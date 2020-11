Yhdysvaltain presidentinvaalit

Kanye Westin presidentinvaalikampanja on ollut hyvin omalaatuinen. Westin ääntä itselleen ei laskettu mukaan äänimäärään.

Tiedotusvälineet ovat keskittyneet viime tuntien ajan liki täydellisesti kahden kandidaatin väliseen kisaan Yhdysvaltain presidenttiydestä. Salamavalot on suunnattu istuvaan presidenttiin Donald Trumpin sekä hänen haastajaansa Joe Bideniin.

Mutta samaan aikaan varsinkin sosiaalisessa mediassa katse on kääntynyt myös kolmanteen kandidaattiin: rap-artisti Kanye Westiin.

Westin nimi nousi jälleen voimakkaasti esiin Twitterissä, kun tämä julkaisi viestipalvelussa joukon vaaleihin liittyviä viestejä.

Hän muun muassa kertoi äänestäneensä presidentinvaaleissa ensi kertaa koskaan – ja tietenkin jotakuta sellaista, johon hän todella uskoo. Eli itseään.

Hän myös julkaisi videon, jossa kirjoitti oman nimensä äänestyslipukkeeseen ja kiitti samalla westmäiseen tapaan Jeesusta.

Muun muassa elokuvasivusto Deadlinen mukaan ainakin 60 000 amerikkalaista äänesti presidentinvaaleissa Westiä, joka oli mukana puolueiden ulkopuolella itsenäisenä ehdokkaana. Ääntenlaskenta on vielä kesken, joten ääniä tulee jonkin verran lisää.

Yhdysvaltain vaaleissa oli ehdolla Trumpin ja Bidenin lisäksi koko joukko, jopa yli 1 200, muitakin ehdokkaita sekä eri puolueista että näiden ulkopuolelta. Varteenotettavimmat ehdokkaat Trumpin ja Bidenin jälkeen ovat libertaaripuoleen Jo Jorgensen ja vihreän puolueen Howie Hawkins.

West itse äänesti Wyomingissa, jossa hänellä on The New York Timesin mukaan maatila ja jossa hän viettää paljon aikaa.

Westin antamaa ääntä itselleen ei kuitenkaan todennäköisesti laskettu mukaan. MarketWatchin mukaan niin kutsuttujen write-in-ehdokkaiden pitää maksaa muun muassa Wyomingissa käsittelymaksu, jotta ääni laskettaisiin mukaan. Sellaista West ei ole virkailijan mukaan tehnyt.

Write-in-ehdokasta ei voi äänestää numerolla, vaan häntä äänestävien pitää kirjoittaa ehdokkaan nimi äänestyslippuun.

Jeesukseksi pukeutunut ihminen piteli Kanye Westin kannatuskylttiä Make America Great Again -vaalitilaisuudessa Minnesotassa 30. lokakuuta.­

Hip hop -tähti, musiikkituottaja, muotisuunnittelija ja tosi-tv-tähti Kim Kardashianin puoliso aloitti presidentinvaalikampanjan Yhdysvaltain itsenäisyyspäivänä viime kesänä.

West ilmoitti kampanjastaan kuitenkin liian myöhään: useimmissa osavaltioissa määräaika ehdokkaiden rekisteröintiin oli jo mennyt.

Tästä syystä Westin ja hänen varapresidenttiehdokkaansa, saarnaaja Michelle Tidballin äänet laskettiin vain 12 osavaltiossa, joissa he olivat virallisella ehdokaslistalla.

Westille suosiollisin alue oli Tennessee, jossa hän näyttää saavan yli 10 000 ääntä. Joissakin osavaltioissa hän kipusi neljännelle sijalle, mutta parhaimmillaankin West onnistui saamaan äänistä vain 0,4 prosenttia.

Westin vaalikampanja on ollut kaikkineen hyvin erikoinen tapaus.

Ensi kertaa hän kertoi ehdokkuudestaan vuonna 2018, jolloin hän ilmoitti kampanjansa sekoittelevan toisaalta Trumpin kampanjaa, toisaalta Bernie Sandersin periaatteita.

Samalla kun kampanja heinäkuussa 2020 aloitettiin, alkoi myös tulevan levyn markkinointi. Levyn julkaisu on tosin siirtynyt tuonnemmaksi. Ehdokkuutta onkin pidetty laajasti lähinnä julkisuustemppuna.

West epäonnistui pääsemään virallisille ehdokaslistoille useimmissa osakasvaltioissa. Kaliforniassa taas sattui erikoinen tapaus, jossa äärioikeistolainen itsenäisyyspuolue oli asettanut Westin amerikkalaisen liikemiehen Rocky De La Fuenten varapresidenttiehdokkaaksi kysymättä Westiltä itseltään asiasta.

Kanye West oli päätyä Kaliforniassa varapresidenttiehdokkaaksi.­

Kampanjansa aikana West piti vain yhden virallisen vaalitilaisuuden. Etelä-Carolinan tilaisuuden sisältö täyttyi armeijaliiviin pukeutuneen ja runsaasti kyynelehtineen Westin erikoisista lausunnoista. Erityisesti hän nosti esiin abortin- ja pornonvastaisuuttaan. West kertoi myös harkinneensa vaimonsa kanssa abortin tekemistä heidän odottaessaan esikoistaan.

Lausunnot johtivat paljon julkisuutta saaneeseen aviokriisiin.

Myöhemmin puoliso Kim Kardashian kertoi, että lausunnot olivat johtuneet Westin sairastamasta kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä. Kardashian pyysi myötätuntoa sairaalle puolisolleen.

Kanye West ei vaikuta lannistuneen heikosta vaalimenestyksestään. Samaan aikaan kun Joe Biden piti vaaliyön puhettaan, West julkaisi Twitterissä viestin, jossa hän antoi ymmärtää pyrkivänsä presidentiksi jälleen vuonna 2024.