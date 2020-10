Päivän elokuvat arvioi Martta Kaukonen.

Emma Stone ja Colin Firth kohtaavat Ranskan Rivieralla Magic in the Moonlight -elokuvassa.­

Maattomat ★★★★

(USA 2016) Kolme lapsesta lähtien Yhdysvalloissa asunutta paperitonta lukiolaista (mm. Octavia Chavez-Richmond) pelkää tulevansa karkotetuiksi. Matthew Newtonin raikas indiedraama kuvaa yhteiskunnan alimmilla portailla olevien ahdinkoa. Julianne Nicholson vakuuttaa tiukkana opettajana, joka suojelee oppilaitaan seurauksista välittämättä. Denis O’Hare näyttelee epäempaattista juristia, joka ajaa nuorten asiaa, mutta suhtautuu heidän traumoihinsa kylmästi. (K12)

Teema klo 12.00

Magic in the Moonlight ★★★

(USA 2014) Taikuri (Colin Firth) yrittää paljastaa meedion (Emma Stone) huijariksi. Woody Allenin 1920-luvun Ranskan Rivieralle sijoittuva romanttinen komedia hehkuu nostalgista glamouria.

Hero klo 13.10

Sooloilua ★★★

(Suomi 2007) Lauri Nurksen hauskassa romanttisessa komediassa toimittajan (Saija Lentonen) ja kapellimestarin (Kari-Pekka Toivonen) romanssia terrorisoi miehen äiti (Kristiina Elstelä). (K12)

Nelonen klo 14.25

I’ll See You in My Dreams ★★★

(USA 2015) Eläkeläisnainen (Blythe Danner) ystävystyy tyttärensä ikäisen uima-altaita siivoavan nuorukaisen (Martin Starr) kanssa. Brett Haleyn sympaattinen draama ratsastaa harmaille panttereille suunnattujen elokuvien buumilla. (K12)

Frii klo 18.00

John Wick ★★★

(USA 2014) Palkkamurhaaja John Wick (Keanu Reeves) palaa eläkkeeltä kostoreissulle. Ex-sijaisnäyttelijät Chad Stahelski ja David Leitch yllättivät ohjaamalla kelvon toimintaelokuvan. (K16)

TV2 klo 21.00

Lumiukko ★★★

(Britannia/USA/Ruotsi 2017) Poliisi Harry Hole (Michael Fassbender) jahtaa sarjamurhaaja, joka jättää rikospaikoille jälkeensä lumiukon. Ruotsalainen Tomas Alfredson filmatisoi norjalaisen Jo Nesbøn dekkarin. Tuloksena on visuaalisesti tyylikäs psykologinen jännäri. (K16)

TV5 klo 21.00

Inception ★★★★

(USA 2010) Varas (Leonardo DiCaprio) kaivautuu yritysjohtajien psyykeen ja kähveltää sillä tavalla firmojen salaisuudet. Katsoja seuraa ällistyneenä, kun Christopher Nolanin nokkela scifielokuva vääntelehtii käänteestä toiseen. (K12)

Hero klo 21.10

Silmäterä ★★★

(Suomi 2013) Naisen (Emmi Parviainen) eksä (Mazdak Nassir) alkaa vainota häntä ja heidän tytärtään (Luna Leinonen Botero). Jan Forsström kuvaa esikoisdraamassaan hienoviereisesti yksinhuoltajaäidin psyyken järkkymistä. Parviainen tekee tarkkaa näyttelijäntyötä. (K12)

Liv klo 22.00

Suuri puhallus ★★★

(USA 2013) Louis Leterrierin letkeässä veijarikomedioiden sarjan avauksessa taikurivarkaat (mm. Jesse Eisenberg) juonivat pankkiryöstöä. (K12)

Nelonen klo 0.40