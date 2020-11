Tuomiot koskevat Veli Sepän maalaamia väärennöksiä, joita myytiin taidemaalari Ilkka Lammin (1976–2000) teoksina.

Turun hovioikeus on tuominnut kaksi taidekauppiasta yhden vuoden ja kuuden kuukauden ehdottomiin vankeusrangaistuksiin.

Toinen heistä on Jouni Ranta, joka on kirjoittanut väärennetyn taiteen kaupasta kaksi kirjaa toimittaja Marko Erolan kanssa. Niissä Ranta kertoo yhteistyöstään taidemaalari Veli Sepän kanssa. Ranta myi vuosien ajan väärennettyjä maalauksia ja on istunut jo aiemminkin vankilassa.

Hovioikeus ei muuttanut tämänkertaista tuomioita, jotka taidekauppiaat olivat saaneet Pirkanmaan käräjäoikeudesta tammikuussa 2019. Tuomiot koskevat Sepän maalaamia väärennöksiä, joita myytiin taidemaalari Ilkka Lammin (1976–2000) teoksina.

Ranta oli tilannut Veli Sepältä seitsemän Ilkka Lammin tyyliin maalattua teosta, minkä jälkeen Ranta ja toinen tuomittu olivat toimittaneet ne myytäväksi Ilkka Lammin myyntinäyttelyyn. Lammin sisar oli kuitenkin käynyt katsomassa teokset ennen näyttelyn avautumista ja todennut ne väärennetyiksi.

Tuomitut saivat puolentoista vuoden vankeusrangaistukset yllytyksestä törkeään väärennökseen sekä törkeän petoksen yrityksestä. Teot tapahtuivat vuosina 2010–2011.