Harri Nykäsen kuudes Ariel Kafka -romaani ei ota kunnolla kierroksia.

Romaani

Harri Nykänen: Vasikka. CrimeTime. 255 s.

Rikos­kirjailija Harri Nykäsellä (s. 1953) on koossa jo lähes 40 teosta. Romaaneja, tv-sarjoja, faktakirjoja. Osana laveaa tuotantoa on vuodesta 2004 lähtien karttunut Ariel Kafka -dekkari­sarja, jonka kuudes osa Vasikka-romaani on.

Kuten niin moni rikoskirja, Vasikka potkaistaan liikkeelle sähinällä ja rähinällä. Joku jengi kaappaa vankikuljetusauton ­pian sen lähdettyä Vantaan vankilasta, kyydissä kolme vankia ja kolme vartijaa. Tarkkaan suunniteltu, ripeästi toimeenpantu ihmisryöstö.

Komisario Kafkan ryhmä saa tehtävän. Vaan sitten kerronnan liike pitkälti hyytyy. Alkaa se päättymätön palaverinpito kahvin litkintöineen, konstaapelit autoissaan risteilevät ja postaavat pitkin pääkaupunkiseutua, joristaan sitä sun tätä.

Ymmärrän mainiosti, että realistisissa poliisiromaaneissa halutaan myös valottaa tutkinta-arkea, mutta lajityypin terävät taitajat karttavat myös turhan verkkaisia suvantokohtia. Kutsuisin niitä tyhjäkäynniksi.

Sivukysymyksenä, miksi Helsinkiin sijoitetuissa rikos­stooreissa pitää takuuvarmasti ainakin pistäytyä Tattarisuolla? Yhtä pakonomaista kuin se maneeri, joka vie katsojat tutustumaan merenrantojen jättömaihin niin monissa Aki Kauris­mäen elokuvissa.

Ajan oloon kaappausjuttu haarautuu, juoneltaan ja maantieteellisesti. Lankoja solmiutuu Espanjasta jos Tampereeltakin, pikkuvihjeitä annostellaan, mutta kuvio jää jotenkin etäälle lukijasta – ilman että hän tuntisi jännityksen väreiden nousevan iholleen. Ei vaan värise ruumisluvun kasvaessakaan.

Päätarinalle ei liene varsinainen meriitti, että kiinteimmin tulee seurattua Ariel Kafkan sedän jättämän suuren perinnön kohtaloa. Ylipäänsä sivujuonet komisarion suvun parissa kiehtovat rikosta paremmin.

Loppua kohden Kafkan juutalaisuutta kohotetaan yhä keskemmälle, jopa joidenkuiden painavimpana motiivina. On natsipelleä ja muuta pelleä, on suurta salasuunnitelmaa.

Aktiivisemman loppujakson perään on vielä selitysjakso; sivukaupalla sitä, miten homma oikein lopulta lutviutui. Totta kai olisi toivonut, että oivaltavalle lukijalle ojennetaan palkinto rikosmysteerin selvittämisestä. Mutta ratkaisun luennoikin Harri Nykänen. Kafka on kyllä ­oikein metka kaveri. Tämä päivä oli vaan huonompi rikospäivä.