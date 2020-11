Lokakuun lopulla eronneen johtajan tilalla aloittavalla Niki Mathesonilla on työkokemusta ja opintoja myös tanssin saralta. Tanssin talon haasteina ovat hänenkin kaudellaan eri toimijoiden yhdistäminen sekä rahoituspohja.

Tanssin talo ry:n hallitus on valinnut Niki Mathesonin Tanssin talon uudeksi johtajaksi. Matheson (s. 1967) aloittaa tehtävässä tammikuussa 2021. Hän siirtyy Tanssin taloon Kulttuuritehdas Korjaamon johtajan paikalta.

Aiemmin Matheson on työskennellyt myös Helsingin juhlaviikkojen hallintojohtajana sekä eri tanssiryhmien ja -festivaalien parissa.

Tanssin talo on rakenteilla Kaapelitehtaan yhteyteen Helsingin Ruoholahteen, ja sen suunnitellaan aloittavan toimintansa tammikuussa 2022.

Edellinen johtaja Matti Numminen erosi tehtävästään lokakuun lopulla, eikä tarkempia perusteluita kerrottu julkisuuteen.

Tanssin talo ry:n hallituksen puheenjohtaja Tuuli Kousa kertoi hallituksen arvioineen, että ’Nummisen johdolla ei ole edellytyksiä mennä avajaisiin ja sen yli’, mutta korosti, että päätös tehtiin yhteisymmärryksessä Nummisen kanssa.

Tanssin taloa on aiemmin arvosteltu esimerkiksi heikosta viestinnästä tanssitaiteilijoiden suuntaan ja riittämättömäksi epäillystä rahoituksesta. Uusi johtaja Matheson sekä Kousa korostavat nykyisessä ja tulevassa työssä tanssin moninaisuutta ja tavoitetta kaiken tanssin talosta.

Kousan mukaan Tanssin talossa on tällä hetkellä työn alla ”eritasoisien kumppanuuksien rakentaminen ja viimeisteleminen”, ja tämä tulee jatkumaan myös Mathesonin kaudella.

”[Haasteena on] se, miten saadaan rakennettua sellainen toimintamalli, että se palvelee tanssin eri kokoisia ja erilaisia toimijoita laajasti. Tavoitteena on vahvasti kaiken tanssin talo”, Kousa kuvaa.

Matheson pitää tärkeänä myös sitä, että talo ei ole pelkkä paikka.

”Talon tehtävä on toimia valtakunnallisesti ja toimia linkkinä kansainvälisen tanssin ja taiteen kenttään. Ei pidä ajatella, että on vain paikka mihin mennä ja paikka josta käsin tapahtuu, vaan olemme olemassa yhtenä toimijana”, Matheson sanoo.

Tulevan Tanssin talon havainnekuva.­

Tavoitteena on myös saattaa tanssia mahdollisimman laajan yleisön saataville. Siinä Mathesonin kokemuksen mukaan tärkeää on hyödyntää useita eri keinoja ja tietää, millaista yleisöä tavoitellaan. Ennen kaikkea Matheson uskoo, että toiminta pitää tehdä helposti lähestyttäväksi.

”Madaltaa kynnystä sen verran, että uusi ilmiö ja sen kokeminen vetoaa. Siinä kohtaa uusi, hieno rakennus, ikään kuin symboli tekemiselle, on hieno lähtökohta.”

Kousan mukaan uuden johtajan Mathesonin valinnassa korostui kokonaisuus, jossa yhdistyvät vahva kulttuurisektorin johtamiskokemus ja hallinto-osaaminen sekä syvällinen ymmärrys tanssista substanssina. Mathesonilla on työkokemuksensa ohella taustanaan Teatterikorkeakoulun taiteen tuottajan tutkinto ja koreografin opinnot.

”Hänellä on oivallinen tausta tehtävään ja sen nopeaan haltuunottoon. Se on kriittistä, kun tavoitteena on, että alkuvuodesta 2022 talo on auki ja toiminnassa”, Kousa perustelee.

Tuuli Kousa.­

Haasteena johtajalle on kumppanuuksien ohella julkisuudessakin kritisoitu rahoituspohja. Tanssin talo tarvitsee myös hallituksen puheenjohtajan mukaan lisärahoitusta.

”Ensi vaiheessa on kirkastettava, minkälaiselle toiminnalle ja kokonaisuudelle lisärahoitusta tullaan hakemaan”, Kousa toteaa.

Matheson pitää tärkeänä myös tarttumista koronapandemian esiin nostamiin haasteisiin ja fyysisten kohtaamisten vaihtoehtoihin. Uutta rakennusta rakentaessa on siis pohdittava myös uusia tapahtumajärjestämisen keinoja.

”Mikä on tulevaisuuden formaatti sen elävän kohtaamisen lisäksi? Hybriditapahtumat, virtuaalisuus ja erilaiset ulottuvuudet ovat asioita, joita pitää ottaa paljon enemmän tarkastelun alle näinä päivinä”, Matheson sanoo.

Ennen Kulttuuritehdas Korjaamon johtotehtävää Matheson työskenteli Helsingin juhlaviikkojen hallintojohtajana vuosina 2007–2019. Tanssin alalta hänellä on työkokemusta esimerkiksi Helsingin kaupunginteatterin tanssiryhmästä sekä Emio Greco/PC -ryhmästä sekä URB -, Kuopio tanssii ja soi- ja Helsinki Tanssiareena -festivaaleilta.