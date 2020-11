Tanssiteos Toxic on kuin eloon herännyt sarja surrealistisia maalauksia.

Nykytanssi

Toxic Espoon kulttuurikeskuksen Lohisalissa 31.10. Susanna Leinonen Company. Koreografia Susanna Leinonen, puvut, naamiot ja peruukit Sari Nuttunen, äänisuunnittelu Kasperi Laine, valosuunnittelu Susanna Leinonen ja Sari Nuttunen, videot Ville Seppänen, tanssijat Emmi Hakala, Camilla Keihäs, Elina Lindfors, Aaron Saira ja Tatiana Urteva.

Toxic on nimensä veroisesti myrkyllinen. Se ei ole niitä teoksia, jotka pyyhkiytyvät muistista samalla hetkellä, kun astuu teatterista ulos. Se valuu pahaa aavistamattoman katsojan mieleen ja jää kiusaamaan vaatien selitystä tai oman kannan muodostamista.

Koreografi Susanna Leinonen on ottanut käsittelyyn sosiaalisen median, joka salakavalalla tavalla pyörii ympärillämme ja imeytyy yhä useamman arkeen huomaamatta. Huomaamattomuus on lopulta harha. Some addiktoi. Kommentit muokkaavat toimintaamme, todellisuudessa ja verkkomaailmassa. Mutta mitä käsitelty omakuva tekee mielelle? Tuleeko valheesta totta vai musertuuko yksilö sen alle?

Toxic herättää mielikuvia. Se hyppää aiheesta toiseen kuin sosiaalisen median kuvavirta. Kertomus ei ole lineaarinen tai kokonainen. Toxic esittää, väittää ja jättää tulkinnan katsojalle. Vaikutus on selvä, mutta ratkaisuja ei tarjoilla. Toxic on kuin eloon herännyt sarja surrealistisia maalauksia.

Kehollisuus on voimakkaasti läsnä koko ajan. Leinonen käyttää populaarikulttuurin liikekieltä oivallisesti hyväkseen. Kuva- ja liikekieli on rikottu ja sekoitettu huolella Leinoselle ominaiseen nykytanssin liikesanastoon. Lopputulos on huolella pureskeltua ja taitavaa kehonhallintaa vaativaa liikettä.

Leinosen teosten tanssijoilta on tottunut odottamaan fyysisesti tinkimätöntä ja tarkkaa työskentelyä. Emmi Hakala, Camilla Keihäs, Elina Lindfors, Aaron Saira ja Tatiana Urteva hallitsevat tilaa suvereenisesti kehoillaan. Leinosen syvät pliét, terävät kädet sekä soljuva öljyinen liikelaatu äkkipysähdyksineen ovat huolellisesti hallussa. Jokainen tanssija on vahva niin yksin kuin ryhmän osana.

Tatiana Urteva Toxic-teoksessa.­

Hymylle tai lämmölle Toxicissa ei ole tilaa. Röyhkeys, ylimielisyys ja tunteettomuus kuvaavat suhdetta toisiin. Tosin fyysisen kosketuksen pari- ja ryhmäkohtaukset näyttävät pikemminkin pikkutarkan huolellisesti harjoitetuilta kuin varsinaisesti väkivaltaisilta. Vaaran tunne puuttuu.

Kuten Leinosen kahdessa edellisessä teoksessa (Nasty vuonna 2018 ja Dreams of Replay vuonna 2017), myös Toxicissa on käytössä kasvot kokonaan peittäviä naamioita. Teoksen naamioit, peruukit ja puvut ovat jo Nastyssa mukana olleen Sari Nuttusen luomuksia.

Vaikka sosiaalisessa mediassa kasvokuvat korostuisivatkin, Toxicin osittainen kasvottomuus tukee teemaa. Toisaalta se luo mielikuvaa yhä uudelleen kasvonsa ympäristön toiveiden mukaan luovasta yksilöstä, toisaalta tuntemattomasta ilkeyksiä laukovasta massasta. Ilkeyksiä, kuulemma todellisia some-poimintoja, kuullaan osana teosta pääosin englanniksi. Kertapötkönä ne, kuten myös pimeässä kuunneltu listaus erilaisista dieettiohjelmista, jäävät irralliseksi ja kummallisen päälleliimatuiksi.

Teoksen valosuunnittelusta vastaa Leinonen yhdessä Nuttusen kanssa. Jos visuaalisuus muilta osin olikin mietittyä, niin valosuunnittelu ajoituksineen olisi syytä vielä käydä läpi.

Susanna Leinosen ehdoton vahvuus on luoda kiinnostavaa liikettä ja ryhmän vahvuus on herättää liike eloon. Kannattaa myös luottaa siihen ja välillä karsia pois turhia rönsyjä.