Viimeiset on pohjoinen lännenelokuva, jossa kaivosmiehet ja poronhoitajat kiistelevät.

Virolaisen elokuvaohjaajan Veiko Õunpuun Viimeiset-elokuva on valittu Viron ehdokkaaksi Oscar-kisaan parhaasta kansainvälisestä elokuvasta.

Elokuva kuvaa rakkaustarinaa lappilaisessa kaivoskylässä. Tommi Korpela esittää poromiesten kanssa tappelevaa kaivoksenomistajaa ja Laura Birn miehen rakkauden kohdetta. Sivurooleissa näyttelevät muun muassa Samuli Edelmann, Jarkko Lahti ja Sulevi Peltola.

Pohjoiseksi lännenelokuvaksi nimetyssä Viimeiset-elokuvassa puhutaan suomea.

Veiko Õunpuu, 48, on Viron menestyneimpiä elokuvaohjaajia. Taidemaalarina aiemmin toiminut Õunpuu tunnetaan visuaalisuudesta ja poikkeuksellista henkilöhahmoista. Hänen elokuvansa ovat kilpailleet Venetsian ja Sundancen elokuvajuhlilla.

Elokuvaohjaaja Veiko Õunpuu.­

Viimeiset on Õunpuun kuudes pitkä elokuva. Se on ensimmäinen teos, jonka hän on kuvannut Viron ulkopuolella. Pohjoista tarinaa on kuvattu Norjan ja Suomen Lapissa.

Ohjaaja-käsikirjoittaja Heikki Huttu-Hiltunen ja leikkaaja-kirjoittaja Eero Tammi ovat tehneet käsikirjoituksen yhdessä Õunpuun kanssa.

Viron elokuva-ammattilaisten raati perusteli Oscar-ehdokkuusvalintaa Viimeisten selkeällä tarinankerronnalla ja hiotuilla henkilöhahmoilla.

Viimeiset on kuvattu Lapissa.­

Elokuvan rahoittajia ovat Eesti Filmi Instituut, Eesti Kultuurkapital, Suomen elokuvasäätiö, Netherlands Film Fund, Eurimages ja Euroopan unionin Luova Eurooppa -ohjelma.

”Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten kansainväliset yhteistuotannot voivat luoda mahdollisuuksia kotimaisille tekijöille”, yhteistuottaja Misha Jaari sanoo tiedotteessa.

Viimeiset tulee ensi-iltaan Suomessa 13. marraskuuta.