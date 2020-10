Hugh Laurie lainaa päähenkilölle kaiken karismansa, mutta myös häntä ympäröivät naiset pääsevät loistamaan.

Pääministeri Dawn Ellisonilla (Helen McCrory) on tarkat suunnitelmat Laurencen nöyryyttämiseksi.­

Nyt eletään poliittisen tv-draaman kulta-aikoja, ja ­Road­kill-minisarja täydentää jälleen tarjontaa brittiläisellä otteella.

Päähenkilönä on sooloileva konservatiivipoliitikko Peter Lau­rence, joka on edennyt röyhkeydellään ministeriksi saakka, mutta nyt se on kostautumassa.

Satiirisen neliosaisen sarjan on BBC:lle käsikirjoittanut pitkän linjan tekijä David Hare.

Laurence ei ole läpeensä paha mies, mutta hän on ehtinyt ärsyttää ihmisiä siellä täällä, ja sattumoisin erityisesti naisia.

Maan pääministerikin on arvonsa tietävä Dawn Ellison, jolla on tarkat suunnitelmat Laurencen nöyryyttämiseksi. Laurence joutuu vierailemaan Downing Street 10:ssä tämän tästä.

Samaan aikaan Laurencen kaksoiselämä alkaa natista liitoksissaan, vaikka tähän saakka se on pysynyt hyvässä balanssissa. Laurence asuu naisystävänsä kanssa Lontoossa, ja vaimo on jäänyt taka-alalle. Kaksi tytärtä kulkee omia teitään, sitten kolmas tytär ilmoittaa olemassa­olostaan, vankilasta käsin. Katastrofi uhkaa siis joka suunnasta.

Sarja avautuu kutkuttavasti kunkin sivuhenkilön kautta, ja silmukka Laurencen ympärillä kiristyy.

Hugh Laurie lainaa roolihahmolleen Laurencelle kaiken karismansa, mutta myös ympäröivät naiset pääsevät loistamaan.

Helen McCrory näyttelee piu­keaa pääministeriä, Saskia Reeves on vaimo, jolla on muutakin tekemistä kuin välittää miehestään. Tanskalainen, Vallan linnake -sarjasta tuttu Sidse Babett Knudsen on Laurencen nais­ystävä, joka alkaa muuttua tyytymättömäksi.

Roadkill, HBO Nordic.