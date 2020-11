Amazonin brittisarjassa metsästetään yliluonnollisia ilmiöitä ja nauruja.

Gus kulkee pakettiautolla, jonka kyljessä lukee ”connecting worlds”, maailmoja yhdistämässä. Auto kuuluu hänen työnantajalleen, laajakaistaoperaattori Smylelle.

Lausahduksen vitsi on siinä, että vapaa-aikanaan Gus yrittää löytää väyliä yliluonnolliseen maailmaan.

Amazon Prime Videon kahdeksanosainen Totuuden etsijät (Truth Seekers, 2020) on eräänlainen brittiläinen tv-versio Ghostbustersista.

Pakettivaunun takaosassa on joukko tee-se-itse-haamupaljastimia, ja paranormaalit ilmiöt seuraavat Gusia (Nick Frost) ja tämän uutta työparia Eltonia (Samson Kayo) kaikkialle. Outo tunnelma vahvistuu, kun tovereiden pakettiautoon pakenee Astrid (Emma D’Arcy), joka näkee kummituksia.

Mainiot sivuhahmot nivoutuvat erottamattomaksi osaksi tarinaa. Gusin kanssa majailevalla Richardilla (Malcolm McDowell), Eltonin siskolla Helenillä (Susan Wokoma) ja Gusin pomolla Davella (Simon Pegg) on kaikilla merkittävä osansa juonessa, joka paljastuu pala palalta.

Aluksi yksittäisiltä tapauksilta vaikuttavat keissit kootaan loppujaksoissa yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

Sarjassa näyttelevillä Nick Frostilla ja Simon Peggillä on historia salajuonten ja yliluonnollisen parissa.

Yhdessä he ovat näytelleet zombileffassa Shaun, kuolleiden kunkku (2004), poliisiparodiassa Hot Fuzz (2007), maailmanloppukomediassa The World’s End (2013) sekä alien-hassuttelussa Paul (2011). Pegg on ollut käsikirjoittamassa kaikkia, Frost viimeksi mainittua.

Totuuden etsijöiden kirjoittajiin kuuluvat lisäksi myös Nat Saunders ja James Serafinowicz.

Sarja on edellä mainittujen tapaan vuorattu sujuvilla nokkeluuksilla, mutta sen tempo on maltillisempi ja vitsiväli harvempi. Kaksikon aiempiin töihin tutustuneet jäänevät kaipaamaan heidän kanssaan työskennelleen ohjaajan Edgar Wrightin vauhdikasta kerrontaa ja kekseliästä leikkaustyyliä.

Totuuden etsijät on kuin kevytversio Peggin ja Frostin yhteisestä elokuvatuotannosta: sympaattinen ja hauska mutta ei sellainen komediatykitys, joka päätyisi katselulistalle uudelleen ja uudelleen.

Totuuden etsijät, Amazon Prime Video. (K16)