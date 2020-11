Kirjava lintu on masentava elokuva, mutta se on silti katsomisen arvoinen, visuaalisesti antoisa ja ankaruudessaan tinkimätön teos

Ohjaaja Václav Marhoul kuvitti Jerzy Kosińskin romaanin synkäksi elokuvaksi.

Draama

Kirjava lintu (The Painted Bird), ohjaus Václav Marhoul, pääosissa Petr Kotlár, Julian Sands, Harvey Keitel, Julia Valentova. 169 min. K18.

★★★★

Kun ottaa huomioon Jerzy Kosińskin (1933–1991) romaanin Kirjava lintu maineen, on jopa outoa, että siitä on tehty elokuva vasta nyt. Romaani ilmestyi 1965, suomeksi 1967, ja siitä tuli pian paitsi kiitetty ja suosittu menestysromaani, myös varsin kiistelty teos.

Kirjalliset piirit ovat kiistelleet muun muassa siitä, onko Kosińskin teos lainkaan omaelämäkerrallinen tai onko hän itse edes kirjoittanut sitä. Vuonna 1991 itsemurhan tehneen kirjailijan persoona ei mitenkään lieventänyt kiistoja, sillä hän levitti mielellään keksittyjä tarinoita itsestään ja mahdollisesti käytti teoksissaan länsimaissa tuntemattomiksi jääneiden puolalaiskirjojen aineksia. Kirjavan linnun omaelämäkerrallisuutta Kosiński ei vahvistanut eikä kieltänyt.

Totuus kuitenkin on, että juutalainen Kosiński, alkuperäiseltä nimeltään Jozef Lewinkopf, vietti lapsuutensa perheineen natsien miehittämässä Puolassa paikallisten kyläläisten suojelemana. Perhe selviytyi vainoista ja vuonna 1957 Kosiński muutti Yhdysvaltoihin. Hän kirjoittikin teoksensa englanniksi. Niistä se toiseksi tunnetuin on Mukana kuvassa (1971), josta Hal Ashby teki pikkuklassikoksi muodostuneen elokuvan Tervetuloa, Mr. Chance! vuonna 1979.

Kirjava lintu puolestaan kertoo pojasta, joka vaeltaa natsien miehittämässä Itä-Euroopassa ilman mitään suojelua, kokien päinvastoin kovia taikauskoisten, tietämättömien ja julmien kyläläisten taholta. Kirja on rankka kuvaus ihmisten raakuudesta toisiaan kohtaan. Mustasilmäinen poika on kuin lintukauppiaan kirjavaksi maalaama lintu, jonka toiset linnut nokkivat hengiltä, koska se on erilainen.

Tšekkiohjaaja Václav Marhoulin suunnitelma tehdä elokuva Kirjavasta linnusta sai kunnolla tuulta purjeisiinsa vasta, kun tunnettu ruotsalaisnäyttelijä Stellan Skarsgård lupautui mukaan elokuvaan. Skarsgårdin vanavedessä projektiin liittyi liuta muita maineikkaita näyttelijöitä, kuten Harvey Keitel, Barry Pepper, Julian Sands ja Udo Kier. Näin Kirjavalle linnuille kertyi nimekkäiden näyttelijöiden myötä vähitellen rahoitusta.

Tunnetut ulkomaiset näyttelijät käväisevät elokuvassa pienissä sivurooleissa. Stellan Skarsgårdin saksalaissotilaalla ei ole edes vuorosanoja.­

Marhoul on persoonallinen elokuvantekijä, jonka kolmesta ohjaustyöstä meillä on aiemmin julkaistu dvd:llä pienimuotoinen psykologinen sotaelokuva Taistelu Tobrukista (Tobruk, 2008). Se ei kerro Tobrukin taistelusta, vaan muutamasta tšekkisotilaasta, jotka juuttuvat Pohjois-Afrikassa hiekkaiseen juoksuhautaan samalla, kun toisen maailmansodan ratkaisun hetkiin kuuluva Tobrukin taistelu riehuu lähistöllä, mutta heidän ulottumattomissaan.

Samanlaista omintakeisuutta on Kirjavassa linnussa, jonka ankara mustavalkokuvaus luo mielleyhtymiä rautaesiripun takaiseen itäeurooppalaiseen elokuvaan, jonka aiheena usein oli toinen maailmansota. Elokuvassa puhuttu kieli on niin sanottua interslaavia, erilaisten slaavilaisten kielten sekoitusta, sillä ohjaaja ei Kosińskin tavoin halunnut sijoittaa tarinaa minnekään tietylle Itä-Euroopan alueelle.

Kaksi neuvostoliittolaista elokuvaa tulee Kirjavasta linnusta pakostakin mieleen: Andrei Tarkovskin Ei paluuta (1962) ja Elem Klimovin Tule ja katso (1985). Kumpikin kertoo nuoresta pojasta toisen maailmansodan myllerryksessä. Tyylillisesti Kirjava lintu on kuitenkin erilainen kuin ne.

Tyylilaji tekeekin siitä hieman ongelmallisen, sillä sen sijaan, että Marhoul yrittäisi saada katsojaa myötäelämään tarinaa pojan kautta, hän tuntuu koko ajan etäännyttävän tätä siitä. Yksi syy tähän on siinä, että, toisin kuin kirjassa, pojan mielenliikkeitä ja hänen tuntemuksiaan ei mitenkään kuvailla, ei hänen itsensä eikä kertojanäänen kautta. Meillä on vain pojan kasvot, sillä hän ei edes puhu. Poika on kuin tyhjä allas, johon kaikki kauheus kaadetaan. Lopussa sentään näytetään, mihin se on johtanut.

Etäännyttävää on myös tapahtumien mekaaninen jatkumo. Elokuvan jokainen ”luku” on nimetty sen henkilön mukaan, jonka poika kulloinkin matkallaan tapaa, ja aina tähän liittyy jotain väkivaltaista ja kauheaa, mikä pitemmän päälle alkaa tuntua tarkoitushakuiselta, pahuudelta pahuuden kuvaamisen vuoksi. Kosińskin romaani noudattaa samaa linjaa, mutta välttää samanlaisen mekaanisuuden.

Toisaalta etäännytys, ja kauheimman väkivallan näyttämättä jättäminen, palvelee katsojaa siinä, että se tekee sietämättömän katsomisesta edes jollain tapaa siedettävää.

Pet Kotlarin esittämä poika kohtaa matkallaan muun muassa Barry Pepperin näyttelemän natsisotilaan.­

Kosińskin romaanin tapaan Marhoulin elokuvan näkemys ihmisistä ja ihmisyydestä on karu, lähes toivoton. Ihmiset ovat ennakkoluulojensa ja viettiensä vankeja, ja heidän maailmansa on julma paikka. Eikä tämä näkemys ole aikaan sidottu. Vaikka tarinan tapahtumat on sijoitettu toisen maailmansodan kaaokseen, eivät ne ole mahdottomia missään ajassa; sen on historia moneen kertaan todistanut.

Tässä mielessä Kirjava lintu on masentava elokuva, jota on näin koronavirusepidemian ja taloudellisten vaikeuksien aikana ainakin herkemmille katsojille vaikea suositella. Se ei silti merkitse, etteikö Kirjava lintu olisi katsomisen arvoinen, visuaalisesti antoisa ja ankaruudessaan tinkimätön teos, joka sellaisena muistuttaa paitsi Tarkovskin Ei paluuta -elokuvaa, myös hänen Andrei Rubleviaan (1966) ja Stalkeriaan (1979).

Nuoren Petr Kotlárin tehtävänä on ilmentää pojan tunteita ja kokemuksia pelkillä ilmeillä ja katseilla. Hän tekee sen hienosti. Tunnetut ulkomaiset näyttelijät käväisevät pienissä sivurooleissa. Skarsgårdin saksalaissotilaalla ei ole edes vuorosanoja.

Kotlárin lisäksi Kirjavan linnun tähti onkin Vladimir Smutnýn hieno mustavalkokuvaus, jolla tavoitetaan sävykkäästi niin maaseudun rähjäisyys kuin sen hehkukin.