Valokuvaus

Hugh Ninin ja Neal Treadwellin teos 1850–1950-lukujen rakastuneista miehistä tuo päivänvaloon vuosikymmeniä piilossa pysyneet valokuvat.

Dallasilainen yökerho, vuosi 1991.

Neal Treadwell on katsellut illan mittaan Hugh Ninin suuntaan, uskaltamatta aloittaa keskustelua. Lähtiessään Treadwell kuitenkin piilottaa Ninin takataskuun puhelinnumeronsa ja väläyttää hymyn.

Kaksi viikkoa myöhemmin Treadwellin puhelin soi. Soittaja on Nini, joka pyytää miestä treffeille.

He tapaavat elokuvateatterissa, jossa pyörii elämäkertaelokuva 1900-luvun alussa juutalaisessa mafiassa vaikuttaneesta gangsterikuningas Bugsy Siegelistä.

Istuessaan elokuvan jälkeen illallisella molemmat ymmärtävät: tämä on sitä kuuluisaa rakkautta ensi silmäyksellä.

29 vuotta myöhemmin pariskunta vastailee eri puolelta maailmaa tuleviin haastattelupyyntöihin ja erilaisiin lukijoiden viesteihin kotonaan Texasissa.

He ovat juuri julkaisseet kirjan Loving: A Photographic History of Men in Love 1850s–1950s, jonka kansien välissä lepää 20 vuoden työ.

Teoksen julkaisi lokakuun puolivälissä italialainen 5 Continents kustantamo, ja suoraan neljällä kielellä: englanniksi, ranskaksi, saksaksi ja italiaksi.

Päiväämätön valokuva Yhdysvalloista.­

Ajatus kirjasta alkoi itää jo 2000-luvun alussa miesten löydettyä vanhan valokuvan, jota he luulivat ainutkertaiseksi.

Mustavalkokuvassa kaksi nuorta miestä syleilee ja tuijottaa toisiaan silmiin, ilmiselvästi rakastuneina.

”Katsoimme kuvaa, ja se näytti katsovan takaisin. Se oli kuin heijastus meistä: Ne kaksi nuorta miestä, talon edessä syleilemässä ja tuijottamassa toisiaan rakastuneina. Kuva on noin sadan vuoden takaa, se on otettu ympäristössä, joka vaikuttaa esikaupungilta: ulkona, katseiden alla. Miehet ovat pukeutuneet huomiota herättämättömästi.”

Kuvan avoin rakkauden ilmaus hämmästytti Niniä ja Treadwelliä: siitä paistoi päättäväisyys ja määrätietoisuus, jolla miehet olivat heittäytyneet suhteeseen. Kuvan ottaminen ympäristössä, jossa heitä todennäköisesti ymmärrettiin vielä vähemmän kuin tänä päivänä, ei ollut riskitöntä.

”Meitä kiehtoi, että sellainen kuva oli säilynyt 2000-luvulle saakka.”

Noin vuotta myöhemmin Nini ja Treadwell törmäsivät nettihuutokaupassa samantyyppiseen kuvaan.

”Se oli 1940-luvulla otettu pienoismuotokuva kahdesta sotilaasta, kooltaan vain peukalon kokoinen. Miehet esiintyivät kuvassa poski poskea vasten, kuva oli aseteltu pieneen art deco -tyyliseen lasikehykseen, johon oli kaiverrettu teksti Yours always, aina sinun”, Nini kertoo.

Asiasta ei ollut epäilystäkään: heidän katseessaan oli sama rakastuneen ihmisen loisto kuin 1920-luvun kuvassa. Jälleen Nini ja Treadwell olivat vakuuttuneita, että löytö oli ainutlaatuinen ja todennäköisesti viimeinen laatuaan, jota he tulisivat koskaan löytämään.

Mutta tulevien 20 vuoden aikana ainutlaatuisia löytöjä tuli lisää, ja lisää, ja lisää.

Miesten vuosittaisilta matkoilta Eurooppaan, Kanadaan ja ympäri Yhdysvaltoja kertyi aineistoa kirpputorien ja antiikkikauppojen vanhojen kuvien laatikoita penkoen. Kuin sattumalta Nini ja Treadwell tulivat koonneeksi kokoelman, joka tuntui pyytävän päästä kirjan kansien väliin.

”Keräilyvimmamme ja internetin mahdollisuudet kasvattivat kokoelmamme yli 3 000 valokuvaan. On vaikeaa kuvata, kuinka odottamatonta sellainen oli meille.”

Naimattomia vasten tahtoaan.­

Mitä 3 000 valokuvaa rakastuneista miehistä kertovat meille historiasta?

Nini kertaa ikuisen filosofisen arvoituksen: Jos puu kaatuu metsässä ilman, että kukaan on sitä kuulemassa, kuuluuko siitä ääni?

”Jos kuvien miehet rakastivat toisiaan niin paljon, että ikuistivat rakkautensa valokuvaan, jota kenenkään ei ollut tarkoitus nähdä, oliko heidän rakkautensa todellista? Merkitseekö se jotain”, Nini kysyy.

Kirja on tekijöidensä mukaan täynnä kaatuneita puita, joiden ääni, joskin viiveellä, kuullaan nyt ensimmäistä kertaa. Halauksen, syleilyn, viipyilevän katseen, käsien kosketuksen, kulmakarvojen pehmeyden, ruohikossa loikoilun, kahden toisiaan vasten painautuvan kehon ääni.

”Nämä sivut sisältävät kuvia rakastuneista, ja se on pitkälti pidetty salassa perheiltä, ystäviltä ja koko maailmalta. Pariskunnat ikuistivat tunteensa suurella riskillä. Kaikki kuvien miehet ovat esimerkkejä rakkaudesta, kiintymyksestä ja hullunrohkeudesta”, Nini sanoo.

Keräilijät saivat kuvista vahvistuksen sille, että heidän kaltaisiaan pariskuntia on aina ollut. Kuvat todistivat sen, minkä miehet vaistonvaraisesti olivat jo ymmärtäneetkin.

”Ihmissydän ei ole ikinä sopeutunut yhteiskunnan ahtaisiin normeihin, vaan kompastelee kiusaantuneesti läpi elämän törmäten muiden luomiin sääntöihin. Sydän löytää kyllä tiensä valoon, ja tässä tapauksessa nimenomaan päivänvaloon.”

Nini kertoo, että ennen kuvakokoelman keräämistä hän ajatteli, että he ovat puolisonsa kanssa löytäneet aivan uuden rakkauden muodon.

”Mutta me, ja kaltaisemme – sekä naiset että miehet – olemme pitkän rakastuneiden jonon jatketta. Luultavasti meitä on ollut aikojen alusta lähtien.”

Päiväämätön valokuva, kuvauspaikka ei tiedossa.­

Viime aikoihin saakka rakastuneet miesparit ovat olleet useiden kertomusten käyttövoimaa: uskonnollisten yhteisöjen, politiikan ja lain järjestelmän. Usein tarinat on kerrottu ulkopuolelta, harvoin kohteitaan imarrellen.

”Nyt asiat ovat toisin. Yksilöinä, vihittynä parina, voimme itse kertoa elämäntarinamme ystävillemme, perheillemme, työkavereille, yleisölle. Avoimuus ei ole täysin vaaratonta, mutta missään nimessä emme kohtaa samanlaisia riskejä kuin nämä parit 150 tai 50 vuotta sitten.”

Miehet kertovat saavansa jatkuvasti viestejä ympäri maailmaa ihmisiltä, joita heidän työnsä koskettaa, joille se tuntuu parantavalta. Monet haluavat jakaa oman tarinansa.

”Kirjamme kuvien sankarit ovat epätodennäköisiä selviytyjiä. Joidenkin rakkaus on säilynyt kuvissa läpi Yhdysvaltojen sisällissodan, molemmat maailmansodat, vuoden 1918 pandemian, 1920-luvun laman ja koko heitä kohtaan vihamielisen yhteiskunnan. Ehkä ihmiset löytävät tästä toivoa: Että kaikki kaunis tässä epätäydellisessä maailmassamme voi vielä selviytyä. Ehkä me kaikki voimme.”

Nini ja Treadwell iloitsevat siitä, että heidän kirjassaan rakastuneet pääsevät kertomaan omaa tarinaansa ensimmäistä kertaa.

”Kuvia ei enää eristetä tai tuomita, vaan nyt niitä juhlitaan, ja niistä loistava rakkaus saa viimein luvan elähdyttää toisia, kuten se elähdytti meitä. Rakkaus ei tunne seksuaalista suuntautumista. Rakkaus on universaalia.”

Hugh Nini & Neal Treadwell: Loving: A Photographic History of Men in Love 1850s–1950s. 5 Continents Editions.

Yhdysvallat, 1951. Kuvan takana merkintä: Davis & J.C.­

Päiväämätön valokuva, Yhdysvallat.­

Päiväämätön valokuva, Yhdysvallat.­

Päiväämätön valokuva, Yhdysvallat.­

