MTV:n Yhdysvaltain-kirjeenvaihtajan dokumentti on ennakkoluuloton, laadukas ja pelottava pohjustus vaaliyölle

Mari Karppisen dokumentissa on neljä teemaa: korona, Black Lives Matter -liike, abortit sekä ilmastonmuutos.

Trumpin valtakaudesta on tehty valtavat määrät katsauksia ja dokumentteja mutta vähemmän suomalaisin voimin. Siksi MTV:n kirjeenvaihtajan Mari Karppisen laadukkaasti tuotettu dokumentti Trumpin Amerikan tulevaisuus toimii meille hyvänä pohjustuksena ennen vaaliyötä. Karppinen on asunut Yhdysvalloissa useita vuosia ja kierrellyt eri osavaltioissa.

Hän teki Trumpin ajasta dokumentin myös kaksi vuotta sitten. Siinä hän kuunteli kärsivällisesti amerikkalaisten näkemyksiä presidentistään, puolesta ja vastaan. Dokumentti Trumpin Amerikka – jakautunut kansa löytyy C Morelta.

Tilanne on taas kahdessa vuodessa muuttunut. Uudessa dokumentissa on neljä teemaa: korona, Black Lives Matter -liike, abortit sekä ilmastonmuutos.

Koronauutisoinnissa on koko ajan ollut vaikeus, että vain harvat toimittajat ovat käyneet paikoissa, joissa taudin vaikutukset ovat pahimpia. Karppisen dokumentti alkaa juuri sieltä. Hän vierailee hautaustoimistossa New Yorkin Bronxissa.

Mitä se tarkoittaa käytännössä, kun ruumiita tulee niin paljon, ettei niille löydy tilaa? Kun ruumissäkkejä ei voi avata tunnistamisen varmistamiseksi.

Tai kun ahtaasti asuvan perheen jäsenet sairastuvat samaan aikaan.

Karppinen selittää samalla, miten Trumpin hallinto on toiminut sysäämällä vastuuta liittovaltiolta osavaltioille. Monet ongelmat juontavat Trumpia edeltävältä ajalta, mutta Trump on pahentanut tilannetta.

Toinen kriittinen vierailukohde on aborttiklinikka Ohiossa. Dokumentissa seurataan nuoren naisen kipeää päätöstä itse operaatioon saakka.

BLM-liikkeestä kertoo yksi monista aktiiveista New Yorkin Harlemissa. Hänen mukaansa Trumpin ”hyvä työ” on ollut se, että hän on paljastanut kaikki maan rasistit.

Suomalaista näkökulmaa dokumentissa edustaa Floridassa asuva Jorma Puranen. Maahanmuuttaja Puranen tuli Yhdysvaltoihin melkein 50 vuotta sitten. Nyt hän kannattaa kiihkeästi Trumpia ja puolustaa tietenkin myös Trumpin tiukkaa maahanmuuttolinjaa.

Karppisen rauhallinen haastattelutyyli toimii myös tässä dokumentissa. Ihmiset puhuvat itse puolestaan, Karppinen tyytyy raportoimaan ja kertomaan faktoja. Hänen oma kantansa ei silti jää epäselväksi.

Dokumentti päättyy upeisiin kuviin Alaskasta, jossa ilmastonmuutos tekee tuhojaan hitaasti ja varmasti.

Mari Karppinen myös seuraa tiistain vaaliyötä paikan päällä Yhdysvalloissa.

Trumpin Amerikan tulevaisuus, MTV klo 22.35 ja C More.