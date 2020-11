Markku Haussila kirjoitti teinikauhuelokuvista hilpeän ja koskettavan fanifiktio-tulkinnan.

Aleksi Holkko ja Markku Haussila esittävät useita rooleja Scream The Love Story -näytelmässä.­

Scream The Love Story, ensi-ilta Teatteri Jurkassa 31.10. Teksti Markku Haussila, ohjaus Minna Harjuniemi. Ääni ja valot Saku Kaukiainen, puvut työryhmä. Rooleissa Markku Haussila ja Aleksi Holkko.★★★

Kauhu on teatterin kannalta hankala ja harvoin suomalaisella näyttämöllä nähty lajityyppi. Näyttelijä Markku Haussila on käyttänyt hyväkseen kauhuelokuvien kliseitä ja kirjoittanut humoristisen kommentaarin Wes Cravenin vuonna 1996 ensi-iltansa saaneesta Scream-teinikauhuelokuvasta ja sen jatko-osista. Minna Harjuniemi on ohjannut näytelmästä vauhdikkaasti etenevän ja sävyjään vaihtelevan camp-tragedia-parodian.

Scream The Love Story ei ole pelkästään parodia. Se on kahden miehen rakkaustarina ja kommentti populaarikulttuurin heteronormatiivisuudelle ja homofobialle. Se kertoo vaihtoehtoisen narratiivin ja selityksen, fanifiktion, jossa elokuvan murhaajiksi paljastuneitten teinipoikien välillä on verellä sinetöity rakkaussuhde. Selitys ui uskottavasti seksiin kaksinaismoralistisesti suhtautuvan genren kommentaariin.

Teatteri Jurkan lavalla näyttelijät Haussila ja Aleksi Holkko solahtavat sujuvasti sisään ja ulos useista rooleista Scream-elokuvien näyttelijöistä niiden hahmoihin.

Esitys alkaa ensimmäisestä Scream-elokuvasta tutulla puhelinkohtauksella, joka huipentuu Holkon esittämän, elokuvan alkumetreillä kuolevan, Drew Barrymoren hilpeään näyttelijäntyön Master Classiin. Esitys puhuu monin tavoin esittämisestä ja sen hyväksyttävistä tavoista. Onko näyttelijä uskottava vain, kun hän peittää homoutensa?

Esitys avaa myös näyttelijöiden omia kokemuksia väkivallasta ja homofobiasta, kipeän ironian keinoin. Teos on koskettavimmillaan, kun se malttaa pysähtyä aidosti kauhistuttavan äärelle.

Fyysisesti taitava Markku Haussila on hengästyttävän hauska terapiassa tuntojaan avaavana elokuvasarjan sankaritar Sidney Prescottina. Monologissaan Haussila juoksee läpi neliosaisen elokuvasarjan mutkikkaan juonen, joka on jo itsessään parodia.

Scream-elokuvien tunteminen ei ole välttämätöntä, mutta ensimmäisen elokuvan lähtöasetelmien ja ylipäätään kauhun lainalaisuuksien tunteminen auttaa paljon katsomossa.