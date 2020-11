Päivän elokuvat arvioi Martta Kaukonen.

Ne 45000 ★★

(Suomi 1933) Risto Orkon ja Erkki Karun draamassa tuberkuloosilääkäri (Jalmari Rinne) sekaantuu triangelidraamaan.

TV1 klo 13.15

Matrix ★★★★

(USA 1999) Hakkeri Neo (Keanu Reeves) yrittää selvittää, mikä on mystinen Matrix. Wachowskin sisarusten scifitoimintaelokuvien sarjan avaus muistetaan parhaiten aasialaisista kamppailulajeista inspiraationsa saaneista ikonisista taistelukohtauksistaan, joissa juostaan seinillä, ja tyylikkäästä visuaalisesta ilmeestään. Sisarukset ovat transnaisia, ja he ovat sanoneet, että elokuva sisältää transtematiikkaa. Sarjan neljäs osa on luvassa ensi vuonna. (K16)

Sub klo 21.10

Steve Jobs ★★★

(USA 2015) Danny Boylen ohjaama elämäkerta pudottaa Applen perustajan Steve Jobsin (Michael Fassbender) ryminällä jalustalta alas. (K7)

TV5 klo 23.00