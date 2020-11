Salo

Kun Toijan kivimakasiinia katsoo ulkoa, voisi sen uskoa toimineen joskus kirkkona. Komea kivirakennus kiinnittää huomion nykyisin Saloon kuuluvan Toijan kylän keskustassa.

Hengellinen historia on rakennuksesta tosin kaukana, sillä se on vanha viljavarasto.

Sisällä henkilökunta neuvoo seuraamaan suitsukkeen makeaa tuoksua. Kolmannesta kerroksesta, narisevien portaiden yläpäästä, löytyy J.O. Mallander suitsuke kädessä. ”Ajattelin sen levittävän tilaan hyvää energiaa”, taiteilija sanoo.

Suitsuke tuoksui Kivimakasiinissa kesällä.­

Jan-Olof Mallanderia voi sanoa moni­alaiseksi. Hän on toiminut esimerkiksi kuvataiteilijana, Dagens Nyheterin ja Hufvudstadsbladetin kriitikkona sekä muusikkona.

Taiteilijauransa hän aloitti 1960-luvun lopussa John Cagen ja Marcel Duchampin kaltaisten tekijöiden innoittamana. Heidän ansiostaan Mallander sanoo olevansa ”hyvin kevyt kaveri”, joka vapautui monista pakkomielteistä taiteeseen liittyen. ”Tulin taiteeseen hyvin kevyellä matkalaukulla.”

Hänen läpimurtoteoksensa oli käsitetaiteellinen Extended Play (1968), kahden kappaleen äänilevy. Kappaleissa kuullaan ainoastaan eduskunnan puhemiesten lukevan ääneen Urho Kekkosen saamia ääniä presidentinvaaleissa.

Nyt 75-vuotiaana Mallander sanoo taiteilijauran olevan takana. Hän piti viisi vuotta sitten edellisen oman näyttelyn, retrospektiivin, jonka hän koki huipentaneen kaiken.

”Nyt kun elämän neljäs kvartaali on menossa, niin intialaisessa näkemyksessä silloin luovutaan elämänpyörän harhoista ja syvennytään henkiseen todellisuuteen.”

Mallander tukeutuu elämässään buddhalaisuuteen. Kivimakasiiniin Mallander ripusti kesällä otannan itämaisen taiteen kokoelmastaan. ”Käyn nyt arkistoni ja kokoelmani kautta läpi elämäni eri vaiheita. Kaikkea, mitä olen tehnyt. Se on parasta, mitä näille teoksille voi tapahtua”, hän sanoo.

J. O. Mallander näyttää norsun ja apinan kesyttämisen tarinaa Sundar Yonjanin maalauksesta, joka kuuluu hänen kokoelmaansa.­

Mallander kuvaa itseään etsijäksi. Ollessaan parikymppinen 1960-luvulla, hän alkoi lukea paljon intialaista filosofiaa. ”17–25-vuotiaana on nuoren ihmisen elämässä se vaihe, kun haluaa palavasti tietää totuuden.”

Malttamattomana nuorena Mallander olisi mieluusti löytänyt totuuden heti, mutta etsiminen on yhä kesken. ”Tajusin myöhemmin, että täydellinen valaistuminen vaatii ensin 500 elämää tavallisena hämmentyneenä ihmisenä, ja sitten toiset 500 elämää harjoittajana.”

Mallander sanoo oppineensa kaiken tekemällä. Hän opiskeli 1960-luvulla taidehistoriaa ja estetiikkaa, mutta hän kyllästyi ”akateemisiin selittäjäsetiin ja yliopiston pätemisen maailmaan”. Viimeinen niitti oli se, kun hän huomasi opettajien olevan ”hyvin neuroottisia ja onnettomia”.

Jos 1960-luvulla halusi harjoittaa buddhalaisuutta, siihen ei ollut kauheasti tilaisuuksia tarjolla, Mallander muistaa. Eräänä sunnuntaina hän näki yhden rivin ilmoituksen Helsingin Sanomissa buddhismin ystävien kokoontumisesta ja meni sinne.

Kristinusko on Mallanderin mielestä hyvin dualistinen uskonto: kaksijakoinen ja mustavalkoinen. ”Buddhalaisuus on ei-dualistinen, oivallusten ja vapautuminen maailma.”

Luterilaisen kasvupohjan Mallander tuntee hyvin, mutta hän ei kokenut sen tarjoavan sopivaa alustaa kasvaa ja vapautua henkisesti. ”Se toimii tiettyyn pisteeseen asti. Jos ihmisellä on kauheasti syyllisyyttä ja ongelmia, ja joku ottaa synnit pois, niin sillä on valtavan vapauttava vaikutus.”

Buddhalaisuus on Mallanderin mielestä kristinuskoa paljon vaativampaa. ”Olet itse vastuussa alusta loppuun asti. Kukaan muu ei tule sinua pelastamaan.”

Myös hänen innoittajansa John Cage oli kiinnostunut zen-buddhalaisuudesta. Heidänlaisensa oman tien kulkijat ovat johdatelleet Mallanderin ajattelemaan, että totuus voisi löytyä muualta kuin kristinuskosta.

Kristinuskosta ei löytynyt Mallanderille myöskään innostavia ja luotettavia esikuvia. ”Voi olla, että vika on minussa. Mutta tulin tulokseen, että se todistus on oltava elävässä ihmisessä. Löysin zen-mestareita, joogeja ja tiibetiläiset lamat. Niissä on kaikki todistusaineisto, mitä tarvitsen.”

34-vuotiaana Mallander sai ison valaistumiskokemuksen Lontoossa. Hän oli kävelyllä Kensingtonin puistossa, kun kappale A Nightingale Sang In Berkeley Square alkoi soida päässä. Hän etsiytyi Berkeley Squarelle ja pysähtyi kuin noiduttuna suuren puun eteen. Oli jo hämärä, mutta yhtäkkiä Mallander koki olevansa täynnä valoa.

”Kylvin valomeressä, missä ei ollut mitään dualismia tai minuutta. Ajattelin, että tämä on se pelastumisen kokemus, mikä monella voi olla. Kun lähden tästä maailmasta, niin lähden äärettömään valoon takaisin, ei mitään huolta.”

Itämaista taidetta Mallander alkoi kerätä 1990-luvulla. Puupiirroksia, veistoksia, maalauksia. Kuten kaikilla keräilijöillä, jokaiseen esineeseen liittyy yhtä juttua pidempi tarina.

Kesti pitkälti yli 20 vuotta, ennen kuin hän pääsi sisälle intialaisen taiteen värimaailmaan, joka on ilottelevampi ja koristeellisempi länsimaiseen taiteeseen verrattuna, ”vähän liian makea ja karamellimainen”, kuten Mallander kuvaa.

Länsimaalaiset silmät helposti toiseuttavat itämaisen taiteen. ”Se on toinen maailma. Pikkaisen pelottava ja tuntematon, mutta se on seikkailu, joka avautuu.”

Intialaisen taiteen estetiikkaan Mallander tottui yksinkertaisesti pitämällä taulut kotinsa seinällä. ”Eri valaistuksessa mielettömät värit alkavat elää. Jos olisin vielä hippi ja laittaisin piippuun psykoaktiivisia yrttejä, niin voisin istua varmaan koko iltapäivän ja katsoa näiden fantastista maailmaa. Mutta nyt voin nauttia näistä täysin ilman yrttejä!”

Toijan kylä oli ennen kuntaliitosta osa pientä Kiskon kuntaa. Mallander asuu Kiskon vanhassa koulussa, joka sijaitsee noin kymmenen kilometrin päässä kivimakasiinilta. Mutkittelevan hiekkatien varrella, melko lailla metsikössä.

J. O. Mallander arkistotilassaan kotitalossaan Kiskon Aijalassa.­

Mallanderilla on vanhassa koulussa kodin lisäksi työhuone, kirjasto ja arkisto. Siihen päälle vielä suuri pihapiiri ja luonnon tarjoama rauha.

Tila on ylellisyyttä, hän sanoo. ”Helsingin hintataso alkoi ahdistaa, se tuntui niin väärältä. Tällaista tilaa ei sieltä saa.” Kolmikerroksinen koulu halvan yksiön hinnalla? Ei tosiaan onnistu.

Työhuoneen ovessa lukee minimalistisesti ”M”. Seinällä on Mallanderin oma teos, joka kommentoi kuuluisaa René Magritten Kuvien petollisuutta (1929). Piippumaalauksen ja ”Ceci n'est pas une pipe” -tekstin sijaan kankaaseen on kiinnitetty oikea piippu ja teksti: ”Jag röker inte.”

Teos oli esillä viisi vuotta sitten järjestetyssä retrospektiivissä. ”Kapea avantgardistis-minimalistinen polkuni huipentui siinä näyttelyssä. Sen jälkeen ajattelin, että keskityn kokoelmiin.”

Kokoelma kasvaa tänäkin päivänä. Kesken haastattelun valokuvaaja Erik Uddström ajaa koulun pihaan tuodakseen Mallanderille valokuvateoksiaan.

Hyllyt ovat täynnä mappeja ja laatikoita. Paljon on vielä myös järjestelemättä. Joukossa on pari kansiota Olli Lyytikäistä (1949–1987), jonka ensimmäisiä näyttelyitä Mallander oli järjestämässä. Hän sanoo kriitikolle olevan parasta, jos on lähipiirissä Lyytikäisen kaltainen taiteilija, joka näyttää mistä on kysymys.

”Olen oppinut kaiken luomisesta, piirtämisestä ja suvereenista taiteesta häneltä. En tarvitse Picassoa, kun minulla on Lyytikäinen.”

Mallander haluaa pitää menneisyyden esillä, sillä hänen mielestään kaikki edistys ei ole hyvästä. ”Monet ihmiset pitävät itseään edistyksellisinä. Samalla he pakenevat jostain, mutta mistä? Siitä, mitä he eivät kestä itsessään. Me kaikki kärsimme siitä, ja pidän tuon perspektiivin esillä.”

Edistyksellisenä on pidetty myös Mallanderia itseään. Vaikka aiheen ruotiminen kyllästyttää, hän ottaa puheeksi Sperm-yhtyeen ja 1960-luvun lopun, joka oli osa Mallanderin totuuden etsimistä.

Yhtyeen levytettyä musiikkia tunnetumpia ovat edelleen esiintymiset. Niistä parhaiten tiedetään Vanhan ylioppilastalon esitys joulukuussa 1968. Lavalla flyygelin päällä näyteltiin yhdyntää ja yhtyeen johtohahmo Mattijuhani Koponen sai vankeustuomion.

”Se oli se pakollinen sekoiluvaihe. Me ei haluttu olla mitään systeemin pellejä, ja meidän piti totaalisesti kapinoida typerää ja kornia yhteiskuntaa vastaan. Sitten piti keksiä kaikkea jäynää.”

Siitä asti Mallander on toiminut mielellään marginaalissa. ”Jos jotain tekee marginaalissa, niin oikeat ihmiset löytävät sen. Ja se on hyvä yleisö, en ole koskaan tarvinnut mitään massayleisöä.”

Esimerkiksi sekä Sperm-yhtye että Extended Play -teos tunnetaan kansainvälisesti. Ei ehkä valtavan yleisön, mutta sitoutuneen porukan toimesta.

Vaihtoehtoisen Uuden ajan aura -lehden toimitus vuonna 1978: Juha Olavinen (vas.), J.O. Mallander, Heidi Hautala ja Esko Lahdenmäki.­

Marginaaliset kokeilut kohtaavat aina vastustusta. Mallander muistaa, että uran alussa myös kollegat vinoilivat taiteilijalle, joka tuli taidekoulujen ulkopuolelta ja teki taidetta kevyellä otteella. ”Osa ei pitänyt minua vakavasti otettavana taiteilijana. Vähäteltiin ja vääristeltiin, mutta tiesin koko ajan, mitä olin tekemässä.”

Ei ongelmaa, Mallander sanoo, hän on aina viihtynyt omissa oloissaan. ”Pysyn omalla polullani ja elän täällä hiljaisuudessa.”

Mallanderin itämaisen taiteen kokoelman näyttely Toijan kivimakasiinissa on päättynyt. Näyttely saa jatkoa syksyllä 2021 Helinä Rautavaaran museossa Espoossa.