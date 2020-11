Itseään täynnä oleva vloggari päätyy Moskovan kauhujen taloon Will Wernickin kauhuelokuvassa.

Kauhuelokuva

Follow Me, ohjaus Will Wernick, pääosissa Keegan Allen, Holland Roden, Denzel Whitaker, George Janko. 88 min. ★

Kauhuelokuva näyttää olevan lajityyppi, johon on vaikeinta keksiä mitään uutta ja tuoretta. Nykykauhussa tosin käytetään usein lähtökohtana nykyistä teknologiaa, mutta se mitä sitten seuraa, onkin useimmiten sitä vanhaa perustavaraa.

Follow Me käyttää ponnahduslautanaan somea. Päähenkilö on miljoonayleisöjä tempauksillaan ja niistä tekemillään vlogeilla kerännyt adrenaliinifriikki Cole (Keegan Allen). Nyt Cole on ystävineen matkalla Venäjälle, Moskovaan, jossa odottaa seuraava suoratoistona lähetettävä elämys: aivan uudenlainen pakohuone.

Kokemus osoittautuukin uskottua rankemmaksi. Onko Cole kavereineen päätynyt venäläisgangstereiden kidutuskammioon, josta ei elävänä selvitä?

Follow Messä on kaikuja aiemmista teoksista: hieman Saw- ja Hostel-kauhumäjäyksistä sekä The Game – Oletko valmis peliin? -elokuvasta ja myös Wernickin omasta Escape Roomista (2017). Ongelmana on se, ettei Wernick ole kyennyt rakentamaan vaikutteistaan kovinkaan omaperäistä tai tehokasta kauhutarinaa.

Follow Men moraalikin on perin tuttua: hedonistisen, toisista piittaamattoman ääliön kuuluukin saada näpäytys toilailuistaan. Tosin tässä näpäytys menee hiukka hakoteille karmein seurauksin, mutta jos Wernick on kuvitellut elokuvan lopun olevan yllätyksellinen, hän erehtyy. Moista ironista yllättelyä nähtiin jo 1950–60-luvuilla Hämärän rajamailla - ja Alfred Hitchcock esittää -televisiosarjoissa ja sen jälkeen usein.

Kuten Escape Roomissa, Follow Men näyttelijät ovat tuoreita naamoja, tosin roolisuorituksista päätellen myös vielä aika kokemattomia.

Follow Men kaltaiset mielikuvituksettomat halpiskauhikset ovat tavaraa, johon ei kannattaisi tuhlata valkokangasta tai edes dvd:n materiaaleja nyt kun suoratoistopalvelutkin on keksitty.