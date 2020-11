Kirjallisuus

Tutuimmat nimet listalla ovat Tommi Kinnunen, Anni Kytömäki ja Heikki Kännö.

Tämän vuoden kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon raati yllättää. Puolet ehdokkaista on ollut koko lailla tuntemattomia suurelle yleisölle: Ann-Luise Bertell, Ritva Hellsten ja Anne Vuori-Kemilä.

Eivät ole enää. Se on maamme merkittävimmän kirjallisuuskisan voima. Pelkkä ehdokkuus tosin ei vielä takaa suuria lukijamääriä.

Runoilijana aloittaneen Bertellin teoksia ei ole suomennettu. Hellsten tekee nyt ainakin osittaisen läpimurtonsa kolmannella romaanillaan ja Vuori-Kemilä jo toisellaan.

Kolmesta muusta valitusta Tommi Kinnunen nousi ehdokkaaksi heti esikoisromaanillaan Neljäntienristeys (2014), ja ehdolla oli myös hänen toinen teoksensa Lopotti (2016).

Samana vuonna Kinnusen kanssa Finlandian loppusuoralle selviytyi toinenkin esikoiskirjailija, Anni Kytömäki romaanilla Kultarinta, ja ehdokas Kytömäki on myös nyt.

Heikki Kännölle ehdokkuus on ensimmäinen, mutta Runeberg-palkinnon hän sai jo toisesta romaanistaan Sömnö (2019). Debyytti Mehiläistie oli vahvoilla Hesarin esikoisteoskisassa.

Seuraavassa ehdokkaat, raadin perustelut sekä mahdolliset linkit HS:n artikkeleihin ehdokkaista:

Ann-Luise Bertell: Heiman (Förlaget)

Ann-Luise Bertell­

”Heiman on vangitseva ja juureva tarina, joka vie meidät neljän sukupolven läpi Pohjanmaan avarassa maisemassa. Kirjan kieli on tarkkaa, mutta eleetöntä, sen ihmiset kipuilevat oman olemisensa ja muiden toiveiden ristipaineessa. Bertell katsoo henkilöitään lempeästi, myös silloin kun he vähiten sen ansaitsevat.”

Ritva Hellsten: Raija (Aviador)

Ritva Hellsten­

”Raija on surullisenkaunis ja jäljen jättävä taiteilijaromaani, jossa Ritva Hellsten tulkitsee edesmenneen kirjailijasisarensa Raija Siekkisen elämää ja sisäistä maailmaa uskottavasti. Teos käsittelee lahjakkuutta, rakkautta, kirjoittamisen onnea ja kauhua sekä arkipäivän armottomuutta tavalla, joka läpäisee lukijan suojauksen.”

Hesarin kriitikon Vesa Rantaman mukaan kyseessä on ”taitavasti rakennettu kronologinen romaani, joka alkaa kirjailijan kuolemasta ja kertoo limittäin hänen viimeisen vuotensa ja elämänsä tarinat”. – Voit lukea arvion kokonaan täältä.

Tommi Kinnunen: Ei kertonut katuvansa (WSOY)

Tommi Kinnunen­

”Jotkut marssivat sodista sankareina, jotkut ihmisarvostaan riisuttuina. Lapin sodan raunioille sijoitettu romaani kuvaa jälleenrakennusajan Suomen lohdutonta alkutilannetta, jossa ihanteet ja haaveet ovat romahtaneet. Tommi Kinnusen erilainen vaellusromaani jää elämään lukijan mieleen pitkinä, vaikuttavina jälkikuvina.”

Hesarin Helena Ruuskan mielestä Kinnunen on ”kirjoittanut jälleen koukuttavan lukuromaanin ja pitää romaanitaidetta hengissä vaikkapa salaperäisen Elena Ferrante -nimen taakse kätkeytyvän italialaisen kirjoittajan tapaan”. – Kokonaisuudessaan arvio löytyy täältä.

Anni Kytömäki: Margarita (Gummerus)

Anni Kytömäki­

”Margarita on helmi kirjaksi – tai jokihelmi simpukka, jonka sisältä löytyy yllätys. Teksti asettuu suomalaisten luontokirjailijoiden perinteeseen kaunokirjallisesti korkeatasoisella otteella, lukijansa älynystyröitä hieroen. Samalla romaani on kriiseissä hautuvan uuden ajan ajattelun kuvaus.”

Kytömäen uutuutta ei ole vielä arvioitu palstoilla. ”Margarita pureutuu sotienjälkeisen Suomen rakentumiseen yllättävillä ja riipaisevilla koukuilla, jotka heijastelevat historian lisäksi nykyaikaa hyvinkin kirkkaasti”, luonnehtii Arla Kanerva, jonka arvio on tulossa. Kultarinnan (2014) varsin kiittävä kritiikki löytyy täältä ja Kivitaskun (2017) ylistys täältä.

Heikki Kännö: Runoilija (Sammakko)

Heikki Kännö­

”Runoilija on kunnian himoisesti kirjoitettu eurooppalainen fantasia, joka vie lukijan seuraamaan Aurelian Bennin pirullista kujanjuoksua läpi 1800-luvun Euroopan. Tarina punoo yhteen magiaa, filosofiaa ja yhteiskunnallisia teemoja tavalla, joka pitää otteessaan viimeisille sivuille saakka.”

Hesarin Vesa Rantama pitää Kännön romaania fantastisena tulkintana siitä, miten luotiin natsien valtaannousun mahdollistanut kulttuuri: ”Kännö asettuu täysin tietoisesti vuosisataiseen Faust-mukaelmien joukkoon ja keskelle koetelluinta eurooppalaista kulttuuriperintöä”. – Voit lukea kritiikin täältä.

Anne Vuori-Kemilä: Mustaa jäätä (Karisto)

Anne Vuori-Kemilä­

”Yhteisön poikkeusyksilöitä tukahduttava paine, suomalainen vaikenemiseen kallistuva puhekulttuuri, vuosien tunnelukot ja mielenterveysongelmat. Vuori-Kemilän aiheet ovat raskaat, mutta hän kuvaa maailman kolhimia ihmisiään oikeudenmukaisella lämmöllä ja rakkaudella, heidät kirjailijan taidolla lihaksi ja vereksi muuttaen.”

Vuoden 2020 raadin muodostivat ulkoministerin valtiosihteeri Johanna Sumuvuori (pj), kulttuuritoimittaja Suonna Kononen ja yrittäjä Maija Kuusi.

Palkinto on suuruudeltaan 30 000 euroa. Summa on valtiovarainministeriön päätöksellä veroton.

Ensimmäisen kerran tunnustus jaettiin vuonna 1984. Pelkästään romaanien mittelöksi kisa muutettiin vuonna 1993, jolloin siirryttiin myös tapaan, että lopullisen palkinnonsaajan asetetuista ehdokkaista valitsee yksi tuomari. Tällä kertaa päätöksen tekee kapellimestari Hannu Lintu.

Viime vuonna voittajaksi julistettiin Pajtim Statovcin Bolla.

Viimeisin voittoisa nainen on Laura Lindstedt romaanilla Oneiron vuonna 2015. Kaikkiaan tunnustus on mennyt miehelle 22 kertaa. Bo Carpelan ja Olli Jalonen ovat voittaneet kahdesti. Naisilla voittoja on 14.

Kaikki kolme Finlandia-palkintoa jaetaan 25. marraskuuta järjestettävässä juhlassa, jota voi seurata suorana televisiolähetyksenä.

Lasten- ja nuortenkirjallisuuden sarjan ehdokkaat julkistettiin keskiviikkona ja tietokirjallisuuden ehdokkaat torstaina. Kussakin sarjassa raadit ovat aina nimenneet kuusi ehdokasta, mikä on sääntöjen sallima enimmäismäärä.

Kisan järjestää kustannusalan yhteinen Suomen kirjasäätiö.