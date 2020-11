Valokuvaus

Magic of Horses -kuvasarja voitti Fotofinlandian pääpalkinnon.­

Vuonna 2006 ammattikuvaajana aloittanut Johanna Sjövall on palkittu Fotofinlandian pääpalkinnolla Magic of Horses -kuvasarjallaan. Suomen suurin valokuvakilpailu järjestetään joka toinen vuosi.

Suomen suurimman valokuvakilpailun Fotofinlandian voittajat on valittu. Pääpalkinnon voittaa tänä vuonna porilainen valokuvaaja Johanna Sjövall kokonaisuudellaan Magic of Horses. Pääpalkinnon rahallinen arvo on 10 000 euroa.

Fotofinlandian tiedotteessa Sjövallin palkittua kuvasarjaa kutsutaan taianomaiseksi. Tuomaristo perustelee Sjövallin valintaa näin:

”Johanna Sjövallin kuvat ovat yhtä suurenmoisia ja vaikuttavia kuin hänen kuvauskohteeksi valitsemansa hevoset. Yksittäiset kuvat ja niihin taidokkaasti vangitut hetket muodostavat kokonaisuutena mieleen jäävän tarinan, joka ansaitsi ykkössijan tiukassa kilpailussa.”

Kokonaisuudessaan tuomaristo luonnehti tämän vuoden loppukilpailuun valittuja kuvia laadultaan erittäin korkeatasoiseksi ja visuaaliselta tarinankerronnaltaan inspiroiviksi ja moderneiksi.

Tuomaristoon kuuluivat uusiseelantilainen Ollie Dale, yhdysvaltalainen Jamie Hayes, norjalainen Pål Hermansen, tsekkiläinen Jan Pohribny ja ruotsalainen Laila Villebeck, jotka ovat tuomaroineet useita alan kilpailuja eri puolilla maailmaa.

Sjövall kertoo, että hänelle tuli epäuskoinen tunne kuultuaan voitostaan.

”Olin jo pelkästä finaaliin pääsystä ihmeissäni. Aluksi en ollut uskoa tätä todeksi, ja tietoa on pitänyt sulatella pari päivää.”

Vuonna 2006 ammattivalokuvaajana aloittanut Sjövall on aikaisemmin voittanut Suomen ammattivalokuvaajien vuosikilpailussa useita palkintoja, mutta hän sanoo arvottavansa Fotofinlandia-palkinnon voiton todella korkealle urallaan.

”En ole aikaisemmin osallistunut Fotofinlandiaan, mutta nyt päätin osallistua pienen painostuksen jälkeen. Tämä tuntuu todella hienolta.”

Johanna Sjövall­

Hevosista kertovaa Magic of Horses -kuvasarjaansa Sjövall on kuvannut useamman vuoden. Alun perin hän aloitti hevosten kuvaamisen jo vuonna 2015.

”Ensimmäinen vuosi meni harjoitellessa. Tähän on mahtunut epätoivon ja onnistumisen tunteita. Hevosia ei pysty niin vain ohjaamaan, ja ne ovat käytökseltään arvaamattomia, mikä teki kuvaamisesta vaikeaa”, Sjövall kertoo.

Hevoset ovat hänelle henkilökohtaisesti läheinen aihe, koska ennen valokuvaajaksi ryhtymistä hän työskenteli ratsastuksenopettajana.

”On ihanaa, kun olen päässyt taas hevosten maailmaan valokuvauksen avulla.”

Sjövallilla oli selvä visio siitä, mitä haluaa kuvasarjallaan kertoa.

”Hevoset ovat kauniita ja herkkiä, mutta samalla todella voimakkaita. Niillä on oma persoonansa. Halusin kuvissa tuoda tätä esille ja saada luotua mystisen ja unenomaisen vaikutelman.”

Pääpalkinnon lisäksi Fotofinlandia-kilpailussa jaettiin palkintoja seitsemässä eri sarjassa. Kategoriat olivat portfolio (kuvasarja), luontokuva, lehtikuva, mainoskuva, muotokuva, taidekuva ja kuvituskuva.

Erityisen hyvin kilpailussa menestyi Sjövallin lisäksi Onni Wiljami Kinnunen, joka voitti myös vuonna 2018 eniten Fotofinlandia-palkintoja. Kinnunen tuli ykköseksi kolmessa kategoriassa ja tuli lisäksi taidekuvasarjassa toiselle sijalle ja mainoskuvasarjassa sekä toiselle että kolmannelle sijalle.

Portfoliosarjan voitti Johanna Sjövall koko kilpailun pääpalkinnon voittaneella sarjallaan. Toiseksi tuli Suvi Sievilä ja kolmanneksi Juhamatti Vahdersalo.

Luontokuvasarjan voitti Risto Raunio, joka tuli sarjassa myös toiselle sijalle. Kolmantena palkittiin Petri Pietiläinen.

Lehtikuvasarjan voitti Jetro Stavén, toiseksi tuli Vesa Tyni ja kolmanneksi Jarmo Mäki.

Mainoskuvasarjan kaikki kolme palkintoa voitti Onni Wiljami Kinnunen.

Muotokuvasarjan voitti Onni Wiljami Kinnunen, toiseksi tuli Jukka Vähälummukka ja kolmanneksi Roosa Tanhuanpää.

Taidekuvasarjan voitti Pia Maria Rautio. Hänet palkittiin myös samaisen sarjan kolmannella sijalla. Onni Wiljami Kinnunen tuli sarjassa toiseksi.

Kuvituskuvasarjan voitti Onni Wiljami Kinnunen, ja toiselle sijalle tuli Pia Maria Rautio. Kolmannen sijan jakoivat Markus Aspegren ja Juhamatti Vahdersalo.

Fotofinlandia-kilpailu järjestetään joka toinen vuosi, ja ensimmäisen kerran palkinto jaettiin vuonna 1988. Kilpailu on tarkoitettu sekä ammatti- että harrastajakuvaajille. 2010-luvulla kilpailun pääpalkinnon ovat voittaneet Markus Varesvuo, Yehia Eweis, Perttu Saksa ja Maija Tammi.

Luontokuvasarjan voitti Risto Raunio kuvallaan jääkarhuista.­

Lehtikuvasarjan voitti Jetro Stavén kuvallaan Teemu Laajasalosta.­

Mainoskuvasarjan voitti Onni Wiljami Kinnunen.­

Muotokuvasarjan voitti Onni Wiljami Kinnunen.­

Taidekuvasarjan voitti Pia Maria Rautio.­