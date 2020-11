Kirjallisuus

Stockholm Literature -tapahtumassa ehti vierailla useita nykykirjallisuuden suurnimiä.

Tukholmassa vuodesta 2013 järjestetty Stockholm Literature -tapahtuma on päätetty haudata.

Festivaali on viimeksi järjestetty vuonna 2017, jonka jälkeen se on etsinyt rahoitusta. Koronapandemian vaikeutettua yleisötilaisuuksien järjestämistä tapahtuma on päätetty lopettaa. Asiasta kertoi Dagens Nyheter maanantaina.

Käännöskirjallisuuteen ja kirjallisuuden ja muiden taiteenlajien kohtaamisiin keskittynyt tapahtuma järjestettiin Moderna museetin tiloissa yhteistyössä Dramaten-teatterin kanssa. Vieraina nähtiin muun muassa Svetlana Aleksijevitš, Olga Tokarczuk, Hélène Cixous, Jamaica Kincaid, Don DeLillo ja Chimamanda Ngozi Adichie.