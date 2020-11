Suosikkisarjakuva Kramppien & nyrjähdysten käsikirjoittaja on jukuripää, joka sai aikaan välirikon jopa luottopiirtäjän kanssa – Tekstiini ei kosketa, Pauli Kallio sanoo

Kramppien & nyrjähdysten ja monien muiden sarjakuvien kirjoittajalle Pauli Kalliolle sarjakuvien tekeminen on tapa hahmottaa ja käsitellä maailmaa.

Pauli Kallio on Suomen ainoa päätoiminen sarjakuvakäsikirjoittaja, on ollut jo 30 vuotta. Tänä syksynä hän julkaisi kookkaan kokoelman Ammatti: käsikirjoittaja, jossa on hänen kirjoitta­miaan sarjakuvia 22 piirtäjältä vuodesta 1986 lähtien.

Sekin on vain jäävuoren huippu. Kallio ei tiedä itsekään, kuinka monen taiteilijan kanssa on työskennellyt, mutta arvioi, että heitä on 50–60. Itse hän ei ole piirtänyt sitten nuoruudenkokeilujen.

Kirjassaan Kallio kirjoittaa muun muassa, että sarjakuvien tekeminen on hänelle tapa hahmottaa ja käsitellä maailmaa.

”Vaikkapa Krampeissa & nyrjähdyksissä nousee esiin ajankohtaisia asioita. Olo kevenee, kun saan käsitykseni kiteytettyä sarjakuvan muotoon. En ole mikään aktivisti, mutta yritän välillä vaikuttaa lukijoiden asenteisiin vaivihkaa”, Kallio sanoo.

Sarjakuvissaan Kallio on käsitellyt kaikkea atomivoimasta ateismiin ja työttömyydestä Yhdysvaltain pankkikriisiin, mutta aina henkilöhahmojensa ruohonjuuritasolta.

Kallion tunnetuin ja pitkäikäisin sarjakuva Kramppeja & nyrjähdyksiä täyttää ensi vuonna 30. Se on ilmestynyt useissa lehdissä, ensimmäisenä Rumbassa, sittemmin Helsingin Sanomissa ja pisimpään Suomen Kuvalehdessä. Sarjasta on koottu 13 kirjaa.

Christer Nuutinen on Kramppeja & nyrjähdyksiä -sarjan ensimmäinen ja tällä hetkellä myös viimeinen piirtäjä.­

Kramppeja & nyrjähdyksiä kertoi aluksi kahden nuoren miehen arjesta. Sittemmin he ovat vakiintuneet parisuhteisiin. Nuoret kaupunkilaiset ovat keski-ikäistyneet ajan kuluessa ja heidän elämänsä muuttunut sen mukaan. Ihmissuhteet ovat olleet aina sarjan päämoottori.

Siinä missä Tarmo Koiviston Mämmilä kuvaa yhteiskuntaa kaupunkiyhteisön tasolla, Kramppeja & nyrjähdyksiä käsittelee maailmaa neljän yksilön kautta. Suomalaisen sarjakuvan kahta pitkäikäistä suurteosta yhdistää arjen kuvaus huumorin suodattimen läpi.

Monissa Kallion sarjakuvissa huumori kiteytyy mietelmiksi. Kieli on napakkaa ja täsmällistä. Sarjakuva kertoo kuvilla ja nielee yllättävän vähän tekstiä luontevasti. Kuinka paljon piirtäjät vaikuttavat Kallion teksteihin?

”Ei heillä ole lupaa muuttaa tekstiä yhtään”, Kallio parahtaa.

”Kirjoitan hitaasti, hion ja karsin, mietin, miltä teksti näyttää ruudussa. Repliikissä on yleensä vain yksi virke. Ensimmäinen versio ei välttämättä muistuta kovin paljon sitä, jonka lähetän piirtäjälle.”

Pauli Kallio on suunnitellut Lyhenevä kesän Reetta Niemensivun piirrettäväksi.­

Yhden jakson kirjoittamiseen Kalliolta menee työpäivä, joskus ylikin. Nuorena Kallio haaveili kirjailijan urasta, mutta korostaa, että sarjakuva ei ole kirjallisuutta. Hän antaa piirtäjien luoda henkilöhahmot ja ympäristöt aika vapaasti. Käsikirjoituksissa Kallio kuvailee ruutujen tapahtumia.

”Minulla ei voikaan olla etu­käteen tarkkaa käsitystä loppu­tuloksesta. Piirtäjille pitää jättää tulkinnanvaraa. Tärkeintä on valita oikea piirtäjä, jonka tyyli vastaa riittävästi näkemystäni. Jotkut sarjat olen suunnitellut tietylle piirtäjälle, esimerkiksi Lyhenevän kesän Reetta Niemen­sivulle.”

Pauli Kallion yhteistyö Onnen lahjat -sarjakuvan piirtäjän Kati Kovácsin kanssa on jatkunut pitkään.­

Kramppien & nyrjähdysten ensimmäinen ja toistaiseksi viimeinen piirtäjä on Christer Nuutinen. Hän piirsi sarjaa 1991–1996 ja taas alkaen 2008. Yhtäjaksoisesti vielä pitempään Kallio on työskennellyt dj Ornette Birks Makkosen surrealistisia seikkailuja piirtävän Ville Pirisen kanssa. Myös Onnen lahjojen piirtäjän Kati Kovácsin kanssa yhteistyö on jatkunut melkein 30 vuotta.

Harva rikastuu sarjakuvia tekemällä. Kun rahaa on niukasti jaettavaksi, useimmat työskentelevät yksin. On pieni ihme, että niin moni lahjakas tekijä on toteuttanut Kallion näkemyksiä, jotkut jopa hyvin kauan. Kirjassaan Kallio mainitsee, että joskus yhteistyö on takellellut dramaattisesti.

”Esimerkiksi Christerin kanssa meillä on viha–rakkaus-suhde. Kun hänen kanssaan menee hyvin, menee tosin hyvin. Mutta hän on melkoinen jukuripää, enkä minäkään jaksa aina olla diplomaattinen. Christer on vähän kuin hankala pikkuveli.”

Dramaattisin tilanne tuli, kun Nuutinen lopetti Kramppien & nyrjähdysten tekemisen. Yli kymmenen vuoden tauon aikana sitä piirsivät sittemmin Tatu ja Patu -lastenkirjoilla menestynyt Sami Toivonen, kuvataiteilijaksi siirtynyt Katja Tukiainen ja sarjakuvataiteilija Mika Lietzén.

Sarjakuvakäsikirjoittaja Pauli Kalliolle sarjakuvien tekeminen on tapa hahmottaa ja käsitellä maailmaa.­

Vuosikymmenten varrella Kallio on tehnyt sarjakuvia moniin lehtiin, mutta käsikirjoittanut myös itsenäisiä sarjakuvateoksia. Hän sanoo tekevänsä mielellään molempia.

”Taitavia tekijöitä on nyt paljon enemmän kuin 80-luvulla, mutta lehdet keskittyvät muutamaan menestyssarjaan. Joudun painottamaan työtäni apurahoilla toteutettaviin kirjahankkeisiin. Tekisin mielelläni enemmän lehtisarjakuvia, joiden vakiohahmot melkein kirjoittavat tarinoitaan itse.”

Christer Nuutinen­

Christer Nuutinen: ”Pauli on aina ollut muuttumaton Peter Pan”

”Varmasti olen käynyt Paulin hermoille”, Christer Nuutinen myöntää Kramppien & nyrjähdysten tekemisestä. ”Varsinkin alussa olin hyvin nuori, hain omaa ilmaisuani ja halusin tehdä tyylilläni. Pauli taas alkoi jo asennoitua ammattimaisesti.”

Nuutinen ei ollut täyttänyt 20 vuotta, kun Kallio pyysi häntä sarjakuvansa piirtäjäksi. Nuutinen taittoi kirjapainossa ruotsalaisia ja norjalaisia seksi- ja autolehtiä eikä tykännyt duunista – koska ei omasta mielestään ollut tarpeeksi tarkka. Sarjakuva tarjosi muuta.

”Paulin käsikirjoitukset olivat realistisia ja minun piirrostyylini unenomaista. Ensimmäinen yhteenotto tuli, kun toivoin, että Pauli olisi sisällyttänyt käsikirjoituksiin fantasiaa. Jälkikäteen ajatellen oli ihan oikein, ettei hän tehnyt niin. Fantasia sopii joihinkin hänen muihin sarjoihinsa.”

Kallion arkisten huomioiden ja Nuutisen koukeroisen viivan välinen jännite on iso osa Kramppien & nyrjähdysten viehätystä. Nuutinen lopetti sarjan piirtämisen 1990-luvun loppupuolella, koska tunsi vuosien jälkeen, ettei voinut tuoda siihen mitään uutta.

”Mutta pitkäjänteinen tekeminen palkitsi, ja pitkän tauon jälkeen Suomen Kuvalehden tar­joama kokosivun väritila kiinnosti. Ensimmäisellä kerralla yritin pysyä Paulin mukana, mutta toinen kerta tuntui jo omalta. Viimeiset kymmen vuotta olivatkin tosi hyvää ­aikaa.”

Kramppien tarina on Kallion omaisuutta, mutta sen hahmot Nuutinen tuntee omikseen ja sanoo, että oli kiinnostavaa katsoa, kuinka muut tulkitsivat niitä välivuosien aikana. ”Pauli on aina ollut muuttumaton Peter Pan -hahmo, samanlainen valmiiksi aikuinen persoona koko yli 30-vuotisen tuttavuutemme. Käsikirjoituksista näkyy, mitkä elämänmuutokset ovat todella koskettaneet häntä.”

Nuutisen mukaan Kallion käsikirjoitusten muoto ei ole muuttunut vuosikymmenten varrella. Kirjoituskone on vain vaihtunut tietokoneeseen. Nyt Kramppeja & nyrjähdyksiä on vailla vakinaista kotia. Nuutinen miettii, voisiko sillä olla hänen piirtämänään vielä kolmas kausi.

”Olen pohtinut Paulin kanssa pitkän kirjamuotoisen Kramppi-tarinan tekemistä, mutta sen rytmi olisi tietysti erilainen kuin lehtisarjassa.”

Kati Kovács­

Kati Kovács: ”Paulin tekstiin ei tosiaan saa puuttua”

Suomen sarjakuvataiteen valioluokkaan kuuluva Kovács piirsi lyhyen tarinan jo Kallion esikoiskokoelmaan Pieniä tapauksia keskikokoisen ihmisen elämästä (1992). Mukana oli kuusi muutakin piirtäjää.

Kallion ja Kovácsin yhteinen sarja Onnen lahjat muistuttaa hengeltään Kramppeja & nyrjähdyksiä, mutta sen päähenkilö, myöhäiskeski-ikäinen ja pyylevä Mauri on ulkomuodoltaan erilainen. Aforistinen asenne voi tuntua tutulta Krampeista.

”Maurin kaljamaha tuli minulta. Sain suunnitella hänet ihan itse. Hän ei ole mikään silkoinen hahmo vaan särmikäs vastarannankiiski, vähän kuin omat hahmoni. Minua ovat aina kiinnostaneet rasvankäryiset mieshahmot”, Kovács sanoo.

”Paulin tekstiin ei tosiaan saa puuttua, mutta ei se ole tullut mieleenikään. Paulin kirjoittamat ovat Paulin juttuja. Olen ­aina yrittänyt ymmärtää, mitä Pauli haluaa sanoa, ja tehdä sen. Niissä voin keskittyä vain kuviin. Se on vastapainoa omille töille, joita miettiessä pää savuaa.”

Vuodesta 1986 Rooman liepeillä asunut Kovács puhuu puhelimeen rehevästi kuin italialainen torikauppias. Se on voinut tarttua asuinympäristöstä tai periytyä unkarilaiselta sukutaustalta, mutta puhetyylissä ei kuulu monille suomalaisille tyypillistä pidättyväisyyttä.

”Paulin hahmot puhuvat ihan eri tavalla kuin minun, käyttävät sellaisia sanoja kuin sangen ja varsin, joita minä en kai koskaan kirjoita. Minun hahmoni puhuvat paljon ronskimmin. Pauli on itsekin vakava ja pidättyvä, minä taas räiskyvä.”

Kovács tunnetaan omasta laajasta tuotannostaan. Hän ei ole juuri koskaan piirtänyt omiensa ohella muiden käsikirjoituksia kuin Kallion. Kallion kirjakokonaisuudet ovat yleensä lyhyiden tarinoiden ja monien piirtäjien antologioita, mutta Kovács piirsi Kallion Väritetyt unet -kirjan.

”Oli kai aikaa omien juttujen välissä. Pauli ei juuri kuvaillut uniensa visuaalisuutta, vaan sain kuvitella ne itse.”

Kallio sanoo itsekin, että kuuntelee piirtäjien toiveita, mutta toteuttaa niitä harvoin. Kovács on saanut harvinaisen myönnytyksen.

”Kerran kysyin, eikö Mauri voisi joskus tavata jonkun naisen. Pauli sanoi, että katsotaan. Jonkun ajan päästä Mauri saikin naisystävän.”

Maurin naisystävä vakiintui sarjan hahmona, mutta ei saanut nimeä ennen kuin Onnen lahjatkin jäi ilman vakinaista julkaisijaa. Toisaalta Kramppeja & nyrjähdyksiä ilmestyi kymmenen vuotta, ennen kuin Kallio antoi päähenkilöille nimet.