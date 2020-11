Koronavirus sulki konsertit ja matkailun, mutta Tuskan järjestäjä keksi yhdistää ne verkossa: Tuska Utopiaa on kirjoittanut Teemu Keskisarja, ja konseptia myydään ympäri maailmaa

Tuska Utopia haluaa yhdistää musiikki- ja matkailuohjelman ja myydä konseptia ympäri maailmaa.

Kun koronapandemia lamaannutti keväällä elävän musiikin alan, Tuska-festivaalin järjestävä Finnish Metal Events -yhtiö (FME) joutui muiden tapaan kovan paikan eteen. Liiketoiminta lähti alta, jotain piti tehdä.

”Kun tilanne kärjistyi, meille tuli paljon kysymyksiä, miten tähän reagoidaan. Alettiin miettiä mitä tehdään”, kertoo toimitusjohtaja Eeka Mäkynen.

Yhtiö päätti yrittää jotain uutta. Syntyi Tuska Utopiaksi nimetty konsepti, joka yhdistää musiikkia ja matkailuohjelmaa.

Kun konserttisalien ovet menivät keväällä kiinni, jotkut bändit kokeilivat striimata keikkoja verkossa. Verkkokeikat ovat kuitenkin jääneet lähinnä kokeiluiksi. Syynä on Mäkysen mielestä se, että ne ovat aika valjuja kokemuksia.

”Jos vain poistetaan yleisö ja laitetaan bändi tyhjälle lavalle, se on vähän kuin Euroviisujen kenraaliharjoitus. Se jättää kylmäksi.”

Elävä musiikki edellyttää elävää esiintymistä ja dialogia yleisön kanssa. Tyhjän salin, sen keskellä seisovan kameran ja kotona laitteelta katselevan fanin kanssa sitä ei synny.

”Mietittiin aitoutta. Pitää olla aito ympäristö, jossa artisti voi esiintyä, ei mitään green screeniä tai lisättyä todellisuutta.”

Bändit päätettiin viedä inspiroiviin paikkoihin. Se taas edellyttää matkustamista, joka on keikkaileville muusikoille arkea. Kun bändi on kiertueella, suurin osa ajasta kuluu bussissa.

Vaikka harva muusikko siitä puolesta työtään taitaa pitää, Mäkysen mukaan he halusivat luoda artistille saman kokemuksen. ”Alettiin miettiä, että mihin viedään bändi. No, johonkin metsään, missä ei ole ennen oltu.”

Siitä syntyi ahaa-elämys. ”Keksittiin, että jumalauta – me tehdään matkailuohjelmaa. Konsertit ja matkailu on nyt ne kaksi asiaa, jotka on suljettu. Tajuttiin, että voidaan tehdä Suomea tunnetuksi suomalaisten metallibändien kautta.”

Tuska Utopia on rohkealta kuulostava yritys löytää uudenlainen tapa myydä keikkoja aikana, jolloin perinteiset konsertit on kielletty ja lomalennot peruttu.

Ohjelman keikkataltiointi tehdään Mäkysen mukaan isolla kalustolla. Oheen lisätään matkailuohjelmatyyppistä juontoa sekä bändin haastattelu, jonka tekee Annina Pikkumäki.

Turmion Kätilöiden esitys taltioitiin Suvilahden kaasukellossa.­

Ensimmäiset keikat ovat Suvilahden kaasukellossa, salaisessa kivilinnassa ja Pälkäneen rauniokirkossa. Taustakirjoittajana on toiminut historioitsija Teemu Keskisarja.

”Keskisarja osaa aika hyvin juurruttaa paikat historiaan”, Mäkynen sanoo. ”Hän on kertonut meille historian omalla raflaavalla tyylillään.”

Kokonaisuuden paketoi juontajana toimiva Lost Society -yhtyeen laulaja–kitaristi Samy Elbana. Tunnin kokonaisuutta yritetään myydä suomalaisen metallimusiikin faneille ympäri maailmaa.

Riskit ovat kohtuulliset. Tuotanto maksaa paljon ja konsepti on vähän epäselvän oloinen.

Verkkokeikoissa on ihan omanlaisiaan riskejä. Ensimmäinen on lipunmyynnin rytmi. Perinteisten keikkojen liput ostetaan pääosin etukäteen. Kun keikkapäivä koittaa ja salin ovet avataan, järjestäjällä on aika hyvä käsitys siitä, kuinka paljon yleisöä tulee paikalle. Tämä ei päde striimikeikkoihin.

”Striimikeikkojen harmillinen piirre on, että liput ostetaan aina tunti ennen vetoa”, Mäkynen sanoo. ”Jäähallikeikan kohdalla sellainen olisi aika mahdoton tilanne.”

Tuska Utopian yhden ohjelman budjetti on kuitenkin juuri samaa luokkaa kuin suomalaisen bändin jäähallikeikan tuotantokustannukset. Puhutaan useista kymmenistä tuhansista euroista.

Julkaisuformaatti tuo toisenkin uudenlaisen ongelman. ”Aika on haaste”, Mäkynen sanoo.

Jokainen jakso on nähtävissä vain 48 tunnin ajan sivulla semilive.fi.

”Sopimusteknisistä syistä.”

Vastaus viittaa siihen, että netissä myytävä taltioitu keikka tavallaan putoaa tuotteena kahden perinteisemmän tuotteen, konsertin ja levyn, väliin.

Konserttiin myydään lippuja, ja lipputuloista kohtuullisen iso osa menee bändille. Levyjen myyntituloista artistille taas jää hyvin pieni osa, ainakin perinteisissä sopimuksissa.

Jos verkossa myytäviä keikkoja voisi katsoa yhtä pitkään kuin vaikka tv-ohjelmia Ylen Areenassa, tuotteen voisi tulkita olevan levy, jolloin rahat menisivät levy-yhtiölle.

Levy-yhtiölle toki kuuluu omansa, mutta tällainen malli ei ratkaisisi bändien, promoottorien ja kaikkien alalla toimivien ammattilaisten toimeentulo-ongelmaa. Siis juuri sitä ongelmaa, jota FME yrittää konseptillaan ratkoa. Kun ohjelma on katsottavissa vain 48 tuntia, se on teknisesti katsottuna konsertti, ja bändi sekä tekniikka saavat kunnon korvauksen.

Battle Beast soittaa salaisessa kivilinnassa.­

FME suunnittelee tekevänsä konserttisarjaansa pitkään. Kiinnostavat konserttimiljööt luovat tunnelmaa, mutta järjestäjä toivoo niiden vetävän myös yleisöä, joka ei välttämättä ole esiintyjien faneja.

”Tavoitteena on, että puolet yleisöstä tulisi ulkomailta”, Mäkynen sanoo ja kertoo kohdemaita olevan alkuvaiheessa Kiina, Japani, Pohjois-Amerikka, Venäjä ja saksankieliset maat.

Suomi tunnetaan metalli­musiikista, ja nyt metallin avulla tehdään siis matkailuohjelmaa Suomesta.

HS.fi näyttää tilaajilleen Tus­ka Utopian keikat 24 tunnin ajan, alkaen klo 21: 13.11. Tur­mion Kätilöt Suvilahden kaasukellossa, 20.11. Battle Beast salaisessa kivilinnassa ja 27.11. Apocalyptica Pälkäneen rau­niokirkossa.