Ariana Granden seksillä ratsastava uutuuslevy on ”rohkea” muttei rohkea – massiivisen suosittu tähti on suorastaan ikävystyttävä

Ariana Grande hyppäsi lopullisesti r&b-buumin kyytiin ja teki levyllisen omaan seksiinsä rakastunutta taustamusiikkia.

Albumi/pop

Ariana Grande: Positions.

Republic. ★★

Sori nyt vaan, mutta Ariana Grande ei ole kovin kiinnostava.

Grande on viime vuosien suurin poptähti. Hän myy Suomessakin areenan täyteen öky­hintaisilla lipuilla. Hän on striimaajana miljardi­luokkaa. Hän on kategoriaa megajulkkis, jonka jokainen asu, huomattavat kauneusleikkaukset ja vuosi vuodelta tummeneva itseruskettavan sävy ovat kestoaiheita tabloideille ja tiedostaville nettikolumnisteille. (Fanit, arianatorit, tietty kieltävät salaliittotyyliin, että täydellinen Ariana olisi muka leikellyt itseään.)

Massiivisesta suosiostaan huolimatta Grande ei ole Rihannan tai Billie Eilishin kaltainen tyyli-ikoni. Hän on ammattimaisella tavalla tylsä eli suorastaan ikävystyttävä. Yhteenkään yllätykseen hänestä ei ole koskaan ollut.

Oleellinen yllätyksettömyyden muoto on, miten Grande on rakentanut musiikkiuransa paljolti tirkistelyn varaan.

Siksi Ariana Granden lauluissa äänessä on Ariana Grande, joka kuittaa parisuhteensa sanomalla thank u, next. Pienet kirjaimet biisien ja levyjen nimissä symboloivat ”aitoutta”, analyysit väittävät. Se on kuulemma vastakohta presidentti Trumpin CAPSLOCK-MACHOILULLE.

Granden kappaleet ovat autofiktiota samalla, lattealla tavalla, joka on vedonnut viime vuodet kirjallisuudessakin. Paino on sanan auto-osalla, ja koko konsepti narsisminsekainen tekosyy ohjata huomio teoksesta suoraan tekijään. Haluamme ihmisen, emme niinkään sitä, mitä hän luo.

Juuri tähän oletukseen Granden Positions-levy luottaa. Se osoittaa, että Granden uralla musiikki ja julkisuus ovat niin yhteenkietoutuneita, että on vaikea arvioida, kumpi niistä on etusijalla.

Viime vuoden Thank U, Next -albumi käsitteli Granden kriisejä: eksä Mac Millerin kuolemaa ja eroa seuraavasta poikaystävästä ja kihlatusta Pete Davidsonista.

Positions-levyn teema on seksi. Miten rohkeaa eli ”rohkeaa”. On selvää, että Grande tietää kohauttavansa juuri oikeista kohdista, vaikka itse hankin julkkisjuoruni mieluummin Seiskasta.

Albumin yhteydessä ei ole puhuttu niinkään sen kappaleista, vaan sen kiimaisimmista riimeistä.

Erityisen kekseliäitä ne eivät ole, mutta toisaalta eivät yritäkään olla. Asioita piilotellaan 34+35-kappaleen laskutoimituksen verran. Sen kertosäkeessä Grande sirkuttaa suoraan, mitä haluaa: ”Fuck me til daylight”.

Jos erityisesti tahtoo kuunnella lauluja seksistä, on vaikea keksiä syitä, miksi kuuntelisi lauluja Ariana Granden seksistä.

Olkoonkin Grande itse tylsimys, hänen musiikkinsa on ollut valtavan kiinnostavaa, mutta lähinnä singlekimaran muodossa.

Positions sen sijaan on tylsällä tavalla kohokohdaton levy, jolta puuttuvat nimenomaan huippusinglet. Yksikään levyn kappaleista ei yllä Granden kymmenen parhaan biisin joukkoon. (Lähimmäs pääsevät Doja Catin kanssa tehty diskojytä Motive ja ennakkosingle Positions.)

Levyllä on syksyn suurimman pop-albumin status, mutta se on lähinnä taustamusiikkia. Klisee ketjuvaatekauppojen soundtrackistä ei ole aikoihin tuntunut näin täsmälliseltä.

Granden ammattimaisuus ja yllätyksettömyys on sitä, miten hänen musiikistaan kuulee valtavirran suunnan. Granden uran ensimmäinen superhetki Break Free (2014) oli vielä suurteho-EDM:ää, mutta Positions on täysiverinen r&b-levy, koska se on suosituinta musiikkia juuri nyt.

Painopisteen siirtymisen on saattanut havaita jo joitakin vuosia sitten paitsi SZA:n ja Solangen kaltaisten r&b-laulajien suursuosiosta, myös siitä, miten valtavirran reunoilla on joukoittain neo-soul-nousukkaita, jotka tuovat kuuluviin kovin monen kaipaamia ”ääniä”.

Siksi hyvän popbiisin ideaali on rytmikkäämpi ja fraseeraavampi konsepti kuin se oli vielä muutama vuosi sitten. Siinä on vähemmän Ace of Basea ja enemmän Erykah Badua, vähemmän Ruotsia ja enemmän Yhdysvaltoja.

Grande ei ole enää kaivannut hänen parhaat kappaleensa tehneen Max Martinin tai monen muunkaan valkoisen miehen apuja, vaikka juuri yksi tyylipuhdas Martin-hitti Positionsilta puuttuu.

Kuvio on aika tuttu popin historiasta: niin kutsutun mustan musiikin kiuasta lämmitellään kovalla työllä sihahdusvalmiiksi. Sitten valkoinen supertähti karauttaa limusiinillaan paikalle, koska on kuullut, että juuri täällä on nyt ne bileet, joissa kannattaa olla. Hän kopioi minkä kerkeää, ottaa pari muikeaa selfietä ja poistuu voitot taskuissaan. Kiitos hei!

Kriitikon valinnat: Sellosankari ja kunnollista seksihulluutta

Albumi/pop

Kylie: Disco. BMG

★★★

Suomi mainittu! Mutta onneksi Teemu Brunilan nimi lukee Kylie Minoguen uutuus­levy Discon parhaan – eikä keski­verroimman – kappaleen Magicin kirjoittajalistan hännillä. Kuten levyn nimestä näkyy, suuren diskovuoden 2020 finaaliksi Kyliekin keskittyy vain ja ainoastaan olennaiseen. Disco on henkistä jatkoa vuoden 2001 klassikkolevy Feverille, muttei mistään myöhäisuran suurtyöstä voi puhua. Magicin lisäksi soittolistoille kannattaa poimia Sophie Ellis-Bextorin Get Over You’ta muistuttava Miss a Thing. Muun albumin kimppuun kelpaa palata vasta, jos ja kun Dua Lipan ja Róisin Murphyn tämän vuoden albumit on kuunneltu loppuun.

Albumi/elektroninen

Oneohtrix Point Never: Magic Oneohtrix Point Never.

Warp.

★★★★

Vuonna 2010 Daniel Lopatinin Oneohtrix Point Never ja tampere­laisen Jan Anderzénin Tomutonttu tekivät yhteis­kiertueen ja julkaisivat yhteis-ep:n. Kymmenen vuotta myöhemmin Lopatin oli tuottamassa The Weekndin levyä. Vastavuoroisesti Weeknd vierailee Magic Oneohtrix Point Neverin kappaleella No Nightmares. Magic Oneohtrix Point Never on Lopatinin helpoin levy tähän asti, koska valtavirta on tullut kohti Lopatinia, eikä päinvastoin. Se kannattaa korkata kamaripop-slovari Long Road Homella, jonka voisi sovittaa kenelle vain supertähdelle. Koko mitassaan albumi on hyvä aloituspiste, josta kelata Lopatinin tuotantoa taaksepäin. Ällisteltävää ääniasetelmissa on ainakin loppuvuodeksi.

Albumi/rock

Seksihullut: Vain unessa kärsimys loppuu.

If Society / Joteskii Groteskii.

★★★★

Seksihullut on Suomen riemastutta­vimpia rockbändejä aikana, jolloin rock­bändeille on alati vähemmän tilaa. Puhumattakaan, että kiitos kuvataiteilija Jyrki Nissisen, bändi on yhtä esteettisesti harkittu kuin se on darrainenkin. Tärkein voima on silti solisti Sirpa Järvenpää, joka laulaa kuin Juoppohullun päiväkirja tulkitsisi Siouxsie Siouxia. Bändin neljäs levy on täynnä The Fallin ja Pere Ubun sukuisia rockbiisejä, joissa tuokiokuvat pakotetaan lyriikaksi, riimeistä viis. Lopputulos on antiteesi juicemaisuuksille. Upea kertosäe on esimerkiksi Monster-energia-kappaleessa: ”Nyt edessäni on kuva susta nojaamassa Monster-energiajuoman sponsoroimaan Peugeot-minipakettiautoon.”

Albumi/klassinen

Oliver Coates: Skins n slime.

RVNG.

★★★★

Brittiläinen sellisti Oliver Coates on valmistunut Royal Academy of Musicista koulun historian parhain arvosanoin. Poikkeus­lahjakkuuttaan hän käyttää soittamalla selloa vahvistimen ja säröpedaalien läpi. Edellinen levy Shelley’s on Zenn-La oli akateemisen kuivaa elektroa, mutta Skins n slime soi kuin maalaisi marraskuun pimeyteen vielä muutaman vedon mustaa. Coates toistaa sellolla manausmaisia melodioitaan, ja antaa soiton levittyä väreilevinä ja halkeilevina kerroksina itsensä päälle hieman elektronisäveltäjien Tim Heckerin ja Fenneszin tyyliin. Lopputulos on ennenkuulematon. Onhan Temppeliaukion kirkko jo varattu?