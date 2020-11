The Mandalorianissa on tunteita mutta ne piilotetaan, kirjoittaa Tero Kartastenpää.

Tilaan suoratoiston Disney+. Syksyllä Suomessa avattu palvelu maksaa seitsemän euroa kuukaudessa. Ennakkoluuloni ovat korkeat.

Palvelu on korvike animaatioelokuvien täyttämille dvd-hyllyille, joista otetaan Leijonakuningas pyörimään ja aloitetaan elokuva alusta heti, kun Simba on saanut kuninkuuden.

Tietysti Disneyn klassikoiden paheksunta on vanhahtavaa kuin Aku Ankan kritisointi housuttomuudesta.

Epäilykseni kohdistuukin laajentuneeseen Disneyhin. Sisältö­jätin uutuudet ovat viime vuosina olleet elokuvan rutto, edesmenneiden hittien paisutusta ja pidennystä. Erityisesti alaikäisiin keskittyvä yhdysvaltalaisfirma on lihonut kaltaisillaan, Marveleilla ja Star Warseilla.

Palvelu on sulava, teknisesti ja sisällöiltään. Väkivalta on veretöntä ja seksuaalisuus korkeintaan vihjailevaa.

Disneyn suurta taideanimaatiota, vuoden 1940 Fantasiaa pyydetään anteeksi. Plakaati ennen elokuvaa kertoo, että teoksessa ”kohdellaan kaltoin kansoja”, luultavasti koska yhdessä kohtauksessa stereotyyppisten aasialaisten näköiset tatit tanssivat. Historia kontekstoidaan sujuvasti.

Häiritsevää on, että plakaatin mukaan Disney tähtää ”kannustaviin tarinoihin”. Tämä kuulostaa tylsistyttävältä tsemppaamiselta. Kuin ei luotettaisi katsojien monimutkaiseen tulkintakykyyn.

Kun jaan käyttäjätunnukseni ystävälleni, hän saa kylmiä väreitä animaatioklassikoista, hevos­elokuvista ja pixareista.

Mikä minä olen tuollaisesta ilosta nurisemaan.

Palvelun vetonaula saa päästämään kädet puuskasta. Star Wars -sarja The Mandalorian on poikkeuksellisen hallittu.

Star Wars on elokuvissa kärsinyt pöhötaudista. Yllättäen puhkikulutetusta avaruussaagasta on saatu vielä puristettua sergioleonemainen, hillitty mutta kiihkeä tv-sarja. Tällaista tyylillistä pidättäytymistä ei ole nähty koko perheen teoksessa sitten Pixarin Wall-E:n (joka myös on palvelussa).

Luoja Jon Favreau tunnetaan suur-Disneyn hitintekijänä. Hän aloitteli Marvel-aaltoa Iron Manilla ja muokkasi Leijonakuninkaasta uudisversion. Favreau on keskittynyt avaruuden rämäisyyteen.

Disneyn animaatioiden suurin vahvuus on pohjimmaisten tunteiden tiristäminen: vanhempien kuolema (Bambi), raivona näyttäytyvä itsehäpeä (Kaunotar ja Hirviö), säälittävä rakkaus (kaikki).

The Mandalorianissa poikkeuksellista on päähenkilön kasvottomuus. Tunnetta on, mutta sitä ei näytetä. Star Wars -patsastelu on tiessään, kun soturi huolehtii vauva-Yodasta. Se on dumbomaisen suloista.