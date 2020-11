Sisustusarkkitehti Vertti Kivi on saanut yritykset vakuutettua siitä, että tiloilla vaikutetaan ihmisten viihtymiseen

Alun perin Vertti Kivestä piti tulla saksofonisti. Edelleen aktiivisesti soittava sisustusarkkitehti löytää yhteyksiä musiikin ja tilasuunnittelun välillä.

Laman jälkeen suomalaiset toimistotilat näyttivät kaikki samalta. Oli harmaankellertävät linoleumilattiat ja valkoiset kiinteät kipsilevyseinät, jotka muodostivat askeettisia koppeja, joissa oli hädin tuskin tuolit ja pöydät. Työpaikalla ei kuulunut viihtyä vaan tehdä töitä.

Vuosituhannen vaihteessa työtilat alkoivat hiljalleen muuttua, kun IT-alalla alettiin kilpailla osaavasta työvoimasta.

Tämän murroksen aaltoon pääsi varhain mukaan sisustusarkkitehti Vertti Kivi, jonka yritys Dsign Vertti Kivi & Co on sittemmin toteuttanut esimerkiksi Nokian Keilaniemen toimisto­tilat, Keskon ja Kemiran pääkonttoreiden sisustuksen, Finnairin A350-koneiden sisustuksen sekä lukuisten hotellien, kauppa­keskusten ja luksusristeilijöiden tilat.

Kivi on yksi Suomen tunnetuimmista sisustusarkkitehdeista. Hän on saanut yritykset vakuutettua siitä, että tiloilla voi vaikuttaa ihmisten energiatasoihin ja viihtymiseen – sekä siihen, miten he kuluttavat.

Kivi pitää sitä tärkeänä saavutuksena, sillä asiaa ei ole aivan helppo sanallistaa. Tila ja sisustus ovat kuin musiikkia, joka virittää tunnelman.

”Musiikissa on tietynlaisia muotoja ja värejä, nousuja ja draamaa, erilaisia rytmejä. Samalla tavoin tiloissa voi olla erilaisia värimaailmoja, valaistuskaavoja, muotokieltä ja tilatunnelmia”, Kivi kuvailee.

Suomalaisessa sisustuksessa on tavattu arvostaa funktionalismia, luonnonläheistä muotoiluperinnettä ja selkeitä skandinaavisia linjoja. Kiven puheissa toistuvat kuitenkin elämykset, unelmat ja vau-efektit.

”En halua seurata mitään tiettyä ihannetta tai linjaa. Aina lähdetään asiakkaiden toiveista. Joskus on hyvä myös ottaa riskejä ja vastustaa rohkeasti perinteitä.”

Mutta on tiettyjä elementtejä, jotka Kiveä henkilökohtaisesti viehättävät: avoimuus ja muunneltavuus.

Pari vuotta sitten Kivi sai suunnitella itselleen unelmiensa huvilan, Villa Kiven, joka sijaitsee pienellä saarella Porkkalan edustalla. Suuret ikkunat yhdistävät luonnonmaisemat avaraan ja värisävyiltään minimalistiseen sisätilaan, jota ei ole jaettu kiinteillä umpiseinillä.

”Olen aina rakastanut hyviä valaistuksia, vaihtuvia tunnelmia ja erilaisia materiaalipintoja. Tykkään paljon siitä, että voin muokata tunnelmaa esimerkiksi vuorokaudenaikojen mukaan.”

Konsepti elävästä sisätilasta on toiminut myös vientivalttina Kiven yritykselle.

Tällä hetkellä yrityksen pääpaino on Suomessa, ja noin 25 prosenttia liikevaihdosta on kansainvälisiä toimeksiantoja, mutta tavoitteet ovat korkealla.

”Nyt ollaan harjoiteltu tekemistä riittävän pitkään. On aika niin sanotusti pistää tuulemaan kansainvälisellä kentällä. Eli vielä on mielettömästi virtaa ja suhtaudun edelleen työhöni poikamaisella innostuksella”, 50 vuotta torstaina täyttävä Kivi sanoo.

Ennen kuin Kivi astui Taideteolliseen korkeakouluun opiskelemaan muotoilua ja sisustusarkkitehtuuria ja päätyi suunnittelemaan luksushotellien ja risteilijöiden sisustuksia hän opiskeli pari vuotta ympäristönsuojelua.

Onko nuoruuden huoli ympäristöstä unohtunut?

Ei ole, Kivi vakuuttaa. Hän on perustanut erillisen osaston suunnittelemaan ympäristöystävällisiä tilaratkaisuja. Ympäristöopinnot eivät ole siis menneet hukkaan.

”20 vuotta sitten yritykset eivät olleet vielä valmiita panostamaan hiilijalanjäljen pienentämiseen. Olen todella iloinen, että nyt kiinnostusta löytyy. Uskon, että tästä tulee merkittävä osa meidän toimintaa.”