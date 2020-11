Tutkija Teppo Särkämön mukaan musiikilla on valtavat mutta vielä osittain hyödyntämättömät mahdollisuudet maailman kalleimman sairauden hoidossa.

Brittiläisen elokuva- ja tv-säveltäjä Nick Harveyn isällä Paulilla oli nuorempana tapana ilahduttaa ystäviään juhlissa improvisoimalla musiikkia neljästä hänelle annetusta nuotista.

”Lapsena löysin isän usein pianon ääreltä näppäilemästä. Joskus istuskelimme yhdessä improvisoimassa, isä soitti matalampia oktaaveja ja minä korkeita. Ne ovat onnellisia muistoja”, Nick Harvey kertoo sähköpostin välityksellä.

Paul Harvey.­

Paul Harvey toimi kahdenkymmenen vuoden ajan yläkoulun musiikinopettajana pienessä East Grinsteadin kaupungissa, Kaakkois-Englannin Sussexissa. Ennen sitä hän työskenteli konserttipianistina ja säveltäjänä.

Muutama vuosi sitten 80-vuotias isä alkoi valitella muistin menetystä. Vuosi sitten hänellä todettiin pitkälle edennyt muistisairaus, joka on aiheuttanut hämmennystä ja hermostuneisuutta. Lyhytkestoinen muisti on Nick Harveyn mukaan ”täysin mennyttä”.

”Musiikki saa hänet palaamaan tähän maailmaan. Oikea musiikkikappale oikeassa kohtaa päivää voi mullistaa isän mielialan. Se tekee hänestä energisen ja tuo hänet tähän hetkeen, samaan huoneeseen.”

Niinpä Nick Harvey on alkanut piristää isää kokeilemalla vanhaa juttua. Syyskuussa hän antoi Paul-isälleen sattumanvaraiset neljä nuottia ja pyysi tätä improvisoimaan.

Syntyi uskomattoman kaunista musiikkia, jonka Harvey tallensi ja jakoi Twitterissä.

Suosio oli välitön ja odottamaton.

Alkuperäistä musiikkitaltiointia Harveyn Twitter-tilillä on katsottu nyt 1,7 miljoonaa kertaa ja se on jaettu lähes 10 000 kertaa.

Isälle ja pojalle alkoi sataa haastattelupyyntöjä. Brittitoimittaja poimi kappaleen Nick Harveyn Twitter-tililtä ja soitti sen BBC:n radiokanavalla maailman Alzheimer-päivänä 21. syyskuuta.

Radiosoitto sai kuulijat toivomaan kappaleesta orkesteriversiota.

Noin viikko alkuperäisen videon julkaisemisen jälkeen BBC:n filharmonikot ilmoittivat soittavansa Harveyn teoksen. Nick Harvey organisoi levytyksen, jonka tuotot jaetaan brittiläisten dementiahyväntekeväisyysjärjestöjen, Alzheimer’s Societyn ja Music for Dementia -yhteisöjen kesken.

Nyt 80-vuotiaan Paul Harveyn hetken improvisaatio löytyy myös kaikista suurimmista striimauspalveluista ja iTunesista, jonka listalla se nousi heti 8. ladatuimmaksi kappaleeksi.

Kuuntele kappale alta:

Kun Paul Harveyltä kysyttiin tällä viikolla BBC:n haastattelussa, miltä huomio tuntuu, hän vastasi: ”Aika ihmeellistä, että kaikki tämä tapahtui, nyt, kun elän jo 81. vuottani. Kun haastattelu päättyy, aion mennä kotiin ja löytää seuraavat neljä nuottia.”

Video Paul Harveystä luomassa musiikkia osoittaa, että muistimenetys ja neurologinen rappeuma eivät yllä vahingoittamaan musiikillista luomiskykyä. Paul Harvey on pystynyt jatkamaan pianonsoittoa muistinsa varassa ja myös luomaan uutta musiikkia dementiastaan huolimatta.

Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan neuropsykologian apulaisprofessori Teppo Särkämöä koskettaa Harveyn tarinassa erityisesti lähtökohta, jossa oma poika tarjoaa musiikin kautta isälleen kanavan tunteiden ilmaisuun ja vuorovaikutukseen.

”Musiikki on monelle muistisairaalle ja heidän omaisilleen tärkeä tapa tavoittaa vanhat hyvät ajat ja niihin liittyvät tunteet ja muistot”, Särkämö sanoo.

Neuropsykologian apulaisprofessorilla Teppo Särkämöllä on meneillään hanke, jossa tutkitaan, miksi musiikin herättämät tunteet säilyvät Alzheimerin taudin eri vaiheissa.­

Kuinka on sitten mahdollista, että muistisairaudet eivät tuhoa aivojen musiikkia luovaa osaa?

Musiikin kyky säilyttää yhteys ihmisen tunteisiin ja muistoihin on mielenkiintoinen neuropsykologinen ilmiö, joka ei liity pelkästään musiikkiin, vaan laajemmin ihmisen emootiojärjestelmän ja pitkäkestoisen muistin toimintaan.

Muistisairaan musiikillinen ilmaisukyky ei lakkaa, koska musiikki aktivoi aivoissa osittain eri palasia kuin tietoinen ajattelu ja muisti, Särkämö selventää.

”Meillä on kaksi toisistaan riippumatonta muistijärjestelmää: tietoinen asia- ja tapahtumamuisti, eli eksplisiittinen muisti, jonka avulla pystymme painamaan faktoja ja tapahtumia mieleen. Sitten on tiedostamattoman alueella toimiva implisiittinen muisti, joka ilmenee esimerkiksi käytännön taidoissa. Puhutaan myös taitomuistista, sillä se kattaa erilaisten motoristen taitojen, kuten vaikkapa pyörällä ajamisen oppimisen.”

Nämä muistijärjestelmät toimivat aivojen eri osissa. Ohimolohkojen sisäosat ja siellä toimiva hippokampus, jonka alueella tietoinen muisti pääosin toimii, alkavat rappeutua yleisimmissä muistisairauksissa jo varhaisessa vaiheessa. Taitomuistista puolestaan vastaavat aivojen tyvitumakkeet, otsalohkon motorinen osa ja pikkuaivot. Niiden toiminta voi säilyä pitkällekin muistisairauden edetessä.

”Musiikillinen improvisaatio on vähän saman tyyppistä kuin pyörällä ajaminen: pitkälti implisiittinen taito, joka tulee ponnistelematta, automaattisesti, kun sen on aiemmin oppinut. Improvisointihan on musiikillisten kuvioiden hahmottamista ja tuttujen liikemallien toteuttamista, joita soittaminen vaatii. Lisäksi siihen liittyy vahva tunne-elementti, joka musiikissa aina on”, Särkämö selventää.

Musiikin tuoma mielihyvä ja palkitsevuus liittyy vahvasti aivojen sisäosissa sijaitsevaan limbiseen järjestelmään ja etuotsalohkon sisä- ja alaosiin. Nämä osat osallistuvat tunteiden säätelyyn ja yhdistävät erilaisia tunnetiloja muistiin tallentuneisiin fyysisiin tuntemuksiin ja omakohtaisiin kokemuksiin.

Tähän järjestelmään Alzheimerin tauti ei yleensä alku- eikä vielä keskivaiheessakaan hyökkää. Limbisen järjestelmän keskeinen välittäjäaine on toiminta- ja onnellisuushormoniksikin kutsuttu dopamiini. Sen tuottama mielihyvä voi edesauttaa motorisen taidon palauttamista.

”Vaikeastakin Alzheimerin taudin aiheuttamasta dementiasta kärsivät saattavat muistaa tuttuja kappaleita ja yhtyä musiikkiin. Myös kyky oppia uutta musiikkia saattaa säilyä. Muutamissa mielenkiintoisissa tapaustutkimuksissa on havaittu, että jos uutta musiikkikappaletta toistetaan monta kertaa, henkilö pystyy pian toistamaan kappaleen, vaikka kognitiiviset taidot olisivat hyvin rappeutuneet.”

Alzheimerin tauti on vain yksi esimerkki rappeuttavasta aivosairaudesta, mutta se on selvästi yleisin. Kun puhutaan dementiasta, noin kahdessa kolmesta tapauksessa kyseessä on muistihäiriövaiheeseen edennyt Alzheimer.

Tauti alkaa aivoissa usein jo kauan ennen kuin sen dementiavaihe puhkeaa, jopa kaksikymmentä vuotta aiemmin.

Särkämön omissakin tutkimuksissa on pystytty suoraan osoittamaan lukuisia musiikin hyvinvointivaikutuksia muistisairaudesta kärsiville henkilöille.

Musiikki aktivoi aivoja laaja-alaisesti, mikä edistää vaurioituneiden hermoverkostojen korjautumista. Musiikin kuuntelu parantaa mielialaa ja toimintakykyä. Rytmiä voidaan hyödyntää motoriikan säätelyssä ja kävelykyvyn kuntoutuksessa esimerkiksi aivoverenkiertohäiriöissä ja Parkinsonin taudissa.

Laulun käyttäminen kuntoutuksessa voi edistää afasiasta toipumista ja muistin toimintaa dementiassa. Musiikkiterapialla voidaan vähentää myös dementian neuropsykiatrisia oireita, kuten levottomuutta ja masentuneisuutta.

”Aivotutkimukset ovat tuoneet paljon uutta tietoa musiikista, ja sen kuntouttavan vaikutuksen ajatellaan nykyään perustuvan sen kykyyn aktivoida hyvin laajoja aivoalueita ja myös lisätä niiden välisiä yhteyksiä erityisesti kuulo- ja motoristen alueiden välillä”, Särkämö kertoo.

Musiikin kyky aktivoida aivojen dopamiinipohjaista mielihyväjärjestelmää on tärkeä tekijä tässä. Musiikki voi myös auttaa vähentämään stressiä vaikuttamalla kortisolin eritykseen ja hermoston toimintaan rauhoittavasti.

”Musiikin kuuntelu voi johtaa jopa aivojen rakennemuutoksiin. Sen vaikutus perustuu fysiologisen stressin ja masennuksen vähenemiseen, motoriikan tahdistukseen ja jo mainitun limbisen järjestelmän aktivoitumiseen.”

Jos musiikin vaikutukset muistisairaiden kuntoutumiseen ovat näin kiistattomat, pitäisikö sitä hyödyntää hoidossa nykyistä enemmän?

”Oman kokemukseni mukaan musiikkia hyödynnetään jo paljon dementia- ja hoivakodeissa: tarjolla on musiikkiliikuntaa, yhteislaulutuokioita ja taustamusiikkia ruokailujen yhteydessä. Yleensä puuttumaan jää kuitenkin yksilöity kohdentaminen: pitäisi nähdä se vaiva, että löydettäisiin kullekin juuri sitä hänelle tärkeintä musiikkia, johon tunteet ja omakohtaiset muistot liittyvät. Se pitäisi ottaa käyttöön säännöllisesti osana arkihoitoa, ei ainoastaan erityistilanteissa.”

Särkämön mukaan musiikissa piilee valtava hyödyntämätön potentiaali. Sen käyttäminen voisi tukea valtavasti muistisairaan emotionaalista hyvinvointia.

”Ruotsissa on jonkin verran tutkittu hoivalaulua, eli hoitajan laulamisen käyttämistä hoivatilanteiden yhteydessä. Tutkimuksissa on havaittu, että henkilöiden, joilla on pitkälle edennyt muistisairaus, hoitotilanteet sujuvat paremmin, jos vuorovaikutus hoitajan kanssa löytyy musiikin kautta.”

Suomessa musiikin käyttöön on Särkämön mukaan usein liian suuri kynnys: ajatellaan helposti, että musiikkia käyttävän hoitajan pitäisi olla musiikkiterapeutti, ammattilainen tai vähintään kokenut harrastaja.

”Hoitajat saattavat kokea, etteivät he ole riittävän musikaalisia, tai hyviä laulajia, vaikka tämä on täysin toissijaista. Tärkeämpää on uskallus ja heittäytyminen, musiikin herättämien tunteiden ja muistojen kuuntelu ja jakaminen yhdessä.”

Parhaillaan Särkämöllä on meneillään hanke, jossa tutkitaan koko kuvioon liittyvää peruskysymystä: Miksi musiikin herättämät tunteet säilyvät Alzheimerin taudin eri vaiheissa.

Tutkimuksessa Alzheimerin taudista kärsiviä pyydetään kuuntelemaan erilaista musiikkia ja kysytään, millaisia muistoja ja tunteita se heissä herättää.

”Tutkimme, mitä aivoissa tapahtuu silloin, kun musiikki on tuttua ja koskettaa tunnetasolla. Pyrimme löytämään neurobiologisia mekanismeja, jotka vastaavat musiikin säilymisestä taudin eri vaiheissa. Mahdollisesti kyse on siitä, että musiikki toimii limbisillä alueilla, joilla tunteita ja omakohtaisia muistojakin käsitellään.”

Hienoon alkuun päässyt tutkimus odottaa nyt koronatilanteen rauhoittumista. Tutkimusalue on varsin kuuma, sillä Alzheimerin tauti lisääntyy valtavalla vauhdilla ikääntyvän väestön keskuudessa.

”Muistisairauteen sairastuvien määrä maailmassa kaksinkertaistuu nykyisen tiedon mukaan noin 20 vuoden sykleissä. Lähinnä yleistyminen johtuu väestön ikääntymisestä. Sairastuneiden absoluuttinen määrä kasvaa hyvin voimakkaasti ja dementiasta puhutaan jo epidemiana.”

Tällä hetkellä ajatellaan, että Alzheimerin epäsuorat kustannukset, kuten omaishoidon aiheuttamat ansionmenetykset, ovat suuremmat kuin millään muulla sairaudella. Kyse on jo koko maailman kalleimmasta sairaudesta, ohi jopa voimakkaasti yleistyneiden tuki- ja liikuntaelinsairauksien ja sydän- ja verisuonitautien.

Musiikki voisi olla halpa tapa parantaa muistisairaiden hyvinvointia.

Monet toisiaan tukevat tutkimustulokset osoittavat, että musiikki vaikuttaa paitsi dementoituvien fyysiseen ja psyykkiseen, myös sosiaaliseen toimintakykyyn.

Musiikki suo vaikeastikin dementoituneelle vaihtoehtoisen vuorovaikutustavan, kuten Paul Harvey osoittaa.

”Viime viikkojen suosio on antanut isälle kuin uuden elämän. Hän on saanut pilkkeen takaisin silmäkulmaan ja vauhtia töppösiin. En ole nähnyt häntä yhtä energisenä vuosikausiin”, Nick Harvey kertoo.