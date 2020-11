Marisha Rasi-Koskisen Rec-romaani on vuoden vaikuttavimpia, ja se tavoittaa tasoja, joihin ihminen harvoin sanoilla yltää

Romaani

Marisha Rasi-Koskinen: Rec. S&S. 647 s.

Heti alkuun on sanottava: Marisha Rasi-Koskisen Rec on tämän vuoden suurimpia ja vaikutta­vimpia teoksia. Eikä pelkästään sivu­määränsä puolesta.

Helpoimpiin se sen sijaan ei kuulu.

Romaani pirstoo tarinan, ja muoto ja sisältö lomittuvat ja peilautuvat tavoilla, joita on vaikea yhdistää yhteenkään toiseen teokseen. Recissä sisältöä ei ole ilman muotoa, eikä muotoa ilman sisältöä.

Rasi-Koskinen on aiemminkin näyttänyt tavoittavansa ajasta ja paikasta tasoja, joihin ihminen harvoin sanoilla yltää. Recissä lopputulos on kuin kanteenkin kuvattu camera obscura, jossa kaikki heijastuu ja toistuu toisinpäin pakottaen lukijan paikoin vaikeidenkin kysymysten eteen.

Rec on Rasi-Koskisen viides romaani. Viime vuonna ilmestyneestä nuortenromaanista ­Auringon pimeä puoli hän voitti sekä Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandian että Nuori Aleksis -palkinnon. Myös siinä Recissä isoon osaan nousevat kysymykset ajasta ja paikasta tulivat lukijaa lähelle.

Juonen tasolle pelkistettynä Rec kuulostaa kohtalaisen helposti lähestyttävältä. Lucas on tavallinen lapsi, ”tavallinen sanan mitä tavallisimmassa merkityksessä”. Kaikki muuttuu, kun hän kolmetoistavuotiaana tapaa Colen – ja Colen kaksoisveljen Nikin, jonka hahmoon kutoutuu monia kirjan mysteereistä.

Lucaksesta tulee Luc ja pojista tulee ystäviä, ehdottomasti ja intohimoisesti, ainakin hetken ajaksi. He jakavat salaisuuksia ja suunnitelmia – ja huoneita. Huoneet ovat omia todellisuuksiaan, joilla on omat sääntönsä ja rajansa, mysteerinsä ja merkityksensä. Näihin metaforisiin ja olemassa oleviin huoneisiin teos jakautuu.

Tarina varhaisteini-ikäisistä lapsista kulkee lomittain aikuisen Lucaksen tarinan kanssa. Aikuisuudessa Lucas ja Cole ­eivät varsinaisesti ole enää ystäviä, mutta Cole on kaikessa ­läsnä.

Aikuinen Lucas on vieraassa maassa, mahdollisesti Itä-Euroopassa, jossa kieli on vierasta ja tavat outoja. Lucas on matkalla Colen luo, ja matkallaan hän muistelee heidän joitakin vuosia aiemmin tekemäänsä elokuva­projektia.

Myös elokuva kytkeytyy kaupunkiin johon Cole on Lucaksen kutsunut. Elokuva ja kaupunki liittyvät yhteen myös niihin liittyvien merkitysten kautta: kumpikin edustaa syyllisyyttä, traumoja, kaksoismerkityksiä ja salaisuuksia.

Juoni, tapahtumien kulku, on kuitenkin Recissä ehdottomasti sivuosassa. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö tarina olisi mielenkiintoinen ja merkittävä. Teoksen todellinen merkityksen rakentaja on kuitenkin muualla: kielessä, rakenteessa, psykologiassa. Sisällössä ja muodossa.

Kuten jo kirjan nimestä näkee, on tallentaminen Recissä vahvasti läsnä. Mutta myös tallentamisen kyseenalaistaminen: kun jotain tallennetaan, oli se sitten kuvin tai sanoin, on helppo ajatella, että nyt on saatu talteen palanen objektiivista ­totuutta.

Mikään ei kuitenkaan voisi olla kauempana totuudesta, Lucakselle selviää. Kaikki on valintoja, tarinaa. Tämä käy selväksi jo ensimmäiseltä sivulta, jossa ”saatteeksi vierailijalle” kerrotaan muun muassa, että ”katsominen on teko” ja ”kuva on lopulta olemassa vasta kun sitä katsoo”.

Kirja nostaa esiin nykyajan vääristyneen suhteen tarinoihin. Toisaalta kaikki, politiikkaa ja tiedettä myöten, halutaan tarinallistaa. Toisaalta elokuvan tai kirjan tarinan arvo nousee ­aivan erityisesti, jos se perustuu tositapahtumiin. Se, missä mielessä ja missä määrin mikään tarina on ”tosi”, näytetään Recissä vahvasti ongelmallisena.

Tallentamista käydään läpi erityisesti valokuvaamisen kautta. Mitä valokuva kuvaa, mitä sen taustalla tapahtuu? Minkälaisissa kuvissa me itse olemme taustaa?

Tällä hetkellä Rasi-Koskinen on kokoaikainen kirjailija, mutta aiemmin hän on työskennellyt psykologina. Tausta näkyy teosten hienovaraisessa, viiltävän tarkassa ja monitahoisessa ihmisten ja heidän välisten suhteidensa kuvauksessa. Recissä psyykeen sukelletaan syvälle, niin sanojen kuin tapahtumien tasolla. Mielen vahingoittumista kuvaavat virkkeet korostuvat toistuessaan: ”Jos pakko­ajatuksella olisi visuaalinen muoto, se olisi tämä: Ei.”

Erityisen hienosti esiin piirtyvät varhaisnuorten askeleet ­aikuisuuden ja lapsuuden välimaastossa. Tätä kautta mieleen tulee kaksi hienoa nuoruuden ja identiteetin muodostumisen kuvausta: Monika Fagerholmin Diiva (1998) ja Riikka Pelon Kaikki elävä (2019), joissa nuoria mieliä ja elämiä lähestytään avoimesti ja pelottomasti.

Nuoruuden tapahtumilla saattaa olla valtaisat merkitykset, Rec osoittaa. Colella on Lucakseen valtava vaikutusvalta, ja Rasi-Koskinen kuvaa monin paikoin manipulatiiviseksi muodostuvaa ihmissuhdetta hengästyttävällä intensiteetillä. Kaksosuus on monin tavoin läsnä: paitsi ­Colen veljen kautta myös Lucaksen ja Colen symbioottisessa ystävyyssuhteessa, jossa rajat hämärtyvät silloinkin, kun niille ehdottomasti olisi tarvetta.

Useimmiten olen sitä mieltä, että romaanit paranevat tiivistyessään, ja 400 on ehdoton sivujen maksimimäärä.

Marisha Rasi-Koskisen Rec on kuitenkin Thomas Mannin Taikavuoren kaltainen poikkeus. Jokainen sivu on täynnä merkitystä, yhtäkään en ottaisi pois.