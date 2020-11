Keskustelu käy asiallisena, mutta äänensävyistä kuuluu intohimoinen suhde aiheeseen.

Muusikot Désirée Saarela, Maria Kalaniemi, Marianne Maans ja Juulia Salonen istuvat kukin kotonaan ja kuuntelevat yhteisessä videokeskustelussa toistensa puheenvuoroja, nyökyttelevät päätään ollessaan samaa mieltä ja jatkavat siitä, mihin toinen on jäänyt.

”Koen suomenruotsalaisessa yhteisössä eläväni ikään kuin välitilassa. Se liittyy esimerkiksi sukunimeeni. Monelle on ollut hämmästys, että äidinkieleni on ruotsi, vaikka sukunimeni on Kalaniemi”, Maria Kalaniemi sanoo.

Välitila on yksi oleellinen asia, joka nousee esille neljän suomenruotsalaisen muusikon kanssa keskustellessa. Kaikki neljä ovat tunteneet olevansa jonkinlaisessa välitilassa, useimmilla kokemus yhdistyy nimenomaan suomenruotsalaiseen yhteisöön. Tunne liittyy muun muassa kaksikielisestä perheestä lähtöisin olemiseen.

Kokemukseen on myös vaikuttanut se, että eri puolilla Suomea suomenruotsalaiset yhteisöt ovat hyvin erilaisia, ja alueelta toiseen muuttaessa myös oma identiteetti on muuttunut.

”Välitilan tunne voi liittyä esimerkiksi paikkakuntien vaihtumiseen ja erilaisiin murteisiin, millä ruotsia puhutaan. Olen itse kamppaillut sen tunteen kanssa, että minkä paikan löydän itselleni suomenruotsalaisesta yhteisöstä. Lapsena oli vaihe, jolloin kirjoitin etunimeni yhdellä u:lla, koska en kokenut sen silloin vastaavan vahvasti ruotsinkielistä arkeani ympärilläni. Halusin jotenkin olla suomenruotsalaisempi”, Salonen sanoo.

Laulaja-muusikko Juulia Salonen.­

”On suomenruotsalaisia, jotka eivät kuulu mihinkään. Olen itse asunut niin Helsingissä kuin Pohjanmaallakin ja tunnen molemmat seudut kotialueekseni, minkä takia ’välitilasta’ tuli kotini. Lapsena koulussa minua katsottiin kuin landepaukkua, koska olin asunut Pohjanmaalla, vaikka Helsinki oli minulle hyvin tuttu”, Saarela kertoo.

Välitilassa oleminen ei ole kuitenkaan ollut pelkästään huono kokemus, vaan sitä on pystynyt hyödyntämään esimerkiksi siinä, miten ilmaisee itseään taiteellisesti. Tätä korostaa esimerkiksi Saarela, joka on kirjoittanut kappaleita juurettomuuden tunteesta ja siitä, miten juurettomuudesta voi löytää juurensa.

Tänään maanantaina nelikko esiintyy maailman eri musiikkikulttuureita esittelevän Etnosoi-festivaalin konsertissa G18-juhlasalissa. Konserttiin ei oteta paikan päälle yleisöä, mutta sitä voi seurata Maailman musiikin keskuksen Youtube-kanavalla.

Seaside Sounds from Finland -nimeä käyttävä nelikko muodostettiin viime vuonna, jolloin he esittäytyivät Tampereella Womex-maailmanmusiikkimessuilla. Nyt vuorossa on ensimmäinen julkinen konsertti, mutta sekin joudutaan järjestämään koronavirusepidemian vuoksi poikkeuksellisissa olosuhteissa. Saarelaa, Kalaniemeä, Maansia ja Salosta tilanne toki harmittaa, mutta tärkeintä on, että konsertti pystytään järjestämään.

”Joukossa on voimaa. On ollut mahtavaa päästä neljästään soittamaan yhdessä ja tuoman näkyvyyttä suomenruotsalaiselle kansanmusiikille”, Kalaniemi sanoo.

Muusikko Maria Kalaniemi.­

Seaside Sounds from Finland -projektin ytimessä on nimenomaan tuoda ihmisten tietoisuuteen, miten monipuolista suomenruotsalainen kansanmusiikkiperinne on. Kyse ei ole vain stereotyyppisistä snapsilauluista, vaan se on osa laajaa pohjoismaista perinnettä.

Esimerkiksi viulusta on muodostunut tärkeä suomenruotsalaisen perinteen soitin, joka otettiin käyttöön aluksi Suomen rannikkoseuduilla. Oman aikansa muotisävelmät, polskat ja menuetit, saivat tärkeän aseman ruotsinkielisen väestön parissa. Suomenruotsalaisessa pelimannimusiikissa on oma sävelkielensä, tyylinsä ja vivahteensa. Eri kylien pelimannien soitosta voi kuulla ikään kuin erilaiset murteet. Samoin on lauluperinteessä, joka sisältää samoja alagenrejä kuten muu pohjoismainen kansanlaulu.

Kalaniemi, Maans, Saarela ja Salonen ovat pitkän uran tehneitä ammattikansanmuusikoita. Harmonikkataiteilija ja laulaja Kalaniemi on palkittu musiikin valtionpalkinnolla ja valittu Ruotsin kuninkaalliseen musiikkiakatemiaan. Yhtyeen muista jäsenistä Maans soittaa viulua ja laulaa, Saarela laulaa ja soittaa kitaraa sekä mandoliinia ja Salonen laulaa sekä soittaa puhaltimia.

Kalaniemi ja Maans ovat tehneet yhteistyötä ensimmäisen kerran jo vuonna 1987. Muutkin ovat tunteneet toisensa kauan, mutta ajatus yhteisestä projektista alkoi, kun Saarela tajusi, miten vähän suomenruotsalaisesta kansanmusiikkiperinteestä tiedetään edes suomenruotsalaisessa yhteisössä.

”Epätietoisuus omasta perinteestämme on hyvin laajaa. On vaikea tuoda esille asioita, joista ei itsekään tiedä. Olin itsekin matkustanut viidesti Irlantiin ja perehtynyt paikalliseen kansanmusiikkiperinteeseen ennen kuin tajusin, että on olemassa suomalaista kansanmusiikkia – ja sitten vielä, että on erikseen suomenruotsalaista kansanmusiikkiperinnettä”, Saarela kertoo.

Saarela sanoo, että suomenruotsalainen kansanmusiikki on saanut hyvin vähän huomiota Suomessa edes ruotsinkielisen median puolella. Hän uskoo, että syy löytyy myös vähemmistöyhteisöstä itsestään.

”Olen sanonut dramaattisesti, että olemme itse kulttuurimme isoin uhka. Aina voi ihmetellä ja valittaa huonoa asemaamme, mutta voimme itse tehdä niin paljon enemmän nostaaksemme kulttuuriamme esille. Meidän oltava ylpeitä siitä, mitä suomenruotsalaisuus sisältää. Suomenruotsalaisuuteen kuuluu niin paljon muutakin kuin purjeveneitä ja hienoja juhlia.”

Muusikko Marianne Maans.­

Kun puhutaan suomenruotsalaisen kansanmusiikin vaikutuksesta, kaikki neljä nostavat esiin sen, miten voimakkaita tunteita musiikki voi aiheuttaa. ”Tiettyihin lauluihin kuuluu valtava tunnelataus, joka on yhteydessä kieleen, tunnen myös saman koskien suomenkielisiä lauluja. Mutta ehkä vielä voimakkaammin tiettyihin ruotsinkielisiin lauluihin, koska ruotsi on vahvempi kieleni”, Maans sanoo.

”On selittämätöntä, minkälainen voima on siinä, että laulaa omalla äidinkielellään”, Kalaniemi sanoo.

Saarela sanoo, että ruotsinkielisessä yhteisössä saattaa myös herättää hämmästystä, että musiikkia tehdään ruotsiksi.

”Pelkäämme Suomessa omaa kieltämme. Nykyisin saatetaan kysyä, miksi teen musiikkia ruotsiksi ja eikö kannattaisi ennemmin tehdä englanniksi. Kun olen puhunut eri maissa musiikkialan ihmisille, he ovat puolestaan sanoneet, että on mahtavaa, kun teen musiikkia omalla äidinkielelläni”, Saarela sanoo.

Yhtyeen jäsenet toivovat, että Seaside Sounds from Finland auttaa suomalaisia löytämään paremmin omaan kulttuuriperinteeseensä kuuluvan musiikin pariin. Niin he ovat vuosien aikana itsekin löytäneet, vaikka mitään tarkkaa lokeroa suomenruotsalaisessa yhteisössä ei ole aina kaikille ollut tarjolla.

”Koen tämän välitilan hyvin vapauttavana, kielellisesti ja musiikillisesti”, Kalaniemi sanoo.

Seaside Sounds From Finland Etnosoi-festivaalilla 2. marraskuuta kello 19.30. Etnosoi-festivaali kestää sunnuntaihin 8. marraskuuta. Ruotsalaisuuden päivää vietetään perjantaina 6. marraskuuta.

Désirée Saarela (vas.), Maria Kalaniemi, Juulia Salonen ja Marianne Maans toivovat, että Seaside Sounds from Finland auttaa suomalaisia löytämään paremmin omaan kulttuuriperinteeseensä kuuluvan musiikin pariin.­