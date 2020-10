Skottinäyttelijän karisma koostui piirteistä, joka oli kankaalla seksikästä, mutta oikeassa elämässä rasittavaa, Tero Kartastenpää kirjoittaa.

Karisma on vaikea sana.

Ei kannattaisi kuunnella yhteiskuntatieteilijä Max Weberiä, jonka mukaan karismaa ei voi selittää. Jos karisma on jotain, mikä kiinnittää huomion yksilöön, totta kai sen voi selittää.

Sean Connery (1930–2020) oli karismaattinen. Näyttelijää pidettiin yleisesti seksikkäänä. Se varmaan tarkoitti sitä, että ihmiset olisivat halunneet harrastaa hänen kanssaan seksiä.

Hänen kiehtovuutensa oli jotain, mitä kutsutaan perinteiseksi maskuliinisuudeksi. Hahmojen luonteet olisivat elämässä rasittavan määräileviä, mutta elokuvassa ne olivat nautinnollista sivustaseurattavaa.

Conneryn karisma oli varmuutta ja taipumattomuutta. Hän oli tehokas huutamaan, mutta kutkuttavimmillaan kuiskatessaan, miten toimitaan.

Tietenkin toimintaelokuvan tähden pitää hehkua väkivallan uhkaa. En aseistakieltäytyjänä siedä väkivaltaa, paitsi jos sitä tapahtuu sopiva määrä fiktiossa.

Mafiaelokuva Koskemattomissa hän kävelee puukkomiestä kohti käytävällä niin tiukka katse kasvoillaan, että tekee mieli ottaa pari askelta taaksepäin.

Poliisiroolista tuli Oscar.

Connery sanoi olevansa väkivallan vastustaja, eikä hän myöskään nauttinut James Bondin tavasta kohdella naistuttaviaan. Silti valkokankaalla Conneryn tapa tappaa tai uhkailla oli kaunis.

Tärkein karisman osa taisi olla komiikan taju. Virne toimi Bondeissakin, vaikka ajan jäykistämät agenttitarinat eivät ihmisten vuosikymmenien harhaluuloista huolimatta ole hänen parhaita roolejaan.

Hän oli parhaimmillaan kokeillessaan rooleja: vakavaa ja ei yhtään vakavaa näyttelemistä.

Minulle tärkeimmäksi hahmoksi jäi tohtori Henry Jones Senior, elokuvan Indiana Jones ja viimeisen ristiretki määrätietoinen hössöttäjätutkija.

Hän teki roolin ilman peruukkia ja muokkasi siitä machoilevan Indiana Jonesin vastakohdan.

Harrison Ford ja Sean Connery ratkovat vaikeaa isäsuhdetta ja etsivät Graalin maljaa elokuvassa Indiana Jones ja viimeinen ristiretki vuodelta 1989.­

Ei haitannut, vaikka Conneryllä ja Harrison Fordilla oli oikeasti 12 vuotta ikäeroa; he välittivät isän ja pojan äkäisen suhteen vimmaisesti.

En tietenkään osannut sanoittaa tunnetta ala-asteikäisenä, mutta luulen, että minua kiehtoi parin tapa osoittaa läheisyyttä kiistelemällä.

Skotin omapäisyys oli ihailtavaa. Eläkkeelle hän jäi melkein parikymmentä vuotta sitten, kun roolit olivat heikenneet. Skottien kansallisaarre ehti juhlia 90-vuotisjuhliaan elokuussa.

Hänestä jäi paljon upeaa mauttomuutta, kuten The Rockin toimintaooppera vankilassa tai kuolematon miekkailija Highlanderissa. Aliarvostetussa miekkafantasiassa hän suhisi repliikkinsä:

”There can be only one.”