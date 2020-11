Ken Hensley kuoli keskiviikkona Espanjassa, jossa asui viime vuodet.

Ken Hensley (oik.) esiintyi vuonna 2013 Suomessa. Kuvassa myös Mika Järvinen, joka esiintyi yhtyeineen Crazy World of Mika Järvinen Hensleyn kanssa. Järvinen on kirjoittanut kirjan Uriah Heepin Hensley-vuosista ja vaikutuksesta Suomessa.­

Muusikko Ken Hensley on kuollut 75-vuotiaana, kertovat brittimediat. Brittiläinen Hensley tunnetaan parhaiten Uriah Heepin urkurina ja laulunkirjoittajana. Hän oli yhtyeessä vuosina 1970–1980.

Hensleyn kuolemasta kertoi hänen Trevor-veljensä Facebookissa. Veljen mukaan Hensley kuoli keskiviikkoiltana kotonaan Espanjassa rauhallisesti, puolisonsa rinnallaan.

Ken Hesley (oik. Kenneth David Hensley) oli syntynyt Lontoossa 24. elokuuta 1945. Hän liittyi basisti Paul Newtonin, kitaristi Mick Boxin ja laulaja David Byronin kanssa Spice-nimiseen yhtyeeseen helmikuussa 1970. Pian lontoolaismuusikot vaihtoivat yhtyeen nimeksi Uriah Heep.

Uudella nimellä ja muusikkojoukolla Hensley-Box-Byron sekä rumpali Lee Kerslake ja basisti Gary Thain yhtye saavutti valtavaa menestystä Yhdysvalloissa ja ympäri Eurooppaa, ja aivan erityisesti Suomessa, jonne yhtyeelle muodostui hyvin tiivis side.

Yhtyeen progevaikutteiselle hard rockille oli ominaista raskas, Hammond-uruista, laulajan falsetista ja kitaran wah wah -pedaalista muodostuva, muista poikkeava sointi. Bändiä pidetään hard rockin ja progressiivisen rockin tärkeimmistä vaikuttajista maailmassa.

Hensley kirjoitti tai oli mukana kirjoittamassa valtaosan yhtyeen kappaleista vuoteen 1980 asti. Hän kirjoitti esimerkiksi yhtyeen suurimman hitin Easy Livin’. Muita Hensleyn hittejä olivat Lady in Black, Stealin ja Look at Yourself.

Yhtye levytti Hensleyn aikana 13 levyä, livelevyn Uriah Heep Live – January 1973 sekä useita kokoelmia ja singlejä.

Ken Hensley jätti yhtyeen 1980, koska oli eri mieltä jäsenistöään vaihtaneen bändin uudesta musiikillisesta suunnasta.

”Heepin jälkeen olin romuna, sekä henkisesti että fyysisesti. Yhtye oli urani tärkein vaihe, mutta vain yksi kaistale koko elämääni”, Hensley kertoi HS:lle vuonna 2013.

Eronsa jälkeen hän oli mukana hetken aikaa Blackfoot-yhtyeessä ja myöhemmin urallaan hän esiintyi useiden eri yhtyeiden kanssa.

Hensley oli elämänsä aikana kaikkiaan 18 vuotta kokaiinikoukussa, mutta hän raitistui ja tuli uskoon, ja oli välillä pois musiikkimaailmasta jopa vuosikymmenen ajan.

”Laulujen kirjoittaminen ja musiikin tekeminen on yhä kaikkein tärkein tehtäväni”, Hensley kertoi 2013. Hän piti ahkerasti myös laulunkirjoittamisen työpajoja muille muusikoille.

Kuolemansa aikaan Hensley oli valmistelemassa soololevyä.

Hensley asui viime vuodet Espanjassa, Trevor-veljen mukaan hänet polttohaudataan Espanjassa.

Suomessa Hensley esiintyi elämänsä aikana lukuisia kertoja, niin Uriah Heepin kanssa kuin myöhemmin sooloartistinakin.

Uriah Heep kävi Suomessa 1974. Kuvassa David Byron (vas), Gary Thain, Ken Hensley.­

Katso Uriah Heepin haastattelu vuodelta 1974 Yleisradion Elävästä arkistosta: