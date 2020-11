Haruki Murakamin pieni romaani on ihastuttava ja häiritsevä kertomus yöllisestä Tokiosta

Haruki Murakami kirjoittaa visuaalisesti ja esittää lukijalle sekä yksityiskohdat että laajakulmanäkymän. On nautinto lukea näin varmaa ja tärkeilemätöntä tekstiä, kirjoittaa Noora Vaarala.

Romaani

Haruki Murakami: Pimeän jälkeen (Afuta Daku). Suom. Antti Valkama. Tammi. 216 s.

Pimeän jälkeen ei ehkä ole Haruki Murakamin kun­nianhimoisin teos, mutta ihastuttava se on silti. Pieni, omituinen ja vähän häiritsevä kirja.

Idea on yksinkertainen. Romaani (joka ilmestyi japaniksi vuonna 2004) seuraa muutaman hahmon elämää yhden yön ajan neonvalojen täplittämässä Tokiossa. Tarina alkaa hieman ennen puoltayötä ja päättyy aamuseitsemän lähestyessä.

Päähenkilöt ovat Mari ja Eri, pikku- ja isosisko. Parikymppinen Eri nukkuu lapsuudenkodissaan. 19-vuotias Mari on eräänlaisella pakomatkalla Tokion keskustassa. Hän istuu läpi yön avoinna olevassa ravintolassa lukemassa kirjaa, kun sisään lampsii siskon vanha luokkakaveri, homssuinen mutta sympaattinen Takahashi.

Mari on tyypillinen Murakamin päähenkilö. Introvertti, syrjään vetäytyvä ja sosiaalisiin sääntöihin turhautunut melankolinen hahmo. Puhelias Takahashi yrittää saada hänet purkamaan huolensa, ja pikkuhiljaa Marin hiljaisuus alkaa rakoilla.

Selviää, että siskosten suhde on epätasapainossa. Eri on perheen kuvankaunis prinsessa, josta tuli jo teininä ammatti­malli. Tavallisen näköinen Mari on jäänyt siskonsa varjoon. Marin oletetaan pärjäävän omillaan.

Japanilainen kulttuuri on huomattavan ulkonäkökeskeinen, mikä näkyy myös Murakamin kirjoissa. Hahmojen ulkoista olemusta analysoidaan pitkällisesti, ja he vertailevat itseään muihin. Niin Marikin tekee.

Nyt hänen täydellinen siskonsa lepää liikkumatta hiljaisessa huoneessaan – kunnes televisio alkaa pitää pahaenteistä särinää.

Murakami esittelee lukijalle pienen joukon viehättäviä ja surullisia sivuhahmoja. Heidät on selvästi rakennettu pieteetillä, mutta lopputulos on vaivattoman oloinen.

Haruki Murakami­

On nautinto lukea näin varmaa ja tärkeilemätöntä tekstiä. Murakami kirjoittaa visuaalisesti ja esittää lukijalle sekä yksityiskohdat että laajakulma­näkymän. Yöllistä Tokiota tarkkaillaan yläilmoista: sen verisuonten kaltaisia liikennevirtoja ja pimeyteen hiljeneviä lähiöitä. Erin kasvojen jokainen pieni värähdys raportoidaan tyydyttävällä tarkkuudella.

Kirja on helppo nähdä elokuvana. Tunnelma on unenomainen ja viipyilevä, sopivasti latautunut olematta pelottava. Murakami venyttää realismin rajoja ja vie lukijan vierailulle todellisuuden toiselle puolelle turhia selittelemättä.

Japanilaisesta kulttuurista kiinnostuneille Pimeän jälkeen tarjoaa virkistävää nojatuolimatkailua. Kiireinen salaryman nakuttaa tietokonettaan autiossa toimistossa. Tuntihotellissa ihmiset kirjautuvat huoneisiinsa anonyymisti. 7-Eleven-kioskeista ostetaan kalakakkuja, joilla ruokitaan puiston kissoja.

Suomentaja Antti Valkama on tehnyt huolellista ja miellyttävän huomaamatonta työtä. Tämä on hänen toinen Murakaminsa. On arvokasta, että olemme viime vuosina saaneet lukea niin monta suoraan japanista suomeksi käännettyä laaturomaania. Aiemmin käännökset tehtiin välikielen, yleensä englannin, kautta.

Toinen japanilaisen kirjallisuuden parissa ahkeroinut suomentaja on Raisa Porrasmaa. Onneksi osaajia nyt on ja kustantamot ymmärtävät heitä työllistää.