osansa Frederikin elämäkerrassa.

Iskelmälaulaja Frederikin eli Ilkka Sysimetsän muistelmakirja aiheutti kustantajalleen Otavalle harmaita hiuksia heti keskiviikkoisen julkaisun jälkeen.

Kirjan loppupuolella mainitaan lyhyesti väitetty Koski Tl -festivaaleilla sattunut tapaus, johon liittyy nykyinen sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas). Kirjan mukaan Pekonen olisi ”kompuroinut lavalle” ja antanut Frederikille kielisuudelman.

Tapauksen väitetään sattuneen, kun Pekonen oli ensimmäisen kauden kansanedustaja.

Pekosen mukaan kyseinen kohta on kokonaan virheellinen. ”En ole tavannut kirjan kirjoittajaa tai ollut paikalla kirjan mainitsemilla festivaaleilla”, Pekonen kirjoitti Twitterissä torstaina. HS ei tavoittanut Pekosta perjantaina.

Vain hieman aiemmin torstaina Otava oli ilmoittanut Twitterissä, että Aino-Kaisa Pekoseen liittyvä kohta poistetaan Harva meistä on Frederik -kirjan toisesta painoksesta.

HS kysyi Otavalta, miksi kustantamo päätyi tällaiseen ratkaisuun. Otavalta kuitenkin vastattiin, ettei se kommentoi Harva meistä on Frederik -kirjaan liittyvää keskustelua.

Frederik ei Otavan päätöstä sulata.

”Mä oon raivostunut siitä. Se on sananvapauden rajoittamista. Mä tulen jokaisessa haastattelussa kertomaan, kuinka tämä asia on ollut”, Frederik kertoo puhelimitse.

Frederikin mukaan hänen kitaristinsa oli vieressä tapahtuman aikaan ja muistaa tapahtuman, mutta ei voi vannoa, että kyseessä olisi ollut Pekonen.

Frederikin filippiiniläistaustainen kitaristi Arthur Cunanan ei muista tapausta.

”En muista tuota tapausta lainkaan. On niitä tapauksia paljon, jossa yleisöä tulee lavalle halaamaan Reetua. Mutta se kyseinen ministeri, en edes tiedä kuka hän on.”

”Olisiko niin, että tämä nainen on ollut joku ministerin näköinen? Tämä on vain minun mielipiteeni”, Cunanan sanoo puhelimitse.

”Varmasti tunnistan, että se oli se Pekonen joka siellä lavalla oli. Tämä Aku Hirviniemen sisko nimenomaan. Mulla on hyvä kasvomuisti. Näin se jo aiemmin siellä yleisön joukossa seisomassa.”

”Siinä kirjassa ei ole mitään loukkaavaa. Jos on, niin haastakoon oikeuteen.”

Kirjan Frederikin kanssa kirjoittanut Tommi Pietarinen kertoo olevansa ylpeä kirjasta.

”Ei minulla ole siihen mitään lisättävää.”

Hän kuitenkin sanoo Pekosen lausumasta, että ”on siinä reagoitu aika voimakkaasti siihen nähden, että mistä tässä on kysymys”.

Otavan päätöstä poistaa Pekosta koskeva kohta Pietarinen kommentoi vain sanomalla, että ”se on heidän ratkaisunsa. Ei minulla ole siihen mitään sanottavaa”.

Pietarinen sanoo myös tehneensä faktantarkistusta.

”Aika paljon syntyi keskustelemalla. Juteltiin ja nauhoitettiin. Eri lähteistä pyrin sitten tarkistamaan asioita. Mielestäni on aika normaalia näissä yhteyksissä, että syntyy keskustelua.”

Iskelmälaulaja Frederik teki läpimurtonsa vuonna 1970 Syksyn sävel -kilpailussa Kari Kuuvan sävelmällä Jos jotain yrittää. Kuva noin vuodelta 1970.­

Vastaavanlaisiin tapauksiin ja tekijänoikeuksiin paneutunut, nykyisin eläkkeellä oleva juristi Jukka Kemppinen ei näe, että kirjaan painetussa kohdassa täyttyisivät kunnianloukkauksen tai yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisen tunnusmerkit.

Sen sijaan riidellä voi, saako kohtaa poistaa kirjasta.

”Asia on kustantajan ja tekijöiden välinen riita-asia. Jos he ovat erimielisiä ja katsovat asian sen arvoiseksi, niin riidelkööt keskenään vahingonkorvauksesta Helsingin käräjäoikeudessa. Asia ei silloin kuulu Pekoselle.”

Kirjailijalla on tekijänoikeus tekstiinsä ja kustantajalla on oikeus tutkia teksti ennen julkaisua. Kun päätös julkaisusta on tehty, kirja ilmestyy siinä asussa kuin yhdessä on sovittu.

”Joskus harvoin käy niin, että kirja vedetään myynnistä, koska se on teilattu eli sen sisältö on todettu kelvottomaksi. Tekijä ei voi sitä estää, koska ei ole keinoa pakottaa kustantajaa pitämään kirjaa myynnissä”, Kemppinen sanoo. Jos tekijä taas on sitä mieltä, että syytä kirjan pois­vetämiseen ei ole, kysymyksessä on jälleen riita-asia, ei rikosasia.

Laulaja Meiju Suvas.­

Väitetty yhteensattuma Pekosen kanssa ei ole kirjan erinäisistä väitteistä lähellekään pahimmasta päästä. Osansa kirjassa saa myös iskelmätähti Meiju Suvas. Hän ei ole lukenut kirjaa.

”Enkä lue. Reetu on Reetu. Se nyt puhuu mitä sattuu muutenkin. Ei niihin kannata edes puuttua, kun ne on ihan pimpelipompeli”, Suvas sanoo puhelimitse.

Kirjassa väitetään, että Suvas olisi 1980-luvun alussa sanonut, ettei voi lähteä lenkille, ”koska saa juostessaan aina orgasmin”, ja että Suvas olisi odottanut Frederikiä hotellihuoneessa ja ”suunnitellut intiimiä kohtaamista”.

”Olen tietty voinut lohkaista sen juoksuvastauksen, tietysti vitsinä. Mutta se hotellijuttu oli kyllä ihan fiktiota! Aikuisten satukirja”, Suvas sanoo.

”Olen saattanut olla takahuoneessa vaihtamassa vaatteita, mutta en todellakaan ole häntä odottanut. Välillä siellä oli kyllä niitä blondeja paljonkin. On sillä kyllä jutut.”

Frederik osallistui vuonna 1981 euroviisukarsintoihin kappaleella Titanic. Taustalaulajina toimivat Meiju Suvas, Tuire Pentikäinen ja Kaija Kokkola, joka nykyään tunnetaan Kaija Koona.­

Muistelma- ja elämäkertagenressä esitetään lähes aina myös muita ihmisiä kuin kirjan kohdetta itseään koskevia tosiasiaväitteitä. Kuinka tarkasti tietojen oikeellisuus pitää tarkistaa?

Suomen tietokirjailijat ry:n lakimies Satu Lundelin kommentoi aihetta yleisellä tasolla. Kysymys pohdituttaa lähes kaikkia elämäkertureita, mutta yksiselitteistä vastausta on mahdotonta antaa, Lundelin sanoo.

Jos kyse on auktorisoidusta elämäkerrasta eli se tehdään jollain tavalla yhteistyössä kohdehenkilön kanssa niin että esimerkiksi haastattelujen kautta saadaan tietoa kohteen omista kokemuksista ja hyödynnetään myös muuta lähdemateriaalia, elämäkerturin täytyy silti huolehtia siitä, ettei loukkaa muiden teoksessa mainittujen ihmisten kunniaa tai tai oikeudettomasti levitä yksityiselämän piiriin kuuluvaa tietoa.

”Jos elämäkerturin päässä alkavat kellot soida haastattelumateriaalin pohjalta niin asia on luonnollisesti syytä tarkistaa. Mutta kuinka tarkasti asia täytyy selvittää, siihen ei ole yksiselitteistä vastausta”, Lundelin sanoo.

Vaikka tietokirjan kaikki tiedot olisivat paikkansapitäviä, ei tämä merkitse sitä, että kaikki tiedot voisi julkaista.

Lähtökohta kaikessa julkaisemissa on sananvapaus, mutta ”jälkikäteen voidaan olla tilanteessa, jossa sananvapautta joudutaan punnitsemaan suhteessa muihin oikeuksiin”.

Sananvapaus ei siis ole rajoittamatonta. Sananvapauden käyttämisestä voi siis aiheutua jälkikäteisiä seuraamuksia.

Yksityiselämää loukkaavaan tiedon levittämiseen voi siis lain mukaan syyllistyä vaikka julkaisisi paikkansapitäviä tietoja, edellyttäen että tiedot kuuluvat yksityiselämän piiriin ja ovat omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa.

”Se, mitä kaikkea kuuluu yksityiselämän piiriin kuuluviin tietoihin, ei ole yksiselitteisesti määriteltävissä. Sellaisia ovat esimerkiksi terveydentilaan ja ihmissuhteisiin kuuluvat tiedot”, Lundelin sanoo.

Vallankäyttäjien ja julkisuuden henkilöiden yksityisyyden suoja ei ole yhtä laaja kuin muiden, mutta silloinkin suoja on olemassa.

Joskus käy niin, että kirjan julkaisun jälkeen ollaan lopulta tilanteessa, jossa tuomioistuin arvioi, onko julkaisussa syyllistytty rikokseen.

Kenties kuuluisin esimerkki on entisen pääministerin Matti Vanhasen (kesk) ex-naisystävälle Susan Ruususelle tuomittu sakko pariskunnan seurustelua käsittelevästä kirjasta. Lopulta Euroopan ihmisoikeustuomioistuin päätti, ettei sakkotuomio rikkonut sananvapautta.

Usein tällaiset kiistat eivät kuitenkaan päädy oikeuteen. Käytännössä on tavallisempaa, että osapuolet sopivat keskenään ratkaisun, joka tyydyttää molempia, Lundelin sanoo.

Paikkansapitämättömien tietojen julkaisussa voi puolestaan olla kyse kunnianloukkauksesta. Silloinkin teon pitää olla lain mukaan omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa, tai sitten muulla tavalla halventaa toista.

Kenen vastuulla tietokirjan tietojen oikeellisuus sitten on?

Lundelinin mukaan tekijä vastaa teoksestaan mutta ”on toki kaikkien osapuolten eli niin tekijöiden kuin kustantajien etu, että tiedot ovat paikkansapitäviä”.