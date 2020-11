Vapauttavan päätöksen tehneen tuomarin Andrew Nicolin mukaan The Sun -lehden jutussa julkaistut väitteet olivat olennaisilta osin totta.

Näyttelijä Johnny Depp on hävinnyt maanantaina oikeustaistelunsa brittitabloidia vastaan. Lehti oli kutsunut Deppiä jutussaan ”vaimonhakkaajaksi”. Tuomarin mukaan lehden väitteet olivat ”olennaisilta osin totta”.

57-vuotias Depp muistetaan muun muassa rooleistaan Pirates of the Caribbean -elokuvissa. Hän haastoi The Sun -lehteä julkaisevan News Group Newspapers -yhtiön (NGN) ja The Sunin päätoimittajan Dan Woottonin oikeuteen kunnianloukkauksesta vuonna 2018 julkaistusta lehtijutusta, jossa väitettiin Deppin kohdelleen väkivaltaisesti ex-vaimoaan, näyttelijä Amber Heardia.

Lehti myös arvosteli sitä, että Depp oli valittu päärooliin samoihin aikoihin ensi-iltansa saaneeseen Fantastic Beasts and Where To Find Them -elokuvaan.

Heinäkuussa alkanut oikeudenkäynti kesti kolme viikkoa, ja sen aikana tuomari Andrew Nicol kuuli todisteita sekä Deppiltä että Heardilta heidän avioliitostaan, väitetyistä suhteistaan, Deppin päihdeongelmista ja vihakohtauksista. Molemmat syyttivät toisiaan väkivaltaisista purkauksista.

NGN oli sanonut luottavansa vuosien 2013 ja 2016 välillä tehtyihin 14 erillisiin perheväkivallan syytöksiin.

Maanantaina ilmoitettiin, että Deppin syytteet kunnianloukkauksesta on hylätty. Nicolin mukaan syytettyjen esittämät todisteet osoittivat, että The Sunin jutussa julkaistut väitteet olivat olennaisilta osin totta.

Depp väitti, ettei olisi koskaan käyttäytynyt väkivaltaisesti vaimoaan kohtaan. Depp sanoi, että The Sunin jutusta oli hänelle ”vakavaa harmia” ja että hän menetti sen vuoksi tuottoisia elokuvarooleja.

Amber Heard todisti oikeudessa, että The Sunissa esitetyt väitteet hänen ex-miehestään Deppistä pitivät paikkansa.­

Depp ja Heard tapasivat vuonna 2011 Rommipäiväkirja-elokuvan kuvauksissa, ja menivät naimisiin vuonna 2015. Seuraavana vuonna Heard haki pahoinpitelyiden takia lähestymiskieltoa Deppiä vastaan. Depp kiisti väkivallan.

Vuonna 2017 pari sopi avioeronsa oikeussalien ulkopuolella. Heard lahjoitti saamansa seitsemän miljoonan dollarin sovittelurahansa hyväntekeväisyyteen.

Depp on haastanut myös Heardin oikeuteen kunnianloukkauksesta, mutta oikeusjuttu Heardia vastaan on erillinen The Sunista ja käsitellään Yhdysvalloissa.

Heardin asianajaja Elaine Charlson kommentoi nyt annettua oikeuden päätöstä sanomalla, ettei tuomio tullut yllätyksenä oikeudenkäyntiä seuranneille.

”Perheväkivallan uhrien ei pidä koskaan joutua hiljennetyksi, ja kiitämme tuomaria hänen huolellisesti harkinnastaan sekä Amber Heardia rohkeudestaan todistaa aiheesta oikeudessa”, sanotaan puolestaan The Sunin julkaisemassa tiedotteessa.