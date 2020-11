Eddie Hassell näytteli muun muassa tv-sarjassa Surface ja Oscar-ehdokkaana olleessa elokuvassa The Kids Are All Right.

Näyttelijä Eddie Hassell on kuollut, uutisoivat useat yhdysvaltalaismediat. Tiedon on vahvistanut Hassellin manageri. Hassell oli kuollessaan 30-vuotias.

Elokuvamedia Variety kertoo, että Hassellin managerin mukaan näyttelijä ammuttiin kuoliaaksi sunnuntaiaamuna. Tämänhetkisen tiedon mukaan hänet ammuttiin autovarkauden yhteydessä. The New York Times kertoo, että Hassell ammuttiin tyttöystävänsä asunnon ulkopuolella Grand Prairien kaupungissa Texasissa.

Hassell esiintyi uransa aikana useissa tv-sarjoissa. Merkittävin rooli oli vuosina 2005–2006 esitetyssä scifi-sarjassa Surface. Hassellin ohella päärooleissa siinä nähtiin muun muassa Lake Bell ja Leighton Meester.

Surfacen lisäksi Hassell näytteli muun muassa Oscar-ehdokkaana olleessa elokuvassa The Kids Are All Right.

Oikaisu 2.11. klo 10.56: Uutiseen oli liitetty aiemmin video sarjasta The Kids Are Alright, mutta Hassell ei näytellyt kyseisessä sarjassa. Hän näytteli elokuvassa The Kids Are All Right.